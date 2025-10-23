זו אחת העסקאות המעניינות בענף המשקאות, והיא מושלמת הבוקר (ה'). איש העסקים אביחי סטולרו וחברת תמיס הציבורית - שבשליטת ארז גולדשמידט, רפי ליפא ועמית גל, בעלי חברת החיתום אוריון - רוכשים את מי עדן, המחזיקה בכ־40% משוק בקבוקי המים המינרליים בישראל, מידי חברת פרימו ווטר (Primo Water) לפי שווי פעילות של 400 מיליון שקל.

רכיב המזומן שישולם בעסקה עומד על 150 מיליון שקל, כאשר היתרה צפויה להיות חוב שיעבור אל הרוכשים.

מי עדן היא מתחרה של מותגי מים מינרליים בולטים אחרים בשוק: נביעות ועין גדי. בנוסף יש לה התמחות היסטורית שהמותגים האחרים כמעט ולא פועלים בהם - מי עדן פעילה במיוחד בתחום המים המינרליים בכדים, שם היא מחזיקה במעל 100 אלף לקוחות.

לחברה יש גם פעילות באספקת ברי מים מסוננים למגזר העסקי, המוסדי והפרטי (שם מתחרתה העיקרית היא תמי 4 של שטראוס, שחקן דומיננטי שהוביל למהפכה בצריכת המים בישראל), וכן בתחום של שירותי הקפה ומזון למשרדים ומטבחונים.

המגעים נמשכו כשנה

כאמור, רוכשי מי עדן בעסקה הם חברת תמיס הציבורית, שנשלטת על־ידי ארז גולדשמידט, רפי ליפא ועמית גל (בעלי חברת החיתום אוריון), לצד איש העסקים אביחי סטולרו (50% בעסקה).

תמיס עוסקת בייזום ושיווק פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל, ונסחרת בשווי של כ־66 מיליון שקל, כאשר מנייתה נסוגה ב-36% מתחילת השנה. לסטולרו יש השקעות במגוון תחומים - תעשיות ביטחוניות, תעשייה, הנדסה, נדל"ן ואנרגיה.

המגעים לעסקה נמשכו כמעט שנה, פרק זמן ארוך יחסית, והם נבעו מכך שבתחילה העניקה הקבוצה לענקית המשקאות הקלים והאלכוהוליים טמפו של ז'ק בר אופציה לרכישת חלק ממניות מי עדן. עם זאת, האופציה הותנתה בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים מרשות התחרות, אך זו לא הסכימה לכך.

ביולי דיווחה תמיס כי התקבלה החלטת הממונה על התחרות, "לפיה לא ניתן אישור למתווה העסקה כפי שהוגש לאישור הממונה, זאת מן הטעם שהממונה נתנה את הסכמתה להתקשרות לרכישת מי עדן, ובלבד שזו לא תבוצע באופן מלא או חלקי כל עוד קיימת אופציה לרכישה או למכירה של מניות מי עדן, כולן או חלקן, לטמפו".

למרות ההחלטה החליטה קבוצת תמיס-סטולרו לחזור לשולחן המשא־ומתן עם חברת פרימו ווטר, והעסקה מושלמת כיום.

עברה מיד ליד

למי עדן יש מוניטין של חברה טובה עם פעילות יציבה שקולעת לטעמו של הצרכן הישראלי - מה שעשוי להסביר מדוע הבעלות עליה עברה פעמים רבות מיד ליד לאורך השנים.

כך, בשנת 2003 מכרו רוני נפתלי ואחיו 20% מהמניות שהיו בידיהם לענקית המזון האירופית דנונה, כחלק מעסקה למיזוג פעילות המים של שתי החברות באירופה. העסקה התבצעה אז לפי שווי חברה דמיוני של 410 מיליון אירו (כ־2 מיליארד שקל) למי עדן, ותוך שלכיסם של האחים זורמים כ־400 מיליון שקל.

ב־2007 רכשה מי עדן את חלקה של דנונה במיזם המשותף באירופה תמורת 86 מיליון אירו בלבד - מחיר הנמוך בכ־70% מזה ששילמה דנונה עם הקמת המיזם.

ב־2013 הפכה קרן רואן קפיטל האירופית לבעלת מי עדן, לאחר שרכשה את הפעילות לפי שווי של 70 מיליון אירו נטו (ששיקף שווי חברה של 240 מיליון אירו בניכוי החובות הכבדים שרבצו על הפעילות).

בהמשך, ב־2016, רכשה פרימו ווטר את מי עדן בסכום לא ידוע, וכעבור תשע שנים היא נפרדה ממנה כעת.