הכבישים לירושלים ייחסמו, הטסים לנתב"ג יתבקשו להגיע ארבע שעות לפני הטיסה, ומערך הרכבות יתוגבר: אלה שינויי התנועה הצפויים בעקבות ביקור נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל מחר (ב').

לפי הלו"ז שפרסם הבית הלבן, הנשיא טראמפ צפוי להמריא בשעה 23:30 בשעון ישראל ולנחות בנתב"ג מחר, יום ב', בשעה 9:20 בבוקר. בשעה 10:45 הוא ייפגש עם משפחות חטופים בכנסת וינאם לאחר מכן במשכן, וכבר בשעה 13:00 הוא צפוי לטוס למצרים, שאותה יעזוב בשעה 17:00 חזרה לארה"ב.

רשות שדות התעופה המליצה לטסים לחו"ל להשתמש ברכבת ישראל נוכח סגירת צירים משמעותית במרכז הארץ ובכבישים לירושלים. כן הזהירו שם משיבושי תנועה נרחבים החל מהשעות 6:00 בבוקר ועד השעה 14:00. "הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לנתב"ג לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר הנחיות חברות התעופה, לוחות הזמנים והודעות רשות שדות התעופה באתר ובכלי התקשורת", נמסר.

כל הטיסות מטרמינל 1 מהשעה 8:00 ועד לסוף היום הועברו לטרמינל 3; לטסים לרמון ומרמון צפויים שיבושים בלוחות הזמנים של הטיסות, ומערך המוניות וההסעות לנתב"ג וממנו יושבתו מחר בשעות 06:00-14:00.

עוד נמסר כי "רשות שדות התעופה פועלת לצמצום הפגיעה בלוחות הטיסות ובשירות לנוסעים, אך ייתכנו עיכובים ושיבושים, ועל כן נדרשת הבנה וסבלנות מצד הציבור ביום היסטורי זה".

תדירות הרכבות לנתב"ג תוכפל

בינתיים, רכבת ישראל הודיעה על תגבור של תנועת הרכבות. לפי ההודעה, כביש מספר 1 צפוי להיחסם, ולכן בין השעות 06:00-14:00 תתקיים תנועת רכבות מתוגברת בתחנת נתב"ג, בתדירות של ארבע רכבות מדי שעה לכל כיוון במקום שתיים.

תלייה של דגלי ארה''ב בכביש 1. ייחסם בעת ביקור טראמפ / צילום: דרור מרמור

כן תתוגבר תנועת הרכבות בקו הרצליה-תל אביב-ירושלים יצחק נבון, וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מדי שעה, לכל כיוון (במקום אחת). תנועת הרכבות בקו תל אביב-מודיעין תוכפל גם כן, וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מדי שעה, לכל כיוון. בשל העומסים הצפויים וחסימות הכבישים, ברכבת ישראל ממליצים לנוסעים המעוניינים להגיע או לחזור מירושלים להקדים את נסיעתם להיום (א').

באגף התנועה במשטרה טרם מסרו את מפת הצירים החסומים, אך לפי המשטרה צפויים חסימות משמעותיות במרכז הארץ, בכבישים המובילים לירושלים וכן בכבישים בבירה. במשטרה מסרו כי אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יפעלו החל משעות הבוקר המוקדמות ביום ב' על-מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור הממלכתי, שצפוי להיערך לאורך מספר שעות.

המבצע, שקיבל את הכינוי "מגן כחול 6", יתקיים בפרט במרחב נתב"ג, מחוז ירושלים והצירים הראשיים המובילים לבירה. "במהלך הביקור צפויים שיבושי תנועה וחסימות בצירים שונים באזור המרכז, בצירים המובילים לירושלים וברחבי העיר ירושלים. כמו כן ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים המובילים לעיר לפרקי זמן נקודתיים", נמסר.