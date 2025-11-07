עודף מ־120 אלף שקל: כמעט ולא תמצאו מכונית חדשה במחיר הזה

כ־460 מיליון כלי רכב פרטיים נעו על כבישי סין בתום הרבעון השלישי של השנה, כך על פי נתונים עדכניים של ממשלת סין. עוד מראים הנתונים שב־86 ערים בסין רשומים כיום לתנועה למעלה ממיליון כלי רכב בכל אחת, מתוכן ב־45 ערים יש כ־2 מיליון כלי רכב ואילו בשש ערים יש כ־5 מיליון כלי רכב. המספרים האלה חושפים טפח מהכאוס התחבורתי שמתרחש בערים הגדולות של סין ומסבירים מדוע הדגמים החשמליים הנמכרים ביותר כיום בסין הם עירוניים וקטנים.

בישראל הצפיפות התחבורתית פר קילומטר כביש אף גדולה מזו של סין, ומצוקת החניה בערים בלתי נסבלת. אבל בינתיים הרעיון של "חשמלית עירונית קומפקטית וזולה" עדיין לא נקלט כאן.

למרות זאת כבר מוצעים כאן כמה דגמים חלוצים בפלח הזה, ולאחרונה הצטרפה אליהם גם עירונית חשמלית זולה של BYD, שנקראת בסין Seagull ואצלנו זוכה לשם המבלבל Dolphin Surf, בדומה לדולפין הגדולה ממנה.

עיצוב חיצוני

אורכה של הסרף רק כ־4 מ' מקצה לקצה אבל יש לה גובה נכבד וחישוקים גדולים, שגורמים לה להראות גדולה מכפי שהיא באמת. עיצוב החרטום מיישר קו עם משפחת הדגמים העדכנית של BYD ומחצין מכסה מנוע משופע עם שני קימורים נאים בצדדים, שפוגשים פנסי חזית מלוכסנים ופגוש עמוק בשני גוונים.

גם פרופיל הצד נראה דינמי בזכות שמשות צד אחורית צרות שמתרחבות קדימה, פנסים אחוריים מושחזים שזורמים לעבר הכנפיים ובגרסה הבכירה בה נסענו גם חישוקים 16 אינץ' מושחרים. הזנב משלים את העיצוב דמוי ראש חץ עם ספוילר ענק מעל הדלת האחורית ומערך תאורה רוחבי. בצבעים הנכונים, המכונית לא נראית כמו ברירת מחדל של מוגבלי תקציב.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים נוחה תודות לגג הגבוה ולדלתות הקדמיות הרחבות יחסית והמרחב בתא הנוסעים שייך לז'אנר "קטן מבחוץ, גדול מבפנים". המושבים הקדמיים גבוהים יחסית ועדיין מספקים הרבה מרחב ראש אם כי המושב שליד הנהג לא מתכוונן לגובה.

המושב האחורי מיועד לשני נוסעים בלבד, וזה עשוי להיות חיסרון למשפחות מורחבות. אולם הוא יכול לאכלס בקלות שני מבוגרים בגודל מלא עם מרחב לרגליים, לכתפיים ולראש שמקביל לזה של רכב משפחתי גדול הרבה יותר. התכנון ההנדסי החכם אפשר אפילו לצייד את הרכב בתא מטען בנפח של כ־308 ליטר, גדול ושימושי מספיק עבור רכב עירוני. יש בפלח קטנים יותר.

הנדסת האנוש מתוכננת היטב ובמרכזה ניצב לוח מחוונים דיגיטלי בגודל סביר ומסך מולטימדיה קטן יותר מהמסך בדגמים הגדולים של BYD אבל עדיין חד ומהיר ומצליח להציג את רוב המידע הדרוש ללא יותר מדי טרחה.

מתחת למסך מערך קומפקטי ונאה של מתגים פיזיים לשליטה על מערכת האקלים, הקול ומצבי הנהיגה. חבל שגם בורר ההילוכים נדחק לאותו מערך והפעלתו דורשת גישוש ותשומת לב.

העיצוב הכולל מינימליסטי, סימטרי ונעים לעין עם קווים זורמים מדלת לדלת. הראות לפנים ולצדדים טובה מלפנים אבל עמוד גג אחורי רחב מגביל את הראות הצידה־אחורה ודורש שימוש במערכת המצלמות ההיקפיות. החלונות הצרים יחסית בדלתות האחוריות מגבילים את התצפית החוצה של ילדים נמוכים.

איכות החומרים וההרכבה אינו מהודרת אבל גם לא מרגישה זולה ביחס למחיר. המושבים וההגה מרופדים בעור מלאכותי תפור ודו גווני, חלק מהקונסול הקדמי עטוי בדיפון רך, בידוד הרעשים במהירויות עירוניות ופרבריות טוב מהממוצע והרכב מבודד היטב את היושבים מסביבתו. רק על משטחים משובשים במיוחד אפשר להבחין ברעש מהמתלים. המזגן עושה עבודה טובה ומקרר די מהר את חלל הנוסעים בסתיו השרבי.

