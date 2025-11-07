ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ירידות באסיה; בורסת טוקיו נופלת ב-1.7%

היצוא של סין ירד באוקטובר לראשונה כמעט מזה שנתיים • בעלי המניות של טסלה אישרו את חבילת השכר ההיסטורית של המנכ"ל אילון מאסק, שעשויה להגיע לטריליון דולר במניות בעשור הקרוב • עליות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko
08:00

המסחר באסיה ממתנהל הבוקר בירידות - בורסת טוקיו יורדת ב-1.7%, הונג קונג ב-1%, בשנגחאי אין שינוי ובורסת הודו יורדת ב-0.5%, מדד קוספי הדרום קוריאני נופל ב-2.5%, והבורסה בסידני יורדת ב-0.8%.

הבוקר פורסם שהיצוא של סין ירד באוקטובר לראשונה כמעט מזה שנתיים, בשל אפקט בסיס גבוה והיחלשות המומנטום של משלוחים מוקדמים מצד חברות - לקראת הפגישה הצפויה בין מנהיגי ארה״ב וסין.

החוזים העתידיים על וול סטריט עולים מעט הבוקר לאחר הירידות אתמול בעיקר של מניות הטכנולוגיה שהובילו ליום מסחר שלילי בניו יורק.

החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים בכ-0.1%. החוזים על מדדי S&P 500 ונאסד״ק בכ-0.2%.

אתמול, ירדו המדדים המובילים בפעם השנייה בתוך שלושה ימי מסחר האחרונים. מדד S&P 500 ירד ב־1.1%, אבל יותר ממדד S&P 500 במשקל שווה שירד ב-0.7% מה שאומר שהלחץ הוא בעיקר על המניות הגדולות, הנאסד״ק איבד 1.9%, ו־דאו ג'ונס בכ־0.6%, ירידות גם במניות הקטנות, מדד ראסל 2000 השיל 1.7%.

עיקר הלחץ על המדדים נבע מהחברות שנהנו מהבום של הבינה המלאכותית על רקע דאגות גוברות לגבי שוויי היתר הגבוהים שלהן. מניות ה־AI מציגות ביצועים תנודתיים מאז תחילת נובמבר, והמגמה הזו נמשכה גם היום. קוואלקום איבדה 3% למרות שדיווחה על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי - לאחר שהזהירה כי ייתכן שתאבד עסקאות עתידיות עם אפל. AMD , שעלתה אתמול,צנחה ב־6%, בעוד פלנטיר ו־אורקל ירדו ב־6% וב־2% בהתאמה. גםאנבידיה - "כוכבת ה־AI" של השנה - ומטא פלטפורמס (פייסבוק) נחלשו אף הן.

תשואות האג״ח ל־10 שנים רשמו את הירידה החדה ביותר מזה חודש, בעקבות נתוני חברת Challenger, Gray & Christmas שהצביעו על מספר פיטורים באוקטובר הגבוה ביותר זה למעלה מ־20 שנה.

אתמול בלילה, אישרו בעלי המניות של טסלה את חבילת השכר של אילון מאסק, שעשויה להגיע לשווי של כמעט טריליון דולר במניות לאורך העשור הקרוב. ההכרעה התקבלה ברוב של 75%, לאחר קמפיין של הנהלת החברה שהזהיר מפני אובדן המנהיג "הבלתי ניתן להחלפה" של טסלה , בעיצומה של תקופה שבה החברה מנסה להמר את עתידה על בינה מלאכותית, רובוטיקה ותחבורה אוטונומית.

מאסק, המנכ"ל והמייסד שהפך את טסלה לשחקנית מרכזית בתעשיית הרכב והטכנולוגיה העולמית, מוצג בידי תומכיו כאחראי ישיר ליצירת הערך של החברה וליכולת שלה לאתגר תעשיות שלמות. מניית טסלה עולה מתחילת השנה, לאחר רבעון שלישי חזק ורכישת מניות בהיקף של כמיליארד דולר מצד מאסק עצמו, מהלך שסייע לבלום את הירידות החדות מתחילת 2025. המשקיעים הגדולים שצידדו בחבילה, ובהם רון ברון, הזהירו שאי־אישורה עלול לערער את יציבות טסלה.