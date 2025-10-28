חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח היום על רקע עליות השערים הנאות שנרשמו בוול סטריט אמש, לצד המשך המעקב של המשקיעים אחר הפסקת האש השברירית ברצועת עזה.

אתמול, הבורסה המקומית ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 התקדם בכ-0.2% ומדד ת"א 90 ירד בכ-0.4%. את העליות הובילו מדדי הבנקים והטכנולוגיה, שהתחזקו בכ-0.8% ובכ-0.6%, בהתאמה. מנגד, מדדי הביטוח ורשתות השיווק בלטו לשלילה, עם ירידות של כ-1.2% וכ-1%, בהתאמה.

בסיום יום המסחר, יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, מסר כי "הימים האחרונים משקפים היטב את העצבנות של המשקיעים המקומיים בכל הנוגע לעתיד הפסקת האש מול חמאס, והדבר ניכר במתאם נמוך יחסית בין המסחר בת"א לבין המסחר בחו"ל. לעתים מרוב עצים לא רואים את היער - ולכן ראוי להזכיר כי מדדי המניות בתל אביב חיוביים גם החודש, כאשר מדד ת"א־125 עלה ב-1.8% ומדד ת״א־בנייה עלה ב־1.1% מתחילת אוקטובר. תשואות אלה מצטרפות לעליות חדות מתחילת השנה, כך שהמומנטום בשוק נעצר מעט, אבל המגמה נותרה חיובית. היקפי המסחר החודש נותרו גבוהים - מה שמאפשר תחלופת ידיים בריאה בשוק לקראת עונת הדוחות בתל אביב, שצפויה להתחיל בחודש הבא".

בין המניות שריכזו עניין אתמול הייתה חברת האנרגיה המתחדשת פינרג'י שקפצה במעל 20%, לאחר שדיווחה על חתימת הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם הקונסורציום NetZero, בהובלת גוגל ומיקרוסופט. במסגרת ההסכם, המוצר של החברה ישמש כפתרון מרכזי להחלפת גנרטורי דיזל במרכזי הנתונים שמפעילה הקבוצה.

גם מניית שו"ב אנרגיה קפצה בכ-10%, בעקבות המלצה קנייה שפרסמו כלכלני לידר שוקי הון, בפרמיה משמעותית של 35% על מחיר המניה. בתחילת יום המסחר, המניה נסחרה בשער של 2.6 שקלים, לעומת מחיר היעד של לידר, שעמד על 3.5 שקלים. בלידר ציינו כי שו"ב אנרגיה היא "מהחברות המרכזיות במשק החשמל המקומי, אשר מחזיקה בנכסים במגוון רחב של טכנולוגיות. לחברה פורטפוליו נכסים משמעותי בהפעלה מסחרית בהיקף כולל של כ-3.1 GW בתוספת כ-945 MWh אגירה, אשר הניבו EBITDA בהיקף של כ-338 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2025. נכסים אלו מהווים עוגן איכותי לתוצאות החברה ופלטפורמה להרחבת הפעילות בסגמנטים השונים בעתיד".

מניה נוספת שקפצה במהלך המסחר היא ורידיס שבשליטת דלק רכב (50%). זאת, לאחר שהודיעה כי היא צפויה להכיר ברווחי הון של 170 מיליון שקל, הודות לקידום תוכניות של המדינה להקים תחנת כוח בחדרה ליד התחנה הקיימת של חברת OPC בה היא שותפה, אשר תביא להשבחת הקרקע ולהצפת ערך.

וול סטריט ננעלה אתמול בשיאים חדשים של כל הזמנים, בעקבות המסגרת שהניחו ארה"ב וסין להסכם סחר, ואופטימיות ששתי המעצמות יגיעו לעסקה, במסגרת הפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג, ביום חמישי הקרוב. מדד הנאסד"ק זינק בכ-1.9%, ה-S&P 500 התקדם בכ-1.2% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.7%.

ב-CNBC דיווחו כי המסגרת להסכם, ככל הנראה, כוללת השהייה של מגבלות היצוא בתחום המתכות הנדירות שהטילה סין - אלו שהציתו מחדש את מתיחות הסחר בינה ובין ארה"ב והובילו את הנשיא טראמפ לאיים במכסים נוספים בגובה 100%. מכסים נוספים אלו צפויים לרדת מהשולחן, וכן צפויה חזרה של סין לרכוש פולי סויה מארה"ב. עוד דווח כי ההסכם עשוי לכלול פתרון כלשהו לסוגיית הרשת החברתית טיקטוק, במסגרתו הגרסה האמריקאית של הפלטפורמה תעבור מידי השליטה הסינית לבעלים אחרים.

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר אתמול כי "אני חושב שיש לנו מסגרת מאוד מוצלחת שהמנהיגים ידונו בה ביום חמישי". הנשיא טראמפ ציין כי "אני רוחש הרבה כבוד לנשיא שי, ואנחנו הולכים לצאת מהפגישה הזו עם העסקה".

סם סטובאל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA, התייחס להתפתחויות האחרונות בגזרת הסחר בין ארה"ב וסין, ואמר ל-CNBC כי "אם נגיע בסוף לסוג של הסכם סחר מעודד בין ארה"ב וסין, אז שתי שותפות המסחר הגדולות בעולם שוב יעבדו יחד. זה יהיה סימן חיובי מאוד. הרבה מהתחזיות לתחום הטכנולוגיה לא כללו השפעה חיובית מהכיוון של סין, אז ברגע שמוסיפים את סין בחזרה למשוואה, זה כנראה יהיה די אופטימי עבור השווקים".

את העליות הובילה אנבידיה , לצד מניות שבבים נוספות, כמו ברודקום ו-AMD , אשר תלויות במידה רבה בשרשראות האספקה מסין. גם יתר ענקיות הטכנולוגיה, מיקרוסופט , אפל , אמזון , טסלה , אלפאבית (גוגל) ומטא , סיימו את היום בעליות שערים.

מניית חברת המוליכים למחצה קוואלקום זינקה בכ-12%, לאחר שהודיעה כי תשיק שבבי בינה מלאכותית חדשים, שיתחרו באלה של ענקית הטכנולוגיה אנבידיה . מדובר בשינוי מסלול עבור קוואלקום, שהתרכזה עד כה במוליכים למחצה המיועדים לחיבורים אלחוטיים ולמכשירים סלולריים, ולא למרכזי דאטה גדולים. המהלך של קוואלקום מוסיף עוד שמן לתחרות בין חברות השבבים, כאשר לאחרונה גם AMD ממצבת את מוצריה כאלטרנטיבה למעבדים הגרפיים של אנבידיה. בין היתר, דיווה בתחילת החודש החברה על עסקת ענק עם OpenAI, במסגרתה תרכוש חברת הבינה המלאכותית עד 10% ממניות חברת השבבים.

מחר, צפוי יום דרמטי בשווקים שמעבר לים, כאשר בשעות הערב יפורסמו לאחר נעילת המסחר התוצאות הכספיות של שלוש ענקיות טכנולוגיה - מיקרוסופט , מטא ואלפאבית (גוגל) . במקביל, תפורסם בשעה 21:00 שעון ישראל החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר הצפי הוא שהבנק המרכזי יוריד את הריבית מ-4.25% ל-4% (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל במגמת יציבות.

באסיה, המסחר מתנהל כעת בעיקר בירידות, אחרי שאתמול הבורסות ביבשת ננעלו בעליות חדות, על רקע ההתקדמות בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין. מדד הניקיי יורד בכ-0.7%, ההנג סנג נחלש בכ-0.3%, מדד שנגחאי נסחר ביציבות והקוספי מאבד מערכו כ-1%.

במהלך הלילה, הנשיא טראמפ וראש הממשלה היפנית החדשה סנאה טאקאיצ'י, חתמו על עסקת מינרלים, בעוד שתי המדינות מכוונות להפחית את הדומיננטיות של סין בתחום המתכות הנדירות. ברויטרס דווח כי המנהיגים לא הזכירו במעמד החתימה את סין, אשר חולשת על מעל 90% משוק המתכות הנדירות. ביום חמישי, כאמור, הנשיא טראמפ ייפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי נרשמה יציבות לאורך רוב העקום. במהלך המסחר, מדד תל־גוב כללי, הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הסחירות, נותר יציב, כמו גם מדדי התל בונד הקונצרניים.

גם בשוק החוב האמריקאי נרשמה יציבות אתמול, בעוד שהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית בהמשך השבוע, בה צפוי הפד להודיע על הורדתה לרמה של 4%. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עומדת על 3.98%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על 3.49%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, בצל עליות השערים בוול סטריט בפתח שבוע המסחר, הדולר נחלש בכ־0.6% מול השקל ושערו נעמד על 3.25 שקלים. מגמה דומה נרשמה גם מול האירו, שירד בכ־0.8% לרמה של 3.78 שקלים. הבוקר, שער הדולר שקל עומד על 3.24 שקלים.

אחרי שבשבוע שעבר הגיע לרמות שיא היסטוריות, מחיר הזהב צנח אתמול במעל 2% לכ-4,000 דולר לאונקיה. ברקע, ההפוגה בחששות של המשקיעים מהתפתחות מלחמת סחר בין ארה"ב לסין. מלבד החשש ממלחמת הסחר, הזהב קיבל רוח גבית ממעבר משקיעים לנכסי סיכון לנוכח מחירי המניות הגבוהים, וכן בשל חשש ממשבר בבנקים האזוריים שיזלוג לשוק.

הנפט נסחר ביומיים האחרונים ביציבות, לאחר שבסוף השבוע שעבר, המחירים זינקו במעל 5%, בעקבות החלטתו של הנשיא טראמפ להטיל סנקציות על שתיים מחברות הנפט הגדולות ברוסיה, בשל אי־מוכנותה להתקדם לעבר סיום המלחמה מול אוקראינה. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-61.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-64.8 דולר.

4. מאקרו

כאמור, מחר בערב תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר הצפי הוא להורדת ריבית של 25 נ"ב, מ-4.25% ל-4%. השווקים מתמחרים הורדת ריבית בוודאות כמעט מוחלטת - הסתברות של כ-98%. מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום שישי האחרון בארה"ב, והצביע על עלייה קטנה מן הצפוי של האינפלציה, נתפס בשוק כ"מסמר האחרון" שמוודא את המשך מתווה הורדות הריבית של הפד.

רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, סבור שתמחור הריבית בארה"ב, הכולל צפי לשתי הפחתות ריבית עד לסוף השנה (כולל זו השבוע) וכשלוש הפחתות ב־2026, "אופטימי מדי, ויהיה עקבי רק אם תירשם הרעה משמעותית במצב המשק האמריקאי, כולל הידרדרות בשוק העבודה".

לדבריו, "יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין שהפחתת הריבית בספטמבר וגם זו הצפויה השבוע מהוות צעד של ניהול סיכונים - כלומר, חשש מהרעה במצב התעסוקה ולא הרעה משמעותית בפועל. אמנם תוספת המועסקים התמתנה בחודשים האחרונים באופן ניכר, אך זאת גם על רקע הרעה בצד ההיצע (הקשחת מדיניות ההגירה) וייתכן שגם השפעה של אי־הוודאות בגין מדיניות המכסים. עם זאת, מרבית האינדיקטורים האחרים לשוק העבודה משקפים יציבות יחסית".

5. תחזית

בעוד שהשווקים הגלובליים קיבלו אתמול רוח גבית מהדיווחים על מסגרת להסכם סחר בין ארה"ב לסין, בבנק ההשקעות השוויצרי UBS פרסמו המלצות לחשיפה לשוקי המניות בסין וביפן.

ב-UBS מסמנים את הפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג כאירוע מכריע שיקבע את כיוון השווקים. הבנק מעריך כי "הפגישה תתמקד בכינון מסגרת סחר יותר יציבה וצפויה, עם פוטנציאל להפחתות מכסים נוספות, להתחייבויות מחודשות לסגת ממגבלות בתחומי המתכות הנדירות והטכנולוגיה, ולקביעת צעדים בתחום המסחר בפנטניל. תרחיש הבסיס שלנו הוא של דה־אסקלציה מתמשכת ושל ירידה בסיכון למלחמת סחר בהיקף מלא, אם כי התנודתיות עשויה להימשך לאורך התקדמות המשא ומתן".

באשר לסין, כלכלני הבנק ציינו כי "מוקדם יותר החודש, שדרגנו את סקטור הטכנולוגיה הסיני מ'אטרקטיבי' ל-'אטרקטיבי ביותר' במסגרת אסטרטגיית השווקים הגלובליים שלנו. החדשנות המואצת בתחום ה-AI מניעה אימוץ מהיר ומונטיזציה לאורך שרשראות הערך, החל ממוליכים למחצה, עבור בענן וכלה באפליקציות... סקטור הטכנולוגיה צפוי להציג גידול של 37% ברווחים ב-2026, בעוד שהערכות השווי נותרות סבירות, עם מכפילי רווח עתידיים הנמצאים סביב הממוצעים ההיסטוריים, אבל בדיסקאונט לעומת שווקים מקבילים בעולם".

הכלכלנים הוסיפו: "מוסדות מקומיים מעבירים את הונם מאג"ח המניבות תשואה נמוכה לשוק המניות, כאשר סקטורים המניבים דיבידנדים כמו פיננסים, שירותי תקשורת ותשתיות מרוויחים מכך. משקיעים זרים וגופים מוסדיים מקומיים נותרים ב'משקל־חסר' על שוק המניות הסיני, מה שמשאיר מקום רב להשקעות הון נוספות, ככל שהסנטימנט ישתפר".

באשר ליפן, כלכלני הבנק ציינו כי מדד הדגל היפני, הניקיי, קפץ אתמול בכ-2.1% לשיא כל הזמנים, ומעל לרף ה-50,000 נקודות. כך, המדד השלים עלייה של 26% מתחילת השנה. בבנק מציינים כי "הראלי הזה משקף ציפיות הולכות וגוברות לחבילות תמריצים גדולות מצד ראש הממשלה החדשה, סנאה טאקאיצ'י... ישנן גם ציפיות להתפתחויות חיוביות לקראת הפגישה בין טאקאיצ'י לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ". במקביל, ציינו בבנק כי כמה סקרים מקומיים שנערכו ביפן מעידים על כך שהקבינט החדש של טאקאיצ'י, מדורג במקום השלישי או הרביעי מבחינת פופולריות מאז שנת 2000.

כלכלני הבנק סיכמו: "אנו ממליצים למשקיעים גלובליים להוסיף יותר חשיפה ליפן כבר מאז אמצע ספטמבר, בציפייה למדיניויות תומכות־צמיחה וצעדים פיסקליים מתמרצים תחת הממשלה החדשה... אם טאיקצ'י תצליח בחיזוק קשרי ארה"ב-יפן ובקידום עסקת סחר ברת־קיימא, אנו צופים אפסייד נוסף לשוק המניות היפני. ברמת הסקטורים, אנו מעדיפים את סקטורי ה-IT, הנדל"ן והמכשור הרפואי, כמו גם את סקטורי הדיפנס, השבבים והתעשייה".