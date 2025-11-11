מגמה חיובית באירופה; סוני קפצה בעקבות דוחות חיוביים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

13:35

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בשעה זו בירידות של עד 0.3%. זאת, כאמור, לאחר שאתמול נרשמו עליות חדות, בשל האופטימיות לסיום השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב. הצעת החוק לסיום ההשבתה בדרך להצבעה על אישורה בבית הנבחרים, כאשר אם תעבור שם, תידרש רק חתימתו של הנשיא טראמפ כדי שתיכנס לתוקף.

בין המניות שעושות תנועות משמעותיות במסחר המוקדם, ניתן למצוא את אנבידיה , שמאבדת מערכה יותר מ-1%, לאחר שפורסם מוקדם יותר היום כי סופטבנק חיסלה את החזקותיה בענקית השבבים, בשווי של 5.83 מיליארד דולר. גם מניות מיקרון ו-AMD רושמות ירידות.

12:10

בעקבות הדוחות והתחזיות שמאנדיי פרסמה אתמול, בנק ההשקעות אופנהיימר מוריד את ההמלצה שלו למניית מאנדיי, מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" (perform), ללא מחיר יעד. באופנהיימר מציינים שהתוצאות היו מעורבות, והחברה השאירה את תחזית ההכנסות השנתית ללא שינוי, למרות עקיפת התחזיות ברבעון השלישי, מה שמרמז לדבריהם על תחזית פושרת ברבעון האחרון. בצד החיובי, הם מציינים את השיא במספר הלקוחות הגדולים.

במקביל, בבנק ההשקעות ג'פריס מחיר היעד יורד מ-330 ל-300 דולר (פרמיה של 80.5%) וההמלצה נותרת "קנייה". לדבריהם, מדובר ב"שיהוק" בשל השינוי שהחברה עוברת לכיוון של לקוחות גדולים. הם מציינים שזו הפעם הראשונה מאז ההנפקה שמאנדיי לא העלתה תחזיות, אך מזכירים שלחברה יש תזרים חופשי חזק ומעריכים שהרכישה העצמית של המניות תצא לפועל בקרוב.

11:30

מניות בבורסה בשווייץ מטפסות, על רקע הדיווח שהיא נמצאת במשא ומתן מול ארה"ב במטרה לחתוך את המכסים הגבוהים שהאחרונה הטילה עליה, בגובה 39%. ב-CNBC מדווחים כי המכסים עשויים לרדת לרמה של 15%, בדומה לרמה שהטילה ארה"ב על האיחוד האירופי.

בלונדון, מניית וודאפון מזנקת במעל 5%, בעקבות התוצאות הכספיות שפרסמה למחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית 2026. החברה דיווחה על הכנסות של 22.7 מיליארד דולר - גידול של 7.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מניית קלטורה זינקה במסחר המאוחר בוול סטריט בשיעור חד, לאחר שהחברה פרסמה דוחות והודיעה על רכישת חברת אוואטרים המבוססת על AI. קלטורה היא ספקית פתרונות ניהול וידאו בענן, והיא רוכשת את חברת הסטארט־אפ הישראלית eSelf.ai תמורת עד 27 מיליון דולר. eSelf, של היזמים ד"ר אלן בקר ואילון שושן, גייסה עד כה 4 מיליון דולר, ופיתחה פלטפורמה לארגונים להטמעה מהירה של סוכנים וירטואליים ויזואליים (אוואטרים המנהלים שיחה).

במקביל, בדוחות הרבעון השלישי קלטורה עקפה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של 43.9 מיליון דולר (ירידה של 1%) ורווח נקי Non-GAAP של 2 מיליון דולר או סנט אחד למניה, לעומת איזון ברבעון המקביל.

10:15

אירופה

באירופה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה חיובית. מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הקאק מתקדם בכ-0.6% והפוטסי קופץ בכ-1%, על רקע ציפיות הולכות וגוברות להורדת ריבית מצד הבנק המרכזי של בריטניה בהחלטה הבאה שלו.

אסיה

יום מסחר תנודתי בבורסות אסיה, כאשר חלק מהבורסות רשמו ירידות, בניגוד לעליות החדות שנרשמו בוול סטריט אמש, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים. הניקיי היפני עלה בכ-0.1%, ההנג סנג התקדם גם הוא בשיעור דומה, והקוספי קפץ בכ-0.8%. מנגד, בורסת שנגחאי נפלה בכ-0.4%.

סוני קפצה בכ-5% במסחר בטוקיו, לאחר שפרסמה תוצאות כספיות חזקות מהמצופה, וכן העלתה את תחזיתה לשנת 2025 המלאה. החברה דיווחה על גידול שנתי של 10% ברווח התפעולי, כאשר הצמיחה בהכנסות עמדה על כ-5%.

קרן ההשקעות היפנית סופטבנק חשפה הבוקר (ג'), היא כי חיסלה את כל אחזקותיה באנבידיה במהלך החודש שעבר, מניות בשווי של 5.83 מיליארד דולר. מניית אנבידיה יורדת כעת במסחר המאוחר בנאסד"ק בקרוב ל-1% לאחר עלייה מרשימה של קרוב ל-6% אמש לאחר פרסום הידיעות על סיום ההשבתות בממשל האמריקאי. בחודש האחרון עלתה מניית אנבידיה בקרוב ל- 9%.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, כאמור, נרשמו עליות שערים חדות, על רקע האופטימיות לסיום ההשבתה המתמשכת בממשל האמריקאי. מדד הנאסד"ק זינק בכ-2.3%, ה-S&P 500 התחזק בכ-1.5% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.8%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.

את העליות החדות אתמול הובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים, שספגו לחצים בשבועיים האחרונים, על רקע החשש מפני הערכות שווי מנופחות בתחום ה-AI. כלל ענקיות הטכנולוגיה סיימו את היום בירוק, כאשר בלטו במיוחד אנבידיה , AMD , פלנטיר , אלפאבית ומיקרון . מיקרוסופט עלתה בכ-2% ושברה רצף ירידות של שמונה ימים - הארוך ביותר שלה מאז שנת 2011.

טים הולנד, מנהל השקעות ראשי ב-Orion, אמר ל-CNBC כי "זה היה נובמבר של מהמורות בעבור נכסי סיכון". הולנד ציין שלושה פקטורים שהיו אחראיים לסנטימנט השלילי בוול סטריט בימים האחרונים: חששות המשקיעים לגבי השבתת הממשל, דאגות מפני בועה פוטנציאלית בתחום ה-AI, ונתונים חלשים שחידדו את החולשה של שוק העבודה האמריקאי.

"החששות משבוע שעבר היו הגיוניות, אבל אני חושב שלפחות הוצאנו אחת מתוך שלוש הדאגות הללו מחוץ לתמונה, ואני חושב שזה עניין גדול", אמר הולנד. "אם חושבים על הפתיחה מחדש של הממשל, 'החוק הגדול והיפה', ככל הנראה צמיחה שנתית של 13% ועונתיות שלרוב מספקת רוחב גבית - אנחנו עדיין די אופטימיים לגבי הכלכלה ונכסי הסיכון לקראת סוף השנה".

בבנק ההשקעות UBS ציינו אתמול כי מניות בתחום ה-AI צפויות להמשך להניע כלפי מעלה את שוקי המניות. מארק האפלה, סמנכ"ל ניהול העושר הגלובלי של הבנק, כתב כי "השבוע, משקיעים יבדקו האם השווקים יכולים להשיב בחזרה את הביטחון שלהם. בשביל התוצאות של יצרנית השבבים אנבידיה, החברה הגדולה בעולם, המשקיעים יצטרכו להמתין עד ה-19 בנובמבר. אבל עסקאות טק נוספות, כמו ההסכם בשווי 38 מיליארד דולר בין OpenAI ואמזון, צריכות לשמש כתזכורת למומנטום בסקטור".

האפלה הוסיף כי "אנו נותרים משוכנעים כי מניות הקשורות ל-AI צריכות להניע את שוקי המניות, ואנו מאמינים שמשקיעים שנמצאים בהקצאת־חסר צריכים להוסיף חשיפה לתמה זו דרך גישה מפוזרת [בהקשר של פיזור סיכונים]".

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו אתמול עליות, בעוד המשקיעים צופים את סיומה הקרב של השבתת הממשל. התשואה לעשר שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס לרמה של 4.11%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-4 נקודות בסיס, לרמה של 3.59%.

מאקרו מושל הפד סטיבן מירן קרא אתמול בראיון עם CNBC להורדת ריבית נוספת בארה"ב, כחלק מהמטרה למנוע את היחלשותה של הכלכלה האמריקאית. כפי שעשה בשתי הפגישות האחרונות של ועדת השוק הפתוח של הפד, מירן קרא שוב להורדה גדולה של מחצית האחוז, אם כי הוא ציין כי בעיניו צריכה להיות לפחות הורדה של רבע אחוז. "שום דבר לא ודאי", אמר מירן. "אנחנו יכולים לקבל מידע שיגרום לי לשנות את דעתי עד אז [החלטת הריבית הבאה]. אבל לאור המידע הכושל החדש שגרם לי לעדכן את התחזיות שלי, במבט קדימה, כן, אני חושב שהורדה של 50 נ"ב היא ראויה, כפי שאמרתי בעבר, אך המינימום הוא 25 נ"ב". המידע שמירן התייחס אליו כולל שני נתונים שפורסמו בסוף השבוע, אשר הציתו שוב חששות מפני האטה של הכלכלה האמריקאית. חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas דיווחה כי חברות בארה"ב הודיעו באוקטובר על כ-153 אלף פיטורים , כמעט פי שלושה מאוקטובר אשתקד ושיא של שני עשורים לחודש זה. במקביל, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה כי סנטימנט הצרכנים ירד לרמה של 50.3 נקודות - הרמה הנמוכה מאז יוני 2022. זאת, כאשר רכיב הציפיות לעלייה באבטלה הגיע לרמות שנרשמו בשיא המשבר הפיננסי ב-2008. נזכיר כי לאחר הורדת הריבית האחרונה בספטמבר, יו"ר הפד ג'רום פאוול הצהיר כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר "רחוקה מלהיות מובנת מאליה", וכן כי חברי ועדת השוק הפתוח חלוקים מאוד באשר להמשך המדיניות בדצמבר. זאת, בעוד שהשבתת הממשל האמריקאי מונעת את פרסומם של נתוני תעסוקה מרכזיים, בהם נעזר הפדרל ריזרב לקביעת המדיניות המוניטרית שלו. עוד ציין מירן בראיון עם CNBC כי לא להמשיך במהלך הורדות הריבית תהיה החלטה קצרת־ראייה. "אם אתה עושה מדיניות על בסיס המידע כעת, אתה מסתכל לאחור, מכיוון שייקח בין 12 ל-18 חודשים עד שזה יפגוש את הכלכלה. אז אתה צריך לעשות את המדיניות כעת, על בסיס איפה אתה חושב שהכלכלה הולכת להיות עוד שנה־שנה וחצי מעכשיו". מירן הוסיף כי הנתונים הזמינים מצביעים על התרככות גם באינפלציה וגם בשוק העבודה, מה שאמור כשלעצמו להפוך את הפד ליוני יותר ביחס לתחזית הקולקטיבית שהוציא בספטמבר, שצפתה שלוש הורדות בסך הכל עד סוף השנה. לפי שעה, השווקים מתמחרים הורדת ריבית נוספת בסבירות של כ-63%, כך לפי נתוני CME Group.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט רשמו עליות של עד 1% אתמול, בעקבות האופטימיות לקראת סיום השבתת הממשל האמריקאי, שלהערכתם תתמוך בביקושים לנפט. זאת, לעומת חששות מקפיצה בהיצע הנפט העולמי שנרשמו בשבועות האחרונים. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.8 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-63.8 דולר.

גם בשוק הזהב נרשמו עליות של מעל 2%, שהושפעו בעיקר מ נתונים חלשים משוק העבודה שפורסמו בארה"ב בשבוע שעבר , אשר חיזקו את ההערכות שהפדרל ריזרב יוריד ריבית בהחלטה הקרובה בדצמבר. מחיר הזהב נע הבוקר סביב 4,130 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין התאושש מעט, לאחר שבשבוע שעבר צנח מתחת לרף ה-100 אלף דולר בשתי הזדמנויות שונות. מחיר הביטקוין נע הבוקר סביב 105 אלף דולר.

תחזית

טום לי, אסטרטג ותיק ושור וול סטריט ידוע, מאמין כי ה-S&P 500 צפוי להמשיך לעלות עד סוף השנה ומציין כי הוא לא מאמין שמתפתחת בועה בתחום ה-AI.

בראיון לאתר הכלכלי מרקטוואץ', לי טוען כי המשקיעים טעו בכך שראו את המדיניויות של טראמפ כ"לא־ודאיות ובלתי־צפויות", והאמינו שאלו יפגעו בשוק המניות. באופן ספציפי, הוא מאמין שמשקיעים לא הבינו נכון את "יום השחרור" של הנשיא טראמפ באפריל, אז הציג את תוכנית המכסים האגרסיבית שלו. "התקופה הזו בה השווקים נפלו בחדות הייתה צריכה לשמש כזמן לרכוש את הירידות, אבל הרבה משקיעים במקום זאת הפכו לשורים מבחינת מבנית, והם פספסו את אחת מהזדמנויות הקנייה הגדולות ביותר בחמש השנים האחרונות. הייתי אומר שזו הטעות הגדולה ביותר שמשקיעים עשו השנה", אמר לי.

לי צופה ששוק המניות האמריקאי ימשיך לטפס עד סוף השנה, ומצביע על אפקט העונתיות החיובי של הרבעון האחרון של השנה, שלרוב מניב תשואות חיוביות, לצד מחזור ההקלות המוניטריות של הפדרל ריזרב, כקטליזטורים לראלי של סוף־שנה. לי צופה כי ה-S&P 500 יסיים את השנה סביב 7,000 נקודות, מה שמשקף לו אפסייד של כ-3% לעומת מחירו כעת.

באשר לחששות מתמחור־יתר בשווקים, לי ציין כי "אני במחנה שאומר שכמובן, עדיף שהערכות השווי יהיו נמוכות יותר. אבל אני לא במחנה שאומר שבגלל שהשוק יקר, לא נותר אפסייד. אתה אף פעם לא בבועה כשכולם אומרים שאתה בבועה".