הישראלית שזינקה ב‏־100% בתוך שלושה חודשים, וזו שבשפל

המסחר בוול סטריט ננעל בסוף השבוע ברמות שיא, בציפייה להפחתת ריבית ולפגישה מתוכננת בין נשיאי ארה"ב וסין. במצטבר, בימים חמישי ושישי, עלה מדד נאסד"ק ב-2%, מדד S&P 500 ב-1.4% ומדד דאו ג'ונס ב-1.3%.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

גילת בשיא של יותר מארבע שנים, אחרי שהכפילה את ערכה תוך חודשים ספורים

מניית גילת נמצאת במומנטום חיובי בחודשים האחרונים, ובשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, היא עלתה ב-11.1%. בסוף השבוע, המניה ננעלה במחיר של 14.86 דולר, שהוא מחיר שיא של מעל ארבע שנים, ומשקף לחברה שווי שוק של 955 מיליון דולר. למעשה, בתקופה של פחות משלושה חודשים, מניית גילת הכפילה את עצמה.

גילת היא חברה דואלית והיא מתחילה את שבוע המסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי. גילת (בשמה המלא, "גילת רשתות לוויין") מנוהלת בשנים האחרונות על־ידי עדי צפדיה. החברה מספקת פתרונות לתחום התקשורת הלוויינית, ומוקדם יותר החודש, היא דיווחה על הזמנות מספקית תקשורת בהיקף של 42 מיליון דולר לאספקת פלטפורמת SkyEdge IV שפיתחה. הזמנות אלה מצטרפות לעוד הזמנות עליהן היא דיווחה בחודשים האחרונים, בין היתר, ממיזם תקשורת בפרו ומצבא ארה"ב. בחודש שעבר, החברה השלימה גיוס של 66 מיליון דולר בהנפקה פרטית, לפי מחיר של 9.35 דולר למניה, כך שמשקיעים שהשתתפו בהנפקה כבר רושמים רווח "על הנייר" של 59%.

גילת תפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-12 בנובמבר, ולפי תחזיות האנליסטים, היא תציג צמיחה של 50% בהכנסות לכ-112 מיליון דולר, לצד ירידה ברווח הנקי למניה ל-10 סנט.

מניית טאבולה זינקה על רקע שיתוף פעולה עם Paramount

עוד מניה שבלטה בעלייה בשבוע שעבר היא טאבולה , המספקת המלצות תוכן ופרסום מבוסס ביצועים. טאבולה עלתה במצטבר ב-8.4% בימים חמישי ושישי, במחזורי מסחר גבוהים מהרגיל, וסיימה את שבוע המסחר בעלייה של 18%. מחיר המניה בסוף השבוע היה 3.6 דולר, והוא משקף לחברה שווי שוק שמתקרב ל-1.1 מיליארד דולר.

טאבולה מנוהלת על־ידי המייסד אדם סינגולדה, ובשבוע שעבר היא הודיעה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם Paramount Advertising, במסגרתו החברות יספקו פתרון המיועד לעסקים קטנים ובינוניים, במטרה לסייע להם למדוד השפעה של קמפיינים פרסומיים בטלוויזיות חכמות (CTV). בטאבולה ציינו כי זאת הפעם הראשונה שבה ספקית סטרימינג גדולה מאמצת פתרון כזה. עוד הוסיפו, כי טכנולוגיית Realize AI של טאבולה משפרת את יכולות הטירגוט (Targeting) והייחוס (Attribution) של הקמפיינים הפרסומיים, באופן שיאפשר למפרסמים להרחיב את המסרים של המותג שלהם מעבר לפריסה הרחבה של פאראמאונט ב-CTV.

טאבולה העלתה ברבעון הקודם את התחזית השנתית שלה והיא תפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-5 בנובמבר. אנליסטים מצפים שתרשום צמיחה של 7.5% בהכנסות לכ-466 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 9 סנט למניה, לעומת 6 סנט ברבעון המקביל. מתוך 7 אנליסטים שמסקרים את המניה, 4 חיוביים ו-3 נייטרליים ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 18%.

אבן קיסר נפלה לשפל של כל הזמנים, והתאוששה מעט

מניית אבן קיסר אמנם קפצה ביום שישי ב-5% במחזור מסחר גבוה, אך היא כבר ראתה ימים טובים יותר. הקפיצה ביום שישי הגיעה לאחר שביום חמישי היא נפלה לשפל של כל הזמנים. לאחר ההתאוששות ביום שישי, מחיר המניה הגיע ל-1.27 דולר, המשקף לחברה שווי של 44 מיליון דולר. בשיא שנרשם לפני כעשור, מחיר המניה היה מעל 70 דולר והשווי היה מעל 2.5 מיליארד דולר. כיום, שווי ההחזקה של בעלי השליטה המשותפים, קרן טנא וקיבוץ שדות ים, מגיע ל-17 מיליון דולר בלבד.

בין הגורמים שהכבידו או מכבידים על המניה, ניתן לציין הליכים משפטיים בגין טענות לפגיעה בריאותית של מתקינים שנחשפו לחומרים שנמצאים במשטחים שלה, תחרות בשוק, וכן אי־ודאות הנוגעת למכסים ברחבי העולם.

אבן קיסר מייצרת משטחים לעיצוב מטבחים וחדרי אמבטיה, והיא מנוהלת על־ידי יוס שירן, שחזר לנהל אותה ב-2023, אחרי שניהל אותה בעבר והוביל אותה גם בזמן ההנפקה שלה בנאסד"ק, ב-2012. עם חזרתו של שירן לתפקיד, הוא הודיע על מספר צעדי התייעלות, כולל סגירת המפעל הוותיק בקיבוץ שדות ים (שדרש ממנה השקעות רבות כדי לעמוד בדרישות הרגולציה) וגם פיטורי עובדים.

בינתיים, בדוחות המחצית הראשונה של 2025, אבן קיסר הציגה ירידה של 15.3% בהכנסות ל-201 מיליון דולר, גידול בהפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות ל-31.4 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) שלילי בסך 13.5 מיליון דולר. החברה הודיעה גם על עוד צעדים במטרה ליצור חיסכון שנתי נוסף של 10 מיליון דולר.