גם האבזור התקני מפגין נדיבות סינית שתגרום קנאה עזה לרוכשי יפניות, קוריאניות ואירופיות שמחירן גבוה יותר. למושב הנהג יש כיוונון חשמלי מלא, למושב הנוסע כוונון חשמלי חלקי ולשניהם יש חימום. יש גם מערכת היקפית של מצלמות ותמיכה מובנית באנדרואיד ואייפון, חלונות כהים ועוד. היינו שמחים לקבל רמקולים יותר איכותיים.

מנוע וסוללה

הסרף מוצעת בישראל בשתי גרסאות הנעה: גרסת הבסיס מצוידת בהספק צנוע של 88 כ"ס ואילו הגרסה החזקה בה נהגנו מציבה את ההספק על 156 כ"ס. לשני הדגמים סוללה של 42.3 קילוואט־שעה ובגרסה החזקה הטווח הוא עד 310 ק"מ ב־WLTP.

המנוע החזק מעניק למכונית הקטנה ביצועים נמרצים שמפתיעים לא רק את הנהג אלא גם, ובעיקר, נהגים בסביבתו. במיוחד את אלה שנוטים לזלזל במכוניות קטנות. הרכב מזנק מרמזורים כמו מכונית ספורט קטנה, צובר מהירות בזריזות וגם עם ארבעה נוסעים אין לו בעיה להאיץ בעליות תלולות במרץ. עם זאת תגובת הדוושה והמנוע חדה מדי לטעמנו לצורך שיוט עירוני פקוק ועדיף לבחור במצב התכנות החסכוני, שממתן אותה משמעותית. היינו שמחים גם למערכת יעילה יותר למחזור אנרגיית הבלימה, מכיוון שהבלימה העצמית בעת הרפיה מהדוושה כמעט אינה מורגשת.

טווח מוצהר של עד 310 ק"מ מהווה עדיין בישראל מכשול פסיכולוגי אבל בפועל הוא די שימושי עבור רכב שרוב ייעודו נסיעה עירונית ופרברית עם גיחות בין עירוניות מזדמנות. השימושיות מסתייעת בקצב טעינה מהירה מכובד לקטגוריה של 85 קילוואט־שעה ומטען "ביתי" פנימי של 11kw.

נסיעת המבחן נערכה במזג אוויר די חם עם מזגן שפעל רוב שעות היום. בתנאים האלה המכונית הציגה יעילות אנרגטית טובה עם טווח שאינו רחוק מהמוצהר. אבל כמובן, המבחן האמיתי לטווח חשמלי בישראל הוא בשיא הקיץ.

על הכביש

על הכביש הסרף מפגינה בשלות הנדסית שכמותה ניתן לצפות מיצרנית מנוסה ועתירת משאבים כמו BYD. ההיגוי אמנם מרגיש די מלאכותי ורחוק מלתת תחושה ספורטיבית תואמת למרץ של מערכת ההנעה. אולם, הוא קליל ומהיר יחסית בעיר, נטיית הגוף בפניות מהירות די מתונה ואחיזת הכביש טובה כל עוד לא משליכים לפתחה של השלדה אתגרים שהיא לא בנויה להם - כמו למשל האצה חזקה בעיצומה של פנייה הדוקה. יכולת התמרון בתנועה עירונית ראויה לשבח בזכות קוטר סיבוב מזערי ויכולת לדלג על מדרכות גבוהות.

נוחות הנסיעה במהירויות נמוכות טובה אם כי פסי האטה עירוניים יכולים לגרום למתלים לסיים את מהלכם בחבטה. אבל בסך הכל מבחינה דינמית זו מכונית נעימה.

מחיר

דולפין סרף בגרסת הפתיחה עולה, לפני מבצעים והנחות, 115 אלף שקל ובגרסה החזקה 124 אלף שקל, הפרש שדי מייתר את הגרסה החלשה יותר. למעט קומץ סיניות, אין כיום בשוק מתחרים חשמליים שיכולים להתקרב למחירים האלה. היא אולי לא מרגשת ולא תסובב אחריכם ראשים ברחוב, אבל במחיר הזה היא בחירה רציונלית מאוד כפתרון תחבורה עירוני נטול זיהום ודל בעלויות. ועם כרבע מיליון כלי רכב חדשים נטו שמצטרפים לכבישי ישראל מדי שנה, כנראה שזה רק עניין של זמן עד שהחלטות הרכישה האמוציונליות יוחלפו גם אצלנו בשיקולים רציונליים. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

דונגפנג בוקס

114 אלף שקל לעירונית הקומפקטית של דונגפנג. יש לה הספק של 95 כ"ס וטווח חשמלי של עד 310 ק"מ. תא הנוסעים מאובזר, מרווח ומהודר ותא המטען בנפח 326 ליטר.

דונגפנג בוקס / צילום: יח''צ

ליפמוטור T02

מ־90 אלף ש' לחלוצת העירוניות החשמליות מסין בישראל, עם חבילה בטיחותית ואבזור משודרג. הספק של 95 כ"ס וסוללה של 37 קילוואט עם טווח של עד 265 ק"מ.