שוב על השולחן: דרישה להכניס נהגים זרים לענף האוטובוסים

חברות התחבורה הציבורית מבקשות לקלוט עובדים זרים לנהיגה באוטובוסים, הוועדים מתנגדים. בתחילת החודש הבא תדון הוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת בבקשת פורום חברות התחבורה הציבורית התחרותיות לקבוע מכסת יבוא לעובדים זרים שישמשו נהגי אוטובוסים. "התחבורה הציבורית מהווה שירות חיוני במשק, וזה שנים סובל ענף מהותי וחיוני זה ממחסור עצום בנהגים, שהולך ומחריף עד כדי הפיכתו לבעיה האקוטית ביותר בענף", הם כתבו ליושבת ראש הוועדה ח"כ אתי עטיה.

לפי הפורום, חסרים היום 2,000 נהגים לצורך הפעלת הקווים הקיימים וזאת עוד קודם להוספת קווים חדשים, שיפור והרחבת השירות. בפורום כתבו שהשלכות המחסור "כוללות פגיעה קשה באיכות השירות וביכולת העמידה בלו"ז הנדרש", וכן נפגעת אמינות השירות בצורה "המובילה להעדפת שימוש בכלי רכב פרטיים באופן המגביר את עומסי התנועה".

מנגד, בארגון כוח לעובדים מזכירים שאין מחסור בבעלי רישיון לאוטובוסים, והבעיה היא לא בגיוס נהגים אלא בשימורם. "אכן חסרים אלפי נהגים ונהגות, אך הסיבות לכך ידועות: שחיקה והיעדר אופק קידום, שכר נמוך, היעדר ביטחון תעסוקתי והעובדה שוותק הנהגים מתאפס, וכן האלימות הגואה באוטובוסים והסירוב להכיר בהם כעובדי ציבור". לטענת הארגון, במקום לטפל בבעיות ולחזק את העובדים המקומיים, בוחרים במשרד להביא עובדים זרים. "מדובר בנהגים שלא יכולים לספק הכוונה לנוסעים, שלא יודעים להתמודד עם סביבה לא מוכרת", הזהירו בארגון.

מחסור שנמשך יותר מעשור

בינתיים, במשרד התחבורה תומכים בעמדת מפעילי האוטובוסים. ברשות הארצית לתחבורה ציבורית מציינים שחסרים אלפי נהגים ומדובר במחסור שתמיד יהיה קיים. ואולם, יוזמות דומות לאורך השנים לא הצליחו לצאת לפועל. בדיון האחרון בנושא, בנובמבר 2023, ביקשו במשרד מכסה של 3,500 נהגים.

הבעיות בענף אכן ידועות ונכתבו במסמכים ודוחות רבים בשנים האחרונות. בדיקת המבקר ב־2019 מצאה שבעיית הנהגים ידועה לרשות לתחב"צ כבר משנת 2014, וכי לצד המחסור בתשתיות, בתנאים ובשכר גם הליך ההכשרה נתקל בעיכובים וקשיים שונים. בשנת 2022 דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הצביע על תנאי העסקה לא אטרקטיביים וקשיים מבניים דוגמת שעות עבודה ארוכות לצד החמרה בגודש בכבישים, אי הסדרת מעמד הנהגים, היעדר תשתיות התרעננות וכן אלימות המופנית כלפיהם.

עוד עמד הדוח על כך שהיעדר תשתיות של תחבורה ציבורית כמו נת"צים מחריף את המחסור בנהגים שכן התארכות משכי הנסיעה לא מאפשרת לנהג להוציא לפועל יותר נסיעות בשעות העבודה שלו. רשת נתיבים כאלו תצמצם לפי פורום חברות התחבורה הציבורית את המחסור בכ־15%, נוסף ליתרונותיה התחבורתיים והכלכליים.