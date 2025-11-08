אילו מניות יעיבו על המסחר בת"א, ומה צפוי בנתוני האינפלציה

1 המניות הדואליות שיעיבו היום על המסחר בת"א

שבוע המסחר בת"א צפוי להיפתח היום (א') במגמה מעורבת. מניות השבבים הדואליות צפויות לבלוט לשלילה בעקבות פערי ארביטראז' שליליים. כך, מניות נייס וטאואר צפויות לרדת בכ-3% כל אחת. גם מניות גילת וטבע צפויות להיסחר בירידות.

על רקע המגמה השלילית, המדדים המרכזיים בוול סטריט סיכמו את השבוע החולף במגמה אדומה, לאור החשש כי ההייפ סביב הבינה המלאכותית ניפח את שווי מניות הטכנולוגיה יתר על המידה. כך, הנאסד"ק ירד ב-3% בשבוע החולף, והציג את רצף הירידות החדות ביותר בתקופה של חמישה ימים מאז השבוע שהסתיים ב-4 באפריל, אז המדד רשם ירידות של 10%. מדד S&P 500 ומדד דאו ג'ונס איבדו כל אחד יותר מ-1% השבוע.

עוד בת"א, עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה תתפוס תאוצה בשבוע הקרוב ותרכז את עניין המשקיעים. בין המדווחות הבולטות: חברות השבבים הדואליות טאואר וקמטק , החברה הביטחונית נקסט ויז'ן , חברת התעופה אל על , חברת התקשורת בזק והבורסה לניע בתא .

עוד צפויה להשפיע על המסחר הודעתה של סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P, שבסוף השבוע האחרון העלאתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל משלילית ליציבה. הדירוג עצמו נותר על ברמת A. מדובר בהתפתחות חיובית ראשונה בסטטוס הדירוג של ישראל, לאחר הורדות דירוג במהלך המלחמה בקרב כל שלוש חברות הדירוג הגדולות.

רונן מנחם, כלכלן שווקי ראשי במזרחי טפחות מציין כי ההודעה של סטנדרד אנד פורס חיובית כמובן מבחינת כלכלת ישראל ושוקי ההון ומטבע חוץ. "היא גם לא ממש מפתיעה לאחר שהשוק כבר הוריד את מדדי פרמיית הסיכון של המשק. עם זאת להערכתי השפעת ההודעה כשלעצמה תהיה מוגבלת וקצרה בזמן זאת מהסיבות הבאות: ראשית מדובר בהעברת התחזית משלילית לניטרלית כאשר הדרך להעלאת הדירוג עצמו לרמה שקדמה לתחילת המלחמה עודנה ארוכה. שנית יש לזכור שהכלכלנים עצמם מצביעים על אי ודאות גבוהה סביב התחזית ולראיה שתי חברות הדרוג האחרות הותירו את התחזית השלילית על כנה. שלישית הנחת העבודה של הכלכלנים היא שהממשלה לא תשנה את התוואי המסתמך על הגדלת צד ההכנסות גם כשאנו נכנסים לשנת בחירות. יש סימן שאלה לגבי תקציב 2026 והאם יתיישב עם הנחת העבודה הזו , שהינה חיונית להמשך שיפור הדירוג. רביעית במספר מקומות מדגישים הכלכלנים את הנחת העבודה החיונית שהסביבה הביטחונית תישאר רגועה ולא תשוב לעצימות שקדמה לחתימת ההסכם".

2 מה צפוי במדד המחירים לצרכן בישראל?

בגזרת המאקרו, ביום שישי הקרוב יתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס מסביר בשיחה עם גלובס כי לפי תחזית הקונצנזוס, המדד צפוי לעלות ב-0.5% והקצב השנתי צפוי להישאר יציב ברמה של 2.5%, כאשר הסעיפים שצפויים לבלוט לחיוב - תחבורה ותקשורת, פירות וירקות, ומזון.

"בגזרת המדיניות המוניטרית, השילוב בין ירידה בפרמיית הסיכון, סיום המלחמה, סימן חיובי ראשון מצד חברת דירוג, התחזקות השקל והפתעת האינפלציה כלפי מטה במדד ספטמבר - חיזק את הערכת השוק שבנק ישראל בדרך להפחתת ריבית כבר בהחלטת נובמבר, עם הסתברות של 70% להפחתה", מרחיב שטרית.

3 השבוע בוול סטריט: עונת הדוחות מגיעה לישורת האחרונה

גם בארה"ב צפויים להתפרסם השבוע (ה') נתוני האינפלציה לחודש אוקטובר, עם זאת, יתכנו שינויים במועד הפרסום לאור השבתת הממשל האמריקאי שעדיין נמשכת. על פי התחזיות, האינפלציה השנתית צפויה לעמוד על 3%, בדומה לנתון של חודש ספטמבר.

בשבוע הקרוב עונת הדוחות בוול סטריט תיכנס לישורת האחרונה. בין המדווחות הבולטות: חברת מחשוב הענן קורוויב , חברת הבידור וולט דיסני וחברת האלקטרוניקה אפלייד מטיריאלס . עדי בורקוביץ, מנהל השקעות בכיר בפעילים ניהול תיקי השקעות, ציין כי עונת הדוחות מסמנת המשך מגמה חיובית בכלכלה האמריקאית ובשוק ההון, עם עלייה חדה ברווחים ובהכנסות, אך גם עם חשש גובר כי השוק מתומחר ביתר. לדבריו, 83% מהחברות שדיווחו עקפו את תחזיות הרווח למניה של האנליסטים, גבוה מהממוצע ההיסטורי (76%).

4 אילון מאסק יקבל את חבילת השכר הגדולה בתולדות וול סטריט

בסוף השבוע האחרון (ה') דווח כי בעלי המניות של טסלה אישרו את חבילת השכר ההיסטורית של המנכ"ל אילון מאסק, שעשויה להגיע לטריליון דולר במניות בעשור הקרוב. ההכרעה התקבלה ברוב של 75%, לאחר קמפיין של הנהלת החברה שהזהיר מפני אובדן המנהיג "הבלתי ניתן להחלפה" של טסלה, בעיצומה של תקופה שבה החברה מנסה להמר את עתידה על בינה מלאכותית, רובוטיקה ותחבורה אוטונומית.

מאסק, המנכ"ל והמייסד שהפך את טסלה לשחקנית מרכזית בתעשיית הרכב והטכנולוגיה העולמית, מוצג בידי תומכיו כאחראי ישיר ליצירת הערך של החברה וליכולת שלה לאתגר תעשיות שלמות. מניית טסלה עולה מתחילת השנה, לאחר רבעון שלישי חזק ורכישת מניות בהיקף של כמיליארד דולר מצד מאסק עצמו, מהלך שסייע לבלום את הירידות החדות מתחילת 2025. המשקיעים הגדולים שצידדו בחבילה, ובהם רון ברון, הזהירו שאי־אישורה עלול לערער את יציבות טסלה. מנגד, גופי השקעה בולטים כמו קרן העושר הנורווגית (NBIM), וכן מומחי ניהול ממשל תאגידי, הצביעו על היקף חריג של התגמול, על הסיכון שבדילול בעלי המניות ועל התלות המוגזמת באדם אחד שמנהל במקביל אימפריית טכנולוגיה שלמה. כעת יצטרך מאסק להוכיח שהיעדים שהציב, בהם מיליון רובוטים לשימוש מסחרי והגעה לשווי של 8.5 טריליון דולר, הם לא חלום רחוק.