חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מצד אחד, עסקת החטופים שצפויה לצאת לדרך ביום שני הקרוב עתידה להשפיע לחיוב על הסנטימנט בבורסה המקומית; מנגד, הירידות בוול סטריט שנרשמו בסוף השבוע האחרון, לנוכח הצהרותיו של טראמפ על הטלת מכסים חדשים על סין (הרחבה מטה), צפויות להכביד על המסחר.

המניות הדואליות צפויות להעיב על המסחר, כאשר בראש היורדות, נמצאות מניות השבבים קמטק , נובה וטאואר , שצפויות לחזור עם פערי ארביטראז' שליליים של 7%, 6% ו-5%, בהתאמה. אל המגמה השלילית הצטרפו מניות בכירות נוספות בבורסה הישראלית, כמו גילת , נייס , ת.א.ת. ואיי.סי.אל .

ביום חמישי האחרון, ההודעה על חתימת ההסכם לסיום המלחמה בעזה ושחרור החטופים דחפה את הבורסה לעליות חדות ולשיאים שלא נראו מעולם. מאז יום ראשון שעבר, יממה לפני הצגת תוכנית טראמפ, מדד ת"א 35 זינק ב־5%, ת"א 125 קפץ ביותר מ־6%, ומדד ת"א 90, כמעט השלים עלייה של 10% בתוך 6 ימי מסחר בלבד.

אחרי ההודעה הרשמית על חתימת העסקה, בלטו מעל כולן מניות הנדל"ן. מדד ת"א בנייה זינק בכמעט 9%, משלים עלייה של 50% בשנה האחרונה. בין מניות הענף שבלטו ביום המסחר נמנות אשטרום , ישראל קנדה , אאורה , פרשקובסקי ושיכון ובינוי . האופטימיות של משקיעי הסקטור מגיעה על רקע ציפייה לכך שסיום המלחמה יביא להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה של בנק ישראל, כמו גם תקווה לחזרתם של פועלים זרים, ומשקיעי נדל"ן.

בצד השני של הבורסה, בקרב המניות הבודדות שירדו ביום חמישי, בלטה במיוחד אל על , שצללה ביותר מ־6%. חברת התעופה נהנתה במהלך המלחמה מהיעדר תחרות בשוק המקומי, שהובילה לעליית מחירי הטיסות ואיתה לזינוק ברווחיות החברה.

בוול סטריט, רוב השבוע החולף התנהל במגמה חיובית, עם שיאים חדשים למדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 - זאת, למרות השבתת הממשל האמריקאי שנמשכת כבר כשבוע וחצי וכרגע אין צפי לסיומה. עם זאת, ביום שישי האחרון, הבורסה בניו יורק סיכמה את היום הגרוע ביותר שלה מאז אפריל, אז הכריז הנשיא טראמפ על תוכנית המכסים שלו. ה-S&P 500 נפל ב-2.7% והנאסד"ק השיל מערכו יותר מ-3.5%.

הסיבה לירידות: הודעתו של טראמפ על הטלת מכסים של 100% על סין בנוסף לאלו הקיימים היום, בשל מה שהוא כינה התנהגות "עוינת" בתחום הסחר של מתכות נדירות.

"דברים מוזרים מאוד קורים בסין!", כתב טראמפ בראשית הפוסט הארוך שפרסם ביום שישי ברשת החברתית שלו, Truth Social. "הם הופכים לעוינים מאוד, ושולחים מכתבים למדינות ברחבי העולם, על כך שהם רוצים להטיל בקרות יצוא על כל רכיב ורכיב בייצור הקשור למתכות נדירות, ולמעשה על כל דבר אחר שהם יכולים לחשוב עליו, גם אם הוא לא מיוצר בסין". בהמשך, הוסיף כי "תמיד הרגשתי שהם ארבו בצד, ועכשיו, כרגיל, הוכח שאני צודק! אין שום סיבה שסין תורשה להחזיק את העולם 'בשבי'".

בהמשך, הגיע המשפט שהפחיד את השווקים במיוחד: "אחד מצעדי המדיניות שאנו שוקלים כרגע הוא העלאה מסיבית של מכסים על מוצרים סיניים הנכנסים לארה"ב". מאוחר יותר, מימש הנשיא את האיום והודיע כי "החל מה-1 בנובמבר 2025 (או מוקדם יותר, בהתאם לפעולות או שינויים נוספים מצד סין), ארה"ב תטיל מכס של 100% על סין, מעל ובנוסף לכל מכס שהם משלמים כיום. כמו כן, ב-1 בנובמבר, נטיל בקרות ייצוא על כל תוכנה קריטית באשר היא". טראמפ הוסיף כי ייתכן שיבוטל המפגש שתוכנן בינו לבין נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף החודש: "כרגע אין סיבה לעשות זאת".

הבוקר, סין הגנה על החלטתה להטיל מגבלות יצוא חדשות על מתכות נדירות, וטענה כי מדובר בצעד "לגיטימי" בהתאם לחוק הבין־לאומי. משרד המסחר הסיני מסר כי התקנות, שנכנסו לתוקף ב-9 באוקטובר, נועדו לחזק את מנגנוני בקרת היצוא של בייג'ין ו"לתרום לשמירה על שלום עולמי ויציבות אזורית", על רקע סביבה ביטחונית עולמית אותה הגדיר כ"סוערת". עוד מסר משרד החוץ הסיני, כי אם ארה"ב תמשיך בדרכה, סין תנקוט בנחישות באמצעים מתאימים כדי להגן על זכויותיה והאינטרסים הלגיטימיים שלה. בבייג'ינג האשימו כי וושינגטון היא זו שאחראית על העלאת המתיחות בנוגע להסכמי הסחר בין המדינות.

מניות הטכנולוגיה היו אלו שהובילו את הירידות ביום שישי. אנבידיה , אמזון.קום , טסלה , ברודקום ופלנטיר איבדו 5% ויותר כל אחת. "מדד הפחד", VIX, קפץ במעל 30%. בסך הכול, איבד שוק המניות האמריקאי שני טריליון דולר בתוך יום מסחר אחד. וזה לא נגמר בשוק המניות, גם מחירי הנפט ומטבעות הקריפטו נחתכו בחדות. השקל, שהתחזק לאורך כל השבוע שעבר על רקע חתימת ההסכם בין ישראל וחמאס, הושפע גם הוא בעקיפין מהנפילה בוול סטריט ונחלש בכ-1.5% מול הדולר, כאשר שערו נפל מרמה של 3.24 שקלים לכמעט 3.3 שקלים (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

השבוע, תתחיל רשמית בוול סטריט עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה, עם פרסום הדוחות הכספיים של הבנקים ג'יי.פי מורגן , מורגן סטנלי , בנק אוף אמריקה , וולס פארגו , גולדמן זאקס וסיטיגרופ ביום שלישי. באתר ההשקעות Zacks העריכו שדוחות הבנקים יספקו פתיחה חיובית לעומת הדוחות. עוד חברות שיפרסמו דוחות במהלך השבוע הבא: חברת ההשקעות בלאקרוק , חברת מוצרי הצריכה ג'ונסון אנד ג'ונסון , חברות השבבים ASML ו־TSMC .

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, טלטלת המכסים החדשה הובילה לירידות חדות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, כאשר המשקיעים ברחו לנכסים בטוחים יותר. כך, התשואה ל-10 שנים ירדה ביותר מ-2% לרמה של 4.05%. גם התשואה לשנתיים צללה בשיעור דומה לרמה של 3.52%.

בשוק החוב המקומי, ביום חמישי האחרון, האופטימיות בעקבות ההסכם השפיעה לחיוב על הביקושים. שרית ברמן, מנהלת יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך, ציינה כי "התשואה על איגרת החוב הממשלתית ל־10 שנים ירדה מתחת ל־4%, מה שמעיד על ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל ועל אמון המשקיעים במערכת הכלכלית העולמית".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

כאמור, על אף שהשקל התחזק בשבוע החולף לשיא של שלוש שנים מול הדולר, על רקע חתימת ההסכם בין ישראל וחמאס והציפיות לסיום המלחמה, הירידות החדות בוול סטריט הובילו להיחלשות משמעותית שלו. בתוך יממה, עלה שער הדולר מרמה של 3.24 שקלים לכמעט 3.3 שקלים. שינוי של כ-1.5%. מדוע זה קרה?

התשובה לכך היא ככל הנראה פעילות הגידור של הגופים המוסדיים. מאחר שחלק ניכר מהשקעותיהם הוא בנכסים בחו"ל, הם מגדרים את חשיפת המט"ח שלהם כדי להגן על עצמם מתנודות בשער החליפין. מנהל ההשקעות הראשי של מנורה, ליאור יוחפז, הסביר בעבר בראיון לגלובס את הקורלציה הזו: "בנק ישראל מראה בקורלציה שלו כמעט 95% בין מדד הנאסד"ק לבין הדולר-שקל. כל גופי הפנסיה, ואנחנו לא שונים, מקצים חלק גדול מההשקעות לחו"ל - נניח סביב 60% נכסים. לעומת זאת, החשיפה נטו למט"ח שלנו היא 20%. את ה-40% הנותרים אנחנו הולכים ומגדרים כל הזמן בשוק. ככל שהנאסד"ק עולה או יורד, החשיפה לנכסים עולה או יורדת, ואנחנו מגדרים את המטבע לצד השני ומתקנים את החשיפה".

יוחפז הוסיף כי "בירידות חדות, היות שחלק מהחשיפה בנגזרים, יש לנו מרג'ין קול (margin call) - אנחנו צריכים להתקזז עם הבנק על ההפסדים כנגד החוזים במזומן בדולרים. זה מייצר ריצה לקנות דולרים, מה שמסביר את התנודות בשער".

הטלטלה בשווקים שמעבר לים היכתה חזק במיוחד בשוק הקריפטו. בתוך 24 שעות, איבד הביטקוין מעל 7% והוא נסחר ברמה של 111 אלף דולר למטבע. האת'ריום, המטבע השני בגודלו במונחי שווי שוק, ירד ב-12% לרמה של כ-3,800 דולר למטבע. בבלומברג ציטטו את חברת ניתוח הנתונים Coinglass, שתיארה זאת כ"אירוע החיסולים הגדול ביותר בהיסטוריה של הקריפטו".

בתוך 24 שעות, נמחקו פוזיציות בשווי של יותר מ-19 מיליארד דולר, ויותר מ-1.6 מיליון סוחרים חוסלו, על פי נתוני Coinglass. יותר מ-7 מיליארד דולר מפוזיציות אלו נמכרו בפחות משעת מסחר אחת ביום שישי. הם הוסיפו כי הערכות אלו עשויות להיות שמרניות במיוחד, בהתחשב בכך שבורסות מסוימות לא בהכרח מדווחות על פקודות בזמן אמת.

מחירי הנפט צנחו במעל 4%, בעקבות חשש מפני הצתה מחודשת של מלחמת הסחר העולמית, מה שעלול להביא להאטה בצמיחה הגלובלית ומשם להאטה בביקושים לנפט.

4. מאקרו

ביום רביעי הקרוב (לאחר החג), יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, מעריך בשיחה עם גלובס כי לאחר שלושה מדדים חיוביים ברצף, "מדד ספטמבר המאופיין בעונתיות שלילית צפוי לרדת להערכתנו ב-0.2% (הקונצנזוס מצביע על ירידה של כ-0.3%), ולהותיר את הקצב השנתי ברמה של 2.9% - בתוך יעד יציבות המחירים, אך סמוך לגבול העליון".

עוד הוא מציין כי הסעיף המרכזי שצפוי לתרום לירידה במדד הכללי הוא סעיף תחבורה ותקשורת, על רקע ירידה עונתית בטיסות לחו"ל. מנגד, מחירי המזון, פירות וירקות וכן סעיף הדיור צפויים לרשום עליה.

"בכל הנוגע למדיניות המוניטרית", מוסיף שטרית, "אף שהאינפלציה צפויה להיוותר בתוך היעד, הגורם המרכזי שצפוי להשפיע על החלטת הריבית הקרובה הוא עסקת החטופים וסיום המלחמה - מהלך שמקרב את מועד הפחתת הריבית, כפי שגם משתקף מתמחור בשווקים, המצביע על הסתברות של כ-90% להפחתה כבר בנובמבר".

במקביל, הוא מציין כי עסקת החטופים הובילה לירידה נוספת בפרמיית הסיכון - מחיר ה-CDS ל-5 שנים הגיע בסופ"ש לכ-70 נ"ב, ובכך נותר גבוה בכ-10 נ"ב בלבד בהשוואה לערב חרבות ברזל. הירידה בפרמיית הסיכון משתקפת גם בהתחזקות השקל, תהליך שצפוי לתרום לצמצום לחצי המחירים ולהמשך התמתנות סביבת האינפלציה במבט קדימה.

"למרות שנובמבר נראה כמעט נעול וסגור בעיני השווקים, נזכיר כי בהודעת הריבית האחרונה הדגיש בנק ישראל שגם בתרחיש של סיום המלחמה, השפעת שיפור צד ההיצע על האינפלציה תלויה גם בהתפתחויות בצד הביקוש. לפיכך, לא ניתן לפסול אפשרות שבנק ישראל יעדיף להמתין עם הפחתת הריבית להחלטה שתתקיים בינואר 2026", מסכם.

בארה"ב (אם תיגמר ההשבתה) ובגוש האירו, יפורסמו השבוע מדדי המחירים לצרכן לספטמבר, ובבריטניה יפורסם התמ"ג לאוגוסט.

5. תחזית

מניית החברה הביטחונית נקסט ויז'ן זינקה מתחילת השנה ביותר מ־140%, אך יש מי שמוצא בה פוטנציאל לעליות נוספת. בנק ההשקעות ג'פריס (שלאחרונה היה חתם בהנפקה משנית של החברה בה השתתפו בעיקר משקיעים זרים) החל לסקר את המניה בהמלצת "קנייה" ומחיר יעד של 172 שקל, פרמיה של כ־14% על המחיר הנוכחי בת"א.

החברה מפתחת ומייצרת מצלמות מיוצבות לכלי טיס וכלי רכב, ונסחרת בשווי כ־13.7 מיליארד שקל. האנליסט גרג קונרד מג'פריס מציין שנקסט ויז'ן רווחית מאוד, בעלת צמיחה גבוהה, ויש לה גיוון גם ברמת האזורים וגם בלקוחות. הוא סבור ששולי הרווח הגבוהים והצמיחה הגבוהה מספקים אפסייד.