ביקור סגן נשיא ארה"ב: צפויים שיבושי תנועה ושינויים בנתב"ג

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, צפוי להגיע היום (ג') לישראל לביקור רשמי קצר. הביקור מתקיים במסגרת סבב פגישות מדיניות במזרח התיכון, וילווה בסידורי אבטחה נרחבים סביב נתב"ג וצירי הגישה אליו.

בין השעות 12:30 ועד 15:00 צפויים שיבושי תנועה כבדים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון, ולכן ההמלצה למגיעים וליוצאים היא לנסוע ברכבת ישראל. כמו כן, ברשות שדות התעופה ממליצים להקדים את ההגעה לנתב"ג לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה.

טיסות בינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מהשעה 11:30, יעברו להמריא מטרמינל 3. מערך המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו (טרמינל 3) לא יהיה זמין מהשעה 12:30 ועד 15:00 בשל סגירת הכבישים.