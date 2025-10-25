על רקע המתיחות הגוברת בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, בכירים מארה״ב וסין נועדו בבירת מלזיה - קואלה לומפור בניסיון למנוע הסלמה במלחמת הסחר ולהכין את הקרקע לפגישה מכרעת בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג שצפויה להתקיים בשבוע הבא.

● סין מהמרת שתוכל לנצח במלחמת סחר, והולכת ראש בראש עם טראמפ

● דיווח: טראמפ שוקל הגבלות חדשות על היצוא לסין. וול סטריט אדומה

השיחות בין המעצמות מתקיימות בשולי פסגת איגוד מדינות דרום־מזרח אסיה (ASEAN), והן אמורות להתוות את הצעדים הבאים וזאת לאחר שהנשיא טראמפ איים לאחרונה במכסים חדשים בשיעור 100% על סחורות מסין החל מה-1 בנובמבר. האיום של טראמפ מגיע כנקמה על ההרחבה של בקרות היצוא הסיניות על מגנטים ומינרלים של אדמות נדירות.

שלושת הבכירים שמנהלים את השיחות הם סקוט בסנט - שר האוצר של ארה"ב, ג'יימיסון גריר - נציג הסחר של ארה"ב וחה ליפנג - סגן ראש ממשלת סין. בנוסף בשיחות משתתף גם לי צ'נגדאנג המו״מ הבכיר של סין לענייני סחר. ברויטרס נכתב כי לי נצפה מגיע למגדל מרדקה 118 בקואלה לומפור - הבניין השני בגובהו בעולם בו נערכות השיחות.

בהמשך לשיחות דובר משרד האוצר מסר: "הן היו בונות מאוד, ואנו מצפים שהן יתחדשו בבוקר".

פגישה מכרעת בין הנשיאים

המטרה המרכזית של הבכירים היא להבטיח את פגישת טראמפ ושי שצפויה להתקיים בשבוע הבא בפסגת APEC (פורום בינלאומי חשוב המאחד 21 מדינות מהאיזור הפסיפי) בדרום קוריאה. השיחה הצפויה בין המנהיגים של הכלכלות הגדולות בעולם צפויה לעסוק בהקלות במכסים, בקרות טכנולוגיה וברכישות סיניות של סויה אמריקאית.

כאשר הנשיא טראמפ המריא בליל שישי מוושינגטון למסע הראשון שלו באסיה מאז שנכנס לכהונתו השנייה בינואר, הוא אמר כי חלק מהנושאים שיעלו לדיון עם הנשיא הסיני הם "החקלאים שנפגעו מהקפאת הרכישות הסיניות של סויה אמריקאית והאי הדמוקרטי טאיוואן, שסין טוענת לבעלות עליו". בנוסף, הנשיא אמר כי אין לו תוכניות לבקר בטאיוואן, "יש לנו הרבה על מה לדבר עם הנשיא שי, ולו יש הרבה על מה לדבר איתנו. אני חושב שתהיה לנו פגישה טובה" אמר טראמפ. במקביל, הנשיא אמר לכתבים כי הוא היה רוצה שסין תסייע לוושינגטון בהתנהלות מול רוסיה.