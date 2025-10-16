מגמה מעורבת באסיה; בורסת דרום־קוריאה בשיא כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: הניקיי עולה בכ-1.2%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-0.5% ובורסת שנגחאי נסחרת ביציבות. הקוספי מזנק בכ-2%, ממשיך במומנטום החיובי שלו מאתמול ושובר שיא נוסף של כל הזמנים, על רקע האופטימיות סביב האפשרות שתיחתם בקרוב עסקת סחר בין ארה"ב לדרום־קוריאה.

חברת השבבים TSMC מכה את תחזיות האנליסטים ומדווחת על עלייה של 39.1% ברווחי הרבעון השלישי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה על הכנסות של כ-32.3 מיליארד דולר ורווח נקי של כ-14.7 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של כ-31.9 מיליארד דולר ורווח נקי של כ-13.6 מיליארד דולר.

וול סטריט

וול סטריט חוותה אתמול יום תנודתי במיוחד, כאשר המשקיעים ניסו להעריך את היקף המתיחות המחודשת בין ארה"ב לסין, שתי הכלכלות הגדולות בעולם. המדדים עלו, צנחו, ואז שוב התאוששו, כאשר האופטימיות סביב פתיחת עונת הדוחות סיפקה רוח גבית לרוכשים.

מדד S&P 500 זינק בתחילה עד 1.2%, אך איבד גובה כחצי שעה לאחר מכן, חזר שוב לטריטוריה החיובית וננעל בעלייה של 0.4%. נאסד"ק עלה ב-0.66%, דאו ג'ונס ללא שינוי ומדד ראסל 2000 עלה ב-0.95%, מה שמסמן כבר כמה ימים מעבר של הכסף אל המניות הקטנות, שרגישות יותר להורדות ריבית.

הבנקים הגדולים הובילו את העליות עם דוחות חזקים של מורגן סטנלי י ובנק אוף אמריקה , בעוד שתגובות חיוביות לביקוש הגואה בתחום הבינה המלאכותית מצד ASML דחפו מעלה את מניות השבבים.

"משקיעים שממשיכים 'לקנות את הירידות' הם אלה שמניעים את השוק, ושומרים על סנטימנט חיובי - גם כשהאינדיקטורים הטכניים מאותתים על עייפות", אמר מארק האקט, אסטרטג השקעות ב־Nationwide. לדבריו, "הפתעות חיוביות מהבנקים והיציבות בצריכה מצביעות על כך שהחשש מהאטה כלכלית מוקדם מדי".

בזירת המתכות היקרות נרשמו שיאים חדשים: חוזה הזהב הפעיל ביותר ננעל ב־ 4,201.60 דולר לאונקיה, שיא שנתי 47 במספר, לאחר עלייה של 0.9%. מחיר הזהב טיפס ב־ 59% מתחילת השנה. גם הכסף המשיך לעלות - 1.5% ביום רביעי לשיא חדש של 51.07 דולר לאונקיה, כשהוא מציג זינוק של 76% השנה.

עוד בלטו אינטל ו־AMD , שעלו והובילו את מניות השבבים. קבוצת משקיעים בראשות בלקרוק הודיעה על רכישת מפעילת מרכזי נתונים פרטית בעסקה של 40 מיליארד דולר, הכוללת חוב - מהעסקאות הגדולות הקשורות לבינה מלאכותית השנה.

בזירה הגיאופוליטית, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב קרובה לסגירת הסכם סחר עם דרום קוריאה, וכי השיחות עם קנדה "חזרו למסלול תקין". לדבריו, היחסים הטובים בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג עשויים לסייע במניעת הסלמה נוספת במתיחות בין שתי המעצמות.

נדמה כי שובה של מלחמת הסחר החזיר את חוסר־הוודאות לוול סטריט, כאשר מדד הפחד (VIX), האומד את מידת התנודתיות בשווקים, מפלרטט עם רמות שלא נרשמו מזה ארבעה חודשים. עם זאת, יש אנליסטים שטוענים כי השווקים כבר התרגלו במידה מסוימת לדינמיקת ה"פוש־אנד־פול" ביחסי המסחר בין ארה"ב לסין, וכי התנודתיות הפעם דווקא מצביעה יותר על בעיות אחרות.

מייק ומאט תומפסון, אחים ומנהלי תיקי השקעות בחברת הפיננסים Little Harbor Advisors, אמרו למרקטוואץ' כי סביר יותר שהתנודתיות בשווקים נובעת מהצרות שפוקדות לאחרונה את שוק האשראי. מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן, ג'יימי דיימון הזהיר ביום שלישי מפני בעיות נוספות בתחום, לאחר שהבנק הפסיד כ־170 מיליון דולר בשל החשיפה לחברת מימון הרכב Tricolor, שפשטה רגל.

גם בנק ההשקעות ג'פריז עמד לאחרונה בסיטואציה דומה עם ספקית חלקי הרכב First Brands, שגם היא פשטה את הרגל, אם כי במקרה האחרון החשיפה הייתה סביב 40 מיליון דולר. "כשרואים מקק אחד, יש כנראה יותר - כולם צריכים לנקוט במשנה זהירות", אמר דיימון. "היה לנו שוק אשראי שורי ברוב הזמן מאז 2010. אלו סימנים מוקדמים שיש בשוק עודף מסוים בגלל זה. אם באמת נראה ירידה, אנחנו הולכים לראות עוד לא מעט בעיות אשראי".

ארט הוגאן, אסטרטג השווקים הראשי ב־B. Riley Wealth Management, העריך כי המניות עשויות לדשדש סביב רמות השיא כל עוד נמשכת אי־הוודאות סביב מלחמת הסחר, אך ציין כי גם השבתת הממשל בארה"ב, שנמשכת כבר מעל שלושה שבועות, מהווה רוח נגדית לשווקים.

"ככל שהשבתת הממשל נמשכת זמן רב יותר, כך הנזק הכלכלי בטווח הקצר חמור יותר. זה פוגע באמון, וסביר שזה ישפיע גם על התחזיות שחברות ימסרו בשיחות הוועידה", אמר הוגן ל־CNBC. "עונת הדוחות עשויה אמנם להיות טובה מהצפוי, אך זה לא בהכרח יספק רוח גבית לשוק - לפחות עד שנראה סימנים לפתיחת הממשל מחדש ואולי גם בהירות רבה יותר ביחסי הסחר עם סין".

במרקטוואץ' הביאו מוקדם יותר השבוע גם את דבריו של כריס וואטלינג, אסטרטג שווקים ראשי בסוכנות המחקר העצמאית Longview Economics, שציין את מחירי המניות הגבוהים. וואטלינג טען כי "הרקע לנסיגה ביום שישי היה שוק שהוא ספקולטיבי, יקר יתר על המידה, חמדן ומוכן למכור".

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, אמש רשמו תשואות האג"ח הממשלתיות עליות, בעוד המשקיעים בחנו את ההתפתחויות במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. הבוקר, נרשמות שוב ירידות קלות, כאשר התשואה לעשר שנים עומדת על רמה של כ-4.02% והתשואה לשנתיים עומדת על רמה של כ-3.49%.

שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל למגמה העולמית של המסחר בדולר, שמצביעה על היחלשות המטבע האמריקאי מול מקביליו בעולם, השקל נסחר כמעט ללא שינוי מול הדולר ביום רביעי. השער היציג נקבע על 3.29 שקלים לדולר.

מחירי הזהב זינקו אתמול לשיא חדש של כל הזמנים וחצו את רף 4,200 הדולר. מחיר אונקיית זהב עמד לזמן מסוים על 4,217 דולר. העלייה בזהב באה על רקע הציפיות להורדת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב והנסיגה של חלק מהמשקיעים לנכסים בטוחים יותר, עקב מתיחות הסחר בין ארה"ב וסין. בשנה האחרונה מחיר המתכת זינק בכ־58%. הבוקר, המחירים מוסיפים לעלות והזהב נע כבר סביב רמה של 4,230 דולר.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-1%, לאחר שהנשיא טראמפ אמר שראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הבטיח לו שהמדינה תפסיק לרכוש נפט מרוסיה, שמספקת כשליש מהנפט שמייבאת הודו.