לאחר חודשים של עיכובים ומחלוקות, הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את תוכנית הדיור המחודשת ל-2025 בעלות כוללת של כ-1.4 מיליארד שקל שייפרסו עד לשנת 2029. התוכנית הקודמת, שאושרה בפברואר 2024 ביוזמת מנכ"ל משרד האוצר דאז, שלומי הייזלר, עמדה על תקציב של כ-2 מיליארד שקל עד לשנת 2027. הגרסה החדשה, אותה קידם המנכ"ל הנוכחי אילן רום יחד עם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', צפויה לכלול התאמות, תיקונים ותיעדופים מחודשים לקודמתה, ותצא לדרך עם מסגרת תקציבית מצומצמת יותר.

במסמך המפרט את הצעת ההחלטה, מודגש כי התוכנית נועדה "להתמקד במאמץ בשוק הנדל"ן עקב אי הוודאות השוררת בשוק הנדל"ן מפרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' וכן לאור רצון הממשלה להמשיך ולקדם בנייה רוויה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ על מנת לתמוך בגידול היצע יחידות הדיור".

בתוך כך, עיקרי התוכנית מתחלקים למספר סעיפים כאשר הסעיף המרכזי בו חל שינוי משמעותי הוא סבסוד הוצאות הפיתוח בפריפריה, שגדל ל-750 מיליון שקל, במטרה להעמיק את עידוד התחלות בנייה בפריפריה. בתוכנית צוין כי הפחתת עלויות הפיתוח במכרזים תשפר את הכדאיות הכלכלית של מכרזי המקרקעין ותבטיח השתתפות של יותר יזמים במכרזים, כך שהיצע הדיור בישראל ימשיך ויגדל. עוד מתייחסת התוכנית לתמרוצים בהאצת פיתוח ברשויות המקומיות, לכך יוקצו 300 מיליון שקל, 250 מיליון שקל יוקצו לסבסוד פיתוח התחדשות עירונית, 30 מיליון שקל יוקצו לתכנון מרחבי ו-30 מיליון שקל נוספים יוקצו לתכנון בקרקע פרטית.

בנוסף, כ-55 מיליון שקל יוקצו להאצת הליכי גיוס, ייבוא וקליטת עובדים זרים לענף הבנייה. מתוך כך, 35 מיליון שקל יופנו לייעול הליכי המיון, בין היתר באמצעות שילוב מערכות דיגיטליות לניהול מידע והענקת הכשרה מותאמת לעובדים שיצלחו את המבחנים. עוד 25 מיליון שקל יוקצו לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך קיצור הליכי הייבוא והקליטה, בין השאר באמצעות הקמת נקודות שירות במוקדי המיון במדינות המקור, שיכללו נציגי שגרירות ונוטריונים מקומיים - כך שהמועמדים יוכלו להשלים את המסמכים במקום, ללא צורך בהתנהלות בירוקרטית נפרדת ומסורבלת.