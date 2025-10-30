לאחר פגישת טראמפ ושי: מגמה מעורבת בסגירת המסחר באסיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:40

אסיה

באסיה, לאחר פגישתם של טראמפ ושי, המסחר בסין נסגר בירידות כאשר מדד שנגחאי נסוג בכ-0.73%. גם ההנג סנג נחלש ויורד בכ-0.2%. באותה הפגישה הודיע נשיא ארצות כי הגיע להסכם לשנה אחת עם סין בנוגע למתכות נדירות ולמינרלים קריטיים, וכי הפחית בחצי את המכסים על פנטניל מסין.

עוד באסיה - מדד הניקיי עלה ב-0.07%, והקוספי שבר שיא נוסף ועולה ב-0.14%, בעיקר לאחר שיועץ המדיניות הראשי של סיאול, קים יונג-בום, פרסם, על פי הדיווחים, פרטים על הסכם הסחר עם וושינגטון.

אירופה

פתיחה מעורבת צפויה להירשם היום באירופה, כאשר המשקיעים ממתינים, בין היתר לפרסום דוחות נוספים של שלל חברות, נתוני אינפלציה מספרד ומגרמניה, ולהחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (היום ב-15:15, שעון ישראל).

וול סטריט

הבוקר, כאמור, הנשיא טראמפ נפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג, ולאחריה הכריז "יש לנו דיל". לפי שעה, נדמה כי המשקיעים לא מתרגשים מההתפתחויות: החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.1%.

אמש בארה"ב, הפדרל ריזרב הודיע על הורדת הריבית בארה"ב מ-4.25% ל-4%, בהתאם להערכות המוקדמות בשווקים. כך, הבנק המרכזי למעשה החליט להמשיך במתווה הורדות הריבית שהניח בפגישתו האחרונה בספטמבר, אז צפה שתי הורדות ריבית נוספות עד סוף 2025 - כלומר, כולל זו שבוצעה בפגישה היום. עם זאת, במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה, יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין מספר פעמים כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר אינה מובנת מאליה, וכי המצב רחוק מכך (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בעקבות הדברים, בוול סטריט נמחקו חלק מהעליות שנרשמו בפתח היום, והמסחר ננעל לבסוף במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.5%, ה-S&P 500 ננעל ביציבות והדאו ג'ונס נפל בכ-0.2%.

את העליות הובילה ענקית השבבים אנבידיה , שהגיעה להישג משמעותי במהלך היום וחצתה את רף שווי השוק של 5 מיליארד דולר. מניות נוספות בסקטור השבבים כמו ברודקום , מיקרון טכנולוג'י , ו- TSMC, סיימו גם הן את היום בעליות.

אתמול בסיום יום המסחר, שלוש ענקיות טכנולוגיה מרכזיות דיווחו על תוצאותיהן הכספיות לרבעון השלישי של 2025 - אלפאבית (גוגל) , מטא פלטפורמס (פייסבוק) ו מיקרוסופט .

שוקי האג"ח הממשלתיים

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו לכל אורך היום אמש, על אף שהפדרל ריזרב, כאמור, הודיע על החלטת ריבית שנייה ברציפות. הסיבה לכך היא העובדה שיו"ר הפד ג'רום פאוול הדגיש כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר היא רחוקה מלהיות מובנת מאליה. הבוקר, התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.07%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.59%.

שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר מתחזק הבוקר מול המטבעות המובילים - בעיקר מול האירו (0.16%), הליש"ט והין היפני. הבוקר, שער הדולר-שקל נותר ברמה של 3.25 שקלים.

עוד הבוקר - מחיר הזהב יורד ב-0.6%, לאחר שאתמול עלה ב־1.5% ונסחר בשעות הצהריים ב־4,030 דולר לאונקיה - זאת לאחר שאיבד גובה לאחרונה על רקע דיווחים אופטימיים לגבי הסכם סחר בין ארה"ב לסין. בשבוע שעבר נרשמה הירידה הגדולה ביותר של הזהב בעשור האחרון. "מדובר במכירה רציפה וחסרת הפוגות", מסביר דיוויד מוריסון, אנליסט בכיר בברוקר המקוון Trade Nation.

בגזרת המטבעות הדיגטליים - הביטקוין מאבד הבוקר מערכו כ-1.95%.

תחזית

בבנק ההשקעות סיטי מאמינים כי השורים בוול סטריט מכשירים את הקרקע למהלך גדול בשווקים, אם כי לא ברור לאיזה כיוון - כך פרסמו באתר הכלכלי מרקטוואץ'.

סקוט שרונרט, ראש אסטרטגיית השווקים בסיטיגרופ, שנפגש לאחרונה עם לקוחות בארה"ב ובאוסטרליה כדי לאמוד את הסנטימנט בשווקים, אמר למרקטוואץ' כי הוא וצוות הכלכלנים שלו התרשמו ממספר "חששות מטרידים": הערכות השווי הגבוהות של שוק המניות, בועה אפשריות בתחום ה -AI, אי‏־יציבות בתחום האשראי וגורמים מאקרו־כלכליים כמו מצב שוק העבודה.

ובכל זאת, הכלכלנים מצאו כי המשקיעים ממשיכים להישאר עם חשיפה גבוהה למניות גדולות בתיקי ההשקעות שלהם. זאת, כאשר במקביל, מדד לבקוביץ' של סיטי, אשר אומד את הסנטימנט בשווקים, מעיד על "פוזיציה אופורית", ונמצא ברמות הגבוהות ביותר שלו. הזמנים היחידים בהם המדד עמד בנקודה הנוכחית היו בתקופה שלקראת התפוצצות בועת הדוט-קום ב-1999, ובתקופה שלאחר מגפת הקורונה, ב-2021-2022.

לדברי שרונרט, "הניגודיות הזו מצביעה על כך שהרבה משקיעים הם שורים מהוססים בסביבת השווקים הנוכחית". שרונרט מאמין כי השילוב בין פוזיציה אופורית ושורים מהוססים משמעותו ששוק המניות יטפס על "קיר של דאגות" - כלומר, ימשיך לעלות למרות הבעיות המטרידות - כאשר אין ודאות לאיזה כיוון ינוע כאשר יגיע לפסגה שלו. שרונרט מסביר כי ברמה הפרקטית, מדובר במצב בו השווקים "יתגמלו" חדשות חיוביות באופן מדוד, אך יזנקו על ההזדמנות למכור למשמע חדשות מאזכבות. "כך או כך, יש לצפות לתנודתיות מוגברת בעוד השוק השורי הזה הולך ומתפתח", הוא סיכם.