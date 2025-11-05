סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק הנמיכה את תחזיתה לשנת 2025 המלאה, על רקע ציפיות צמיחה נמוכות יותר לתרופות ההרזיה אותן היא מפתחת. החברה ציינה כי היא צופה כעת שצמיחת הרווח התפעולי לשנת 2025 תעמוד על בין 4% ל-7%, בהשוואה לתחזית קודמת של בין 10% ל-16%. מכירות החברה ברבעון השלישי עקפה את ציפיות האנליסטים ועמדת על 11.71 מיליארד דולר, זאת לעומת צפי ל-11.72 מיליארד דולר.

9:00

אסיה

באסיה, נרשמות הבוקר ירידות חדות בעקבות הירידות בוול סטריט, בעיקר ביפן ובדרום קוריאה. מדד הניקיי צנח בכ-2.3%, הקוספי נפל בכ-2.8%. מדד ההנג סנג יורד בכ-0.2% ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.3%. מניית בנק ההשקעות הענק סופטבנק צנחה בכ-10%, על רקע נפילה רוחבית בחברות AI ושבבים ברחבי אסיה, וכך הוא איבד שווי שוק של כ-32 מיליארד דולר ביום מסחר אחד.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בקרבה לרמת הבסיס.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המדדים ננעלו בירידות שערים חדות. הנאסד"ק נפל בכ-2%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.2% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.5%.

הירידות אתמול הגיעו, כאמור, לאחר שחברת התוכנה פלנטיר ניפצה את תחזיות האנליסטים עם זינוק של 63% בהכנסות, ולמרות זאת צנחה בכ-8% במהלך יום המסחר, בשל חשש מפני כך שהשווי שלה מנופח. מניית החברה, שעלתה בכ-170% מתחילת השנה, נסחרת ביותר במכפיל רווח של פי 200 מהרווחים הצפויים קדימה, ומכפיל הרווח הנוכחי שלה מתקרב ל-700 - רמה שמגלמת ציפיות קיצוניות לצמיחה ברווחים והכנסות.

בשיחה עם בלומברג, גיל לוריא, ראש מחלקת מניות הטכנולוגיה ב-D.A. Davidson, התייחס לדוחות וציין כי "כל המספרים הללו מנותקים לחלוטין מנתוני היסוד. זו חברה עם קצב הכנסות של 4 מיליארד דולר בשנה שצומחת ב-63%. אין שום דבר שאפילו מתקרב לזה, שזו הסיבה שהגענו למצב בו הערכת השווי היא ברמה חסרת־תקדים".

ולמרות הדאגות מפני השווי המנופח של החברה ונפילת המנייה בעקבות הדוחות, בנק אוף אמריקה אשרר מחדש המלצת 'קנייה' למניה והעלה את מחיר היעד ל-255 דולר (מ-215 דולר). מחיר היעד החדש משקף אפסייד של מעל 30% לעומת מחיר המניה הנוכחי. בבנק ציינו כי צמיחתה המואצת של פלנטיר, יכולתה לבצע מכירות משלימות ללקוחות קיימים וצבירת זכיות בחוזים חדשים ואספקת ערך, עומדים בניגוד בולט לחברות רבות שעדיין לא רואות תשואה מדידה מהשקעתן ב-AI. הציפייה היא שהצמיחה תמשיך להאיץ ככל שהחברה מתנתקת מתפיסות בנוגע ל"AI אמיתי לעומת מזויף".

לחששות מפני הערכות השווי הקיצוניות בוול סטריט הצטרפו אזהרות מטעם מספר מנכ"לים בכירים בוול סטריט מפני תיקון של למעלה מ-10% בתקופה של השנה־שנתיים הקרובות, אם כי הם ציינו כי בעיניהם תרחיש כזה יהיה התפתחות בריאה לשווקים.

בבלומברג צוטט מייק גיטלין, מנכ"ל חברת ההשקעות Capital Group, שדיבר בכנס פיננסי שנערך בהונג קונג. גיטלין אמר שהדוחות הכספיים של החברות חזקים, "אבל מה שמאתגר זה השוויים". לשאלה האם מחירי המניות היום נמוכים, הוגנים או "מלאים", אמר גיטלין כי "רוב האנשים יגידו שאנחנו נמצאים בין שווי הוגן לשווי מלא".

גיטלין הוא לא הראשון שמעלה את החשש מפני התמחור בשוק. מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, אמר כבר לפני מספר שבועות שהוא צופה שבשלב מסוים יהיה בשוק "ריסט", והוסיף, כי "לאחר השיאים שהגיעו בזכות ה־AI, לא אתפלא אם ב־12-24 החודשים הבאים נראה ירידה בשוקי המניות". כעת, בדבריו של סולומון באותו כנס בהונג קונג (כפי שצוטטו בבלומברג וב־CNBC), הוא מוסיף כי מכפילי מניות הטכנולוגיה "מלאים", אך זה לא המצב בשוק בכללותו.

סולומון המליץ ללקוחות הבנק להמשיך להשקיע, להסתכל על הקצאת ההשקעה שלהם ולהימנע מניסיון לתזמן את השוק. "ירידות של 10%־15% בשוק המניות מתרחשות פעמים רבות בזמן מחזורים חיוביים, בלי שהן משנות את הכיוון הכללי של זרימת ההון או את ההקצאות לטווח הארוך - זה לא משהו שמשנה את האמונה הבסיסית והמבנית לגבי איך אתה רוצה להקצות את ההון", אמר סולומון.

בתוך כך, גם גם הידיעה שמייקל ברי, באמצעות קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management, הימר נגד מניות אנבידיה ו־פלנטיר טכנולוג'יס ברבעון השלישי של השנה, ריחפה מעל השווקים. ברי - שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי במשבר 2008 - רכש אופציות פוט על שתי החברות, מהלך שמניב רווח במקרה של ירידה במחירי המניות שלהן.

אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, תקף בחריפות את מייקל ברי בעקבות ההימורים שלו נגד החברה ונגד אנבידיה, ואמר בריאיון ל־CNBC: "שתי החברות שהוא מוכר בחסר הן אלה שעושות את כל הכסף - וזה פשוט מוזר בטירוף. הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים ואונטולוגיה זה מטורף לגמרי".

הירידות אמש, שהובלו על־ידי מניות הטכנולוגיה, הדגישו עד כמה קומץ חברות טכנולוגיה ענקיות מניעות את השווקים. מדד S&P 500 עלה ב־1.7% בעשרת הימים האחרונים, בעוד ש־Roundhill Magnificent Seven ETF - העוקב אחר מניות אלפאבית (גוגל) , אמזון , אפל , מטא , מיקרוסופט , אנבידיה וטסלה , זינק ב־5.2%. עם זאת, כאשר מחשבים את המדד במשקל שווה (שבו לחברות הטכנולוגיה אין השפעה עודפת בגלל שוויין הגבוה), ה־S&P דווקא ירד ב־1.4% באותה תקופה.

גם מניית טסלה ריכזה עניין אתמול. המניה נפלה במעל 5%, בין היתר, לאחר שקרן העושר הריבונית של נורווגיה, הודיעה כי תצביע נגד חבילת השכר הענקית בגובה טריליון דולר שדירקטוריון החברה רוצה להעניק למנכ"ל אילון מאסק, במהלך אסיפת בעלי המניות השנתית של החברה השבוע - צעד שנוגד את עמדת ההנהלה ומגיע חרף איומיו של מאסק להתפטר אם ההצעה תידחה. בהודעתה נכתב: "אנו מעריכים את הערך הרב שנוצר תחת מנהיגותו החזונית של מר מאסק, אך אנו מודאגים מהיקף התגמול, מהדילול האפשרי של בעלי המניות ומהיעדר צעדים להפחתת הסיכון הנובע מתלות באדם אחד".

מניה נוספת שריכזה עניין היא של חברת השכרת הרכב הרץ , שזינקה בכ-35%, לאחר שדיווחה על רווח רבעוני ראשון מזה שנתיים, כאשר שליטה טובה יותר בהוצאות וחידוש צי הרכב שיפרו את שולי הרווח ותפוסת הרכב. בסוף אפריל, חשף המיליארדר ביל אקמן פוזיציה בחברה כרכש באמצעות קרן הגידור פרשינג סקוור הולדינגס, 12.7 מיליון מניות בשווי כולל של כ-46.5 מיליון דולר.

בגזרת עונות הדוחות, בין החברות שצפויות לדווח היום: טבע , למונייד , סולאראדג' , טאבולה ופייבר .

מאקרו לאור ההשבתה הממשלתית המתמשכת של הממשל בארה"ב נוצר מחסור בנתונים כלכליים רשמיים, והמשקיעים והכלכלנים ממשיכים לגשש באפלה. כך, דוח התעסוקה לחודש אוקטובר, שאמור היה להתפרסם ביום שישי הקרוב, לא יפורסם בשלב זה. בעקבות זאת, תשומת הלב עוברת לנתונים אלטרנטיביים ובראשם סקר המשרות החדשות בסקטור הפרטי שתפרסם היום חברת ADP, המספקת שירותי משאבי אנוש למספר רב של חברות בארה"ב. לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, "לתוצאות הסקר צפוי להיות משקל משמעותי בהחלטת הריבית הבאה של הבנק המרכזי. עוד באותו היום צפוי בית המשפט העליון לדון לראשונה בחוקיות המכסים שהטיל טראמפ בתחילת אפריל. בית המשפט הפדרלי הנמוך יותר קבע לפני כמה חודשים כי קיימת בעייתיות חוקית בנימוקים ששימשו להטלת המכסים, אך הותיר אותם בתוקף עד להכרעת העליון".

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו ירידות אתמול, בצל ההחלטה של ​​ארגון יצואניות הנפט ובעלות בריתה (OPEC+) להשהות את עליות התפוקה אשר הגבירה את החששות לגבי עודף היצע בשוק. החוזים עתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט (ינואר 2026) ירדו בכ-1.4% ל-64 דולר לחבית, בעוד שחוזים עתידיים על נפט גולמי מסוג WTI (דצמבר) ירדו בכ-1.6% ל-60.07 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו, בדומה לשוקי המניות, נרשמו ירידות חדות. הביטקוין מחק את כל הראלי של הקיץ, כש"החזיר" את כל הרווחים שנצברו בגל האופטימיות בוול סטריט ובזינוק בקניות מצד משקיעים מוסדיים. המטבע ירד בשיעור של 6.5% עד לרמה של 99,963 דולר לפני שעלה מעט - ירידה מתחת לסף ה־100,000 דולר לראשונה מאז חודש יוני. מדובר בצניחה של יותר מ־20% מהשיא שנרשם לפני כחודש, ירידה התואמת את מה שמוגדר שוק דובי במניות.

נקודת המפנה חלה באמצע אוקטובר, אז גל חיסולים אלים של פוזיציות לונג מחק מיליארדים מהשוק. מאז, הסוחרים נזהרים: העניין הפתוח בחוזים עתידיים על ביטקוין נותר הרבה מתחת לרמות שלפני המפולת, וחרף תנאי מימון נוחים יותר, מעטים מוכנים לשוב לשוק. התוצאה: ביטקוין עלה השנה רק קצת מעל 10% - הרחק מאחורי מניות - ושוב נכשל לשמש גידור יעיל לתיק ההשקעות.

"הנפילה של הביטקוין לשפל של חודש יוני משקף מבנה שוק שעדיין מתמודד עם ההשפעה הפסיכולוגית מהגל הגדול של החיסולים באוקטובר, שהשפיע באופן יסודי על האופן שבו המשתתפים פועלים במגמת הירידה הקיימת", אמר כריס ניוהאוס , מנהל מחקר בחברת Ergonia, המתמחה במימון מבוזר. מניותיהן של חברות קריפטו נופלות בעקבות הירידות במחירי המטבעות.