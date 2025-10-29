מגמה חיובית באסיה: בורסת טוקיו מזנקת לשיא חדש

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

הבוקר באסיה בורסת טוקיו ממשיכה לשבור שיא בעקבות פגישת נשיא ארה"ב עם ראשת ממשלת יפן החדשה, מדד ניקיי עולה בכ-2%, שנגחאי עולה ב-0.3%, הונג קונג יורדת ב-0.3% ודרום קוריאה עולה ב-1%, בורסת הודו ב-0.3%.

מדד ניקיי 225 של יפן מזנק הבוקר לשיא חדש מעל 51,000 נקודות - לראשונה אי פעם - על רקע אופטימיות מחודשת בנוגע ליחסי הסחר בין ארה״ב ליפן ותחזיות לחיתוך נוסף של הריבית מצד הפדרל ריזרב.

העליות הגיעו לאחר ש נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ו ראשת ממשלת יפן סנה טאקאיצ'י חתמו ביום שלישי על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה בתחום המתכות הנדירות . בשווקים גבר גם הביטחון שהפד יבצע הפחתת ריבית נוספת של 0.25% כדי לתמוך בצמיחה המתמתנת.

ביקורו של טראמפ היה הפגישה הראשונה שלו עם טאקאיצ'י , שנכנסה לתפקיד מוקדם יותר החודש, והוא גם נפגש עם הקיסר נרוהיטו בארמון הקיסרי.

חברת המחקר GeoQuant, מבית Fitch Solutions, ציינה כי ממשלת טאקאיצ'י צפויה להסיט את מפלגת השלטון (LDP) לכיוון כלכלי יותר ליברלי, חברתי שמרני יותר ובעל גישה ביטחונית נוקשה יותר.

החוזים עתידיים בוול סטריט מסמנים על עליות קלות בפתיחה של עד 0.5%.

אתמול בוול סטריט נרשמה מגמה חיובית במיוחד ובניו יורק סופרים כבר מעל 30 שיאים במדדים המובילים. פגישות הסחר החיוביות של נשיא ארה"ב טראמפ באסיה, גל הדוחות האחרון והצפי להורדת ריבית היום (20:00 שעון ישראל) מעודדים את המשקיעים.

מדד נאסד"ק עלה ב-0.8% ונסגר בשיא בפעם ה-35 השנה, S&P 500 הוסיף 0.2% ונסגר בשיא בפעם ה-36, דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% שיא סגירה ה-15 השנה.

מניית אנבידיה עלתה ב-5% תרמה לעליות לאחר שמנכ"ל החברה, ג’נסן הואנג, נשא את הנאום המרכזי בכנס GTC . המניה זינקה לשיא תוך-יומי חדש, בעלייה של יותר מ־5%, לאחר שהואנג אמר כי תעשיית הבינה המלאכותית "פנתה לפינה" והכריז על שיתופי פעולה חדשים. המניה עולה ב-2.5% במסחר המאוחר ואם כך יפתח המסחר, שווי השוק של החברה יעלה על 5 טריליון דולר, לאחר שרק לפני כ-4 חודשים קבעה לראשונה שווי של 4 טריליון דולר.

מניית נוקיה זינקה ביותר מ- 23% לאחר שאנבידיה החליטה להשקיע מיליארד דולר בחברה. במסגרת העסקה תרכוש אנבידיה כ־166 מיליון מניות חדשות של נוקיה, ותהפוך לאחר השלמתה לבעלת כ־2.9% מהחברה הפינית.

מניות אפל ו־מיקרוסופט חצו אתמול את רף שווי שוק של 4 טריליון דולר. עבור אפל זו הפעם הראשונה, מיקרוסופט כבר עברה לרגע את שווי השוק הזה בסוף יולי. מניית החברה שממוקמת בקופרטינו, קליפורניה, זינקה ביותר מ־56% מאז השפל של אפריל - מה שהוסיף לה כ־1.4 טריליון דולר לשווי השוק שלה. העליות נבעו מאופטימיות סביב סדרת האייפונים החדשה של אפל ומהקלה בלחצי המכסים.

אפל אגב היתה זאת "שהקימה" את מועדון טריליון הדולר, כחצתה את הרף הזה ב-2018. החברה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הרביעי הפיסקאלי שלה מחר.

מיקרוסופט עלתה בכ־3% בעקבות החדשות שהחברה סגרה את הרכישה של 27% בעסקי הרווח של OpenAI. מיקרוסופט תומכת בחברת ChatGPT מאז 2019.

בית ההשקעות Keefe, Bruyette & Woods (KBW) הוריד את דירוג ברקשייר האת'וויי ל־ "תשואת חסר" (Underperform), והזהיר כי סיכון ההחלפה של וורן באפט יחד עם שורה של אתגרים עסקיים ייחודיים עלולים להעיק על רווחי התאגיד ועל ביצועי המניה בשנה הקרובה.

● השווקים כבר מתמחרים "פגישה פנטסטית" בין טראמפ לשי. מה יכול להשתבש

בעוד שהורדת הריבית כבר מתומחרת בשווקים, היומיים הקרובים עשויים לקבוע את כיוון שוק המניות האמריקאי לשארית השנה - היום ומחר, חמש מתוך "שבע המופלאות" - מיקרוסופט, אלפאבית,, מטא, אמזון ואפל - שמהווים יחד כרבע ממדד S&P 500, יפרסמו את דוחותיהם הכספיים. מעבר להצצה המסקרנת לנתוני הרווח וההכנסות, המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיותיהם לגבי פיתוח הבינה המלאכותית (AI).

ההשקעה בבינה מלאכותית הניעה את שוק השוורים בשלוש השנים האחרונות, אך שאלות גוברות בנוגע למועד שבו החברות יתחילו לראות תשואה על ההשקעות האדירות הללו מאיימות לפגוע בהתלהבות. השבוע "עשוי לקבוע אם הראלי יימשך או שייקח הפסקה", אמר טאלי לג’ר, אסטרטג השוק הראשי בקבוצת Wealth Consulting.

קבוצת "שבע המופלאות" - הכוללת את חמש החברות הללו לצד אנבידיה וטסלה - אחראית לכמעט מחצית מהעלייה של 15% במדד S&P 500 מתחילת השנה. עם זאת, כדי לשמור על המומנטום, המשקיעים מבקשים הבטחות מצד ענקיות הטכנולוגיה שהזרמת עשרות מיליארדי הדולרים לתשתיות מחשוב תימשך - ושבסופו של דבר גם תניב פירות.

מיקרוסופט, אלפאבית, אמזון ומטא צפויות יחד להוציא כ-360 מיליארד דולר בהוצאות הוניות (CapEx) בשנת הכספים הנוכחית שלהן - רובן קשורות ל-AI. על פי הערכות אנליסטים שאספה בלומברג, הוצאות אלו צפויות לזנק לכמעט 420 מיליארד דולר בשנה הבאה.

אבל, ההוצאות גבוהות בהרבה מההכנסות שהחברות הללו מייצרות מ-AI. עד כה, המשקיעים נתנו להן את "להנות מהספק", והעלו את מניות ענקיות הטכנולוגיה מתוך ציפייה שההשקעות הללו יאפשרו להן לשלוט ככל שהטכנולוגיה מתפשטת וככל שצצים שימושים חדשים ל-AI. "ככל שלא יופיע דבר שמעיד על סדקים בסיפור ההוצאות ההוניות על AI או בתחזית למוניטיזציה של AI, אני חושב שזה מספיק כדי לתמוך בשוק השוורים," אמר דיוויד לפקוביץ', ראש תחום מניות אמריקה ב-UBS.

הדוחות יבחנו האם הבסיסים הפיננסיים של ענקיות הטכנולוגיה יכולים לעמוד בקצב ההייפ - על רקע שיח מתחדש על בועה אפשרית בבינה המלאכותית.

אבל לפי חלק מהאסטרטגים, התמונה מורכבת יותר.

דרו פטיט, אסטרטג הסיטי, לא רואה כרגע "בועה מובהקת". במזכר שפרסם לאחרונה הוא כתב כי שוויי החברות בתחום הבינה המלאכותית "עדיין לא נראים כמו בועה", אם כי הזהיר כי מתחילות להופיע "כיסים של עודף" בחלקים מסוימים של השוק - נושא שחוזר ועולה לאחרונה בניוזלטר הזה.

הכסף המקצועי כבר מגיב: ניתוח של רויטרס מצא שמשקיעים מוסדיים מבצעים רוטציה בתוך תחום ה־AI - ממחזרים רווחים ממניות כמו אנבידיה ומיקרוסופט לטובת הזדמנויות הבאות בתור, כגון רובוטיקה, תוכנה וטכנולוגיה אסייתית. ברויטרס תיארו זאת כעסקה ש"נבהלה מההתלהבות סביב ה־AI אך חוששת להמר נגדו."

וזו בדיוק הנקודה: ענקיות הטכנולוגיה נותרו מרכז הכובד של השוק - מקור עוצמתו הגדולה ביותר, אך גם נקודת התורפה השברירית ביותר שלו. כעת, עם עונת הדוחות שנכנסת להילוך גבוה, אותן ענקיות שבנו את הראלי הנוכחי עשויות לקבוע אם הוא ימשיך - או אם עקב האכילס של השוק יקרוס סוף־סוף.

עשר המניות הגדולות במדד S&P 500 - בהובלת ענקיות הבינה המלאכותית - זינקו בחזרה לרמות של שליטת יתר שלא נראו מאז ימי בועת הדוט-קום, כך עולה מנתונים חדשים של לורי קלווסינה, ראש מחלקת מחקר אסטרטגיית המניות בארה״ב ב־RBC.

התרשים שלה מצביע על כך שביצועי הקבוצה, במונחים של משקל שווה לעומת יתר מניות המדד, מתקרבים לשיאים של תחילת שנות ה־2000 - תזכורת עד כמה הראלי הנוכחי תלוי במספר מצומצם של מניות מובילות.

זו הסופר־כוח של "השבע הנפלאות" - אבל גם עקב האכילס של השוק.

בארה"ב אתמול, תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב הייתה 3.98% באג"ח לעשר שנים ו־3.61% באג"ח לחמש שנים.

הזהב המשיך לרדת אתמול ואף נגע ברמה הנמוכה ביותר בשלוש השבועות האחרונות, על רקע אופטימיות לגבי הסכם סחר בין ארה"ב לסין שמפעיל לחץ על הנכס הבטוח.

חוזי זהב צנחו ביותר מ‑1% ונעו סביב 3,970 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הספוט ירד לכ‑ 3,930 דולר, לקראת הפגישה הצפויה ביום חמישי בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לבין מנהיג סין, שי ג’ינפינג. הירידה האריכה את המגמה השלילית במתכת היקרה, שהחלה ביום שלישי הקודם עם הירידה הגדולה ביותר בעשור האחרון .

"דבר שהבליט את התיקון עד כה הוא, למעט הפסקה קצרה ביום חמישי האחרון, שמדובר במכירה רציפה וחסרת הפוגות," אמר דיוויד מוריסון , אנליסט בכיר בשוק בברוקר המקוון Trade Nation. "הזהב כבר לא נמצא במצב קנייה יתר," הוסיף. "למרות זאת, הזהב ימצא תמיכה בשלב מסוים, וסביר מאוד שיהיה תיקון חד כשהתמיכה תגיע."

בנושא אחר, ב־Yahoo Finance נכתב שהנשיא טראמפ שם דגש על מחירי הקפה, שעלו ב־25% מאז כניסתו לבית הלבן השנה ומכבידים על סל הקניות של הצרכן האמריקאי. הם מציינים שבמסגרת המסע של טראמפ לאסיה נחתם הסכם סחר חדש עם וייטנאם (יצרנית הקפה השנייה בגודלה בעולם) שכולל פטורים ממכס מרבי לחלק מהייצור החקלאי.

מאקרו - בבנק השוויצרי פיקטה מעריכים הפחתה של 25 נקודות בסיס בריבית בארה"ב היום, בדומה לתחזיות בשוק. להערכת הכלכלניות הבכירות בבנק שיאהו צ'ואי ונאדיה גארבי, המהלך כבר מתומחר במלואו בשוק, ומוקד תשומת הלב יהיה על המשך המדיניות והכרזה אפשרית של סיום ההידוק הכמותי (QT) - צעד שהפך לסביר יותר נוכח לחצים בשוקי המימון. בפיקטה ממשיכים להעריך שתהיה הורדה נוספת בריבית בדצמבר השנה, ועוד שתי הפחתות במהלך המחצית הראשונה של 2026.

הפדרל ריזרב צפוי לנקוט צעדים נוספים כדי להתמודד עם לחצים בשווקי המימון , שלדברי אסטרטגים בבנק ג'יי.פי.מורגן צפויים להימשך גם לאחר סיום תהליך צמצום המאזן - מהלך שכנראה יסתיים השבוע.

בכמה מבנקים הגדולים בוול סטריט מצפים שהפד יסיים החודש את תהליך ה-Quantitative Tightening (QT) - צמצום החזקותיו באגרות חוב ממשלתיות ובניירות ערך מגובי משכנתאות, שמסתכמות בכ- 6.6 טריליון דולר . עם זאת, לפי האסטרטגים של של ג'יי.פי.מורגן בהובלת ג’יי בארי ותרזה הו , תנודתיות בשוקי המימון סביב מועדי תשלומים מרכזיים צפויה להימשך. "סיום קרוב של תהליך ה-QT ימנע המשך ניקוז נזילות מהמערכת, אך לחצי המימון צפויים להימשך ," כתבו האנליסטים ללקוחותיהם ביום שלישי. "לכן, אנו סבורים כי הפד עשוי לנקוט בצעדים דומים לאלו שביצע בספטמבר 2019". באותה תקופה הזרים הפד כ-500 מיליארד דולר למערכת הפיננסית, לאחר שהריביות הקצרות עלו בחדות.

עוד החלטת ריבית צפויה השבוע מכיוון הבנק המרכזי של אירופה (ECB). לפי פיקטה, "אנו מצפים כי ה־ECB ישמור על ריבית הפיקדונות ללא שינוי ברמה של 2% בפגישה השבוע. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, צפויה לחזור על האמירה כי ה־ECB נמצא ב'מקום טוב', תוך שמירה על כל האפשרויות פתוחות".