מחכים למבצעים: בכל ענפי המשק הבולטים נרשמה ירידה במכירות

הציבור הידק חגורות בסוף אוקטובר, מה שהוביל להאטה בהיקפי הצריכה בכל ענפי הקמעונאות המרכזיים - כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן מדי שבוע את הפעילות בכרטיסי האשראי ואת התנהגות הצרכנים בשוק.

הירידה במחזור המכירות נובעת באופן ישיר מירידה בכמות העסקאות שבוצעו. היא בולטת במיוחד בפריפריה בצפון והן בדרום, לעומת ירידות נמוכות יותר באזור המרכז ובשפלה. הירידה הגדולה ביותר היא בענף המחשבים והסלולר (11%), ולאחר מכן בתיירות ובאופטיקה (9%).

עם זאת, בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד, ברוב הענפים נרשמו עליות במחזורי הקניות. הענף המוביל בהשוואה זו הוא התיירות והנסיעות, עם עלייה של 18%, שנובעת בעיקר מעלייה משמעותית של 25% בגובה הקנייה הממוצעת. ייתכן כי הסיבה לכך היא שינוי ביעדי הטיסות של הנוסעים הישראלים, שחזרו להיות מגוונים יותר.

למרות הירידות שנצפו בשבועיים האחרונים, ההערכה היא כי שוק הקמעונאות עומד בפני היפוך מגמה מיידי. מבצעי נובמבר יחלו כבר בשבוע הקרוב, עם אירועי שופינג IL. עסקים רבים החלו בקמפיינים, הנחות ומבצעים משמעותיים, במטרה לעודד את הציבור לרכוש יותר הן באונליין והן באופליין.

"זה השבוע השני ברציפות לאחר החגים שאנו רואים ירידה במחזורי הקניות", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "אנו מעריכים שמדובר בירידה טבעית שנובעת הן מהמעבר לשעון חורף המקצר את הימים, והן מתקופת הביניים שבין ההוצאות הרבות של החגים לבין המתנת הציבור למבצעי נובמבר.

"יחד עם זאת, נצטרך לעקוב מקרוב אחרי הנתונים ולוודא שלא מתפתחת כאן מגמה של הידוק חגורות וצמצום בכל הנוגע לקניות ולצריכה הפרטית".