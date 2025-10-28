אמזון מודיעה באופן רשמי: 14 אלף עובדים יפוטרו

אמש (ב') דווח בסוכנות הידיעות רויטרס על סבב קיצוצים של 30 אלף עובדים, כ-10% מעובדי חברת אמזון. כעת, ענקית הקמעונאות אמזון מודיעה באופן רשמי על סבב קיצוצים של 14 אלף עובדים מהכוח העבודה התאגידי של החברה. המשמעות היא, שאלו 14 אלף עובדים שיפוטרו מקרב ה-350 אלף עובדים תאגידיים בחברה, משיווק ועד עובדי הנהלה. לאמזון יש 1.5 מיליון עובדים, כולל עובדי מחסנים ושליחים. לא ברור עדיין מה היקף הפיטורים בישראל.

בהודעה רשמית שנכתבה על ידי בת' קאלטי, סגנית נשיא בכירה האחראית על משאבי אנוש באמזון, נכתב כי "אנחנו מבצעים שינויים ארגוניים ברחבי אמזון שישפיעו על חלק מחברי הצוות שלנו". לדבריה נכתב כי "בשנה שעברה, אנדי (ג'סי, נ.ט) פרסם מזכר על חיזוק התרבות והצוותים שלנו - והסביר כיצד אנו רוצים לפעול כמו הסטארט-אפ הגדול בעולם, את החשיבות של מבנה נכון שיניע את רמת המהירות והבעלות הזו, ואת הצורך להיות ערוכים להמציא, לשתף פעולה, להיות מחוברים ולספק את הטוב ביותר ללקוחות". לדבריה, עצם זה שפוטרו שכבות ניהול וצמצמו בירוקרטיה, הצוותים עובדים מהר יותר ועובדים כך בצורה יעילה יותר.

לכן, "בעוד שזה יכלול צמצום בתחומים מסוימים וגיוס באחרים, פירוש הדבר הוא צמצום כולל של כ-14 אלף משרות בכוח העבודה התאגידי של החברה. לדבריה, אמזון תציע חבילת פיטורים של 90 יום לרוב העובדים כדי שיוכלו לחפש תפקיד חדש באופן פנימי, "התזמון ישתנה בהתאם לחוקים המקומיים". לדבריה, צוותי הגיוס של אמזון תתעדף מועמדים פנימיים כדי לעזור לכמה שיותר מהעובדים למצוא תפקידים חדשים באמזון. "חברי הצוות שלנו שאינם מצליחים למצוא תפקיד חדש באמזון או שבוחרים לא לחפש אחד, נציע להם תמיכה במעבר, כולל פיצויי פיטורים, שירותי יציאה לעבודה, הטבות ביטוח בריאות ועוד".

ועדיין באמזון מדברים על גיוס עובדים בתחומים אסטרטגיים מרכזיים, ובאותה הנשימה למצוא מקומות נוספים כדי להסיר שכבות ולהגדיל את היעילות. קאלטי כתבה כי "יהיו כאלו שעשויים לשאול מדוע אנו מצמצמים תפקידים כאשר החברה מציגה ביצועים טובים... מה שאנחנו צריכים לזכור הוא שהעולם משתנה במהירות. הבינה המלאכותית היא הטכנולוגיה הטרנספורמטיבית ביותר שראינו מאז האינטרנט, והיא מאפשרת לחברות לחדש הרבה יותר מהר מאי פעם. אנחנו משוכנעים שאנחנו צריכים להיות מאורגנים בצורה רזה יותר, עם פחות שכבות ויותר בעלות, כדי לנוע מהר ככל האפשר עבור הלקוחות והעסקים שלנו".