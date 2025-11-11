הפרקליטות הודיעה למוטי בבצ'יק כי היא שוקלת להעמידו לדין פלילי

פרקליטות המדינה הודיעה היום לאבי דנציגר, מנכ"ל חברת התרופות רוש ישראל, למנחם גשייד, בעל חברת לובינג ומי ששימש כעוזרו המקצועי של סגן שר הבריאות לשעבר, אברהם ליצמן, ולמרדכי (מוטי) בבצ'יק, ששימש אף הוא כעוזרו של ליצמן, כי נשקלת העמדתם לדין פלילי בגין עבירות של תיווך בשוחד (דנציגר וגשייד) ומרמה והפרת אמונים (בבצ'יק וגשייד