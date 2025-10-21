ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ביקור סגן נשיא ארה"ב: צפויים שיבושי תנועה ושינויים בנתב"ג
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ג'יי.די ואנס

ביקור סגן נשיא ארה"ב: צפויים שיבושי תנועה ושינויים בנתב"ג

בעקבות ביקורו של ג'יי.די ואנס, שילווה בסידורי אבטחה נרחבים סביב נתב"ג וצירי הגישה אליו - בין השעות 12:30 ועד 15:00 צפויים שיבושי תנועה כבדים בדרכים המובילות לנתב"ג, ולכן ההמלצה לטסים היא לנסוע ברכבת ולהגיע לשדה לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה • מערך המוניות וההסעות לנתב"ג וממנו לא יהיה זמין בשעות אלה

סתיו ליבנה 10:54
סגן נשיא ארה''ב, ג'יי.די ואנס / צילום: ap, Gregory Bull
סגן נשיא ארה''ב, ג'יי.די ואנס / צילום: ap, Gregory Bull

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, צפוי להגיע היום (ג') לישראל לביקור רשמי קצר. הביקור מתקיים במסגרת סבב פגישות מדיניות במזרח התיכון, וילווה בסידורי אבטחה נרחבים סביב נתב"ג וצירי הגישה אליו.

במקום מסע של כמעט יממה: באוצר בוחנים סבסוד טיסות ישירות לארגנטינה
אשת הברזל היפנית: זוהי ראשת הממשלה החדשה של יפן

בין השעות 12:30 ועד 15:00 צפויים שיבושי תנועה כבדים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון, ולכן ההמלצה למגיעים וליוצאים היא לנסוע ברכבת ישראל. כמו כן, ברשות שדות התעופה ממליצים להקדים את ההגעה לנתב"ג לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה.

טיסות בינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מהשעה 11:30, יעברו להמריא מטרמינל 3. מערך המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו (טרמינל 3) לא יהיה זמין מהשעה 12:30 ועד 15:00 בשל סגירת הכבישים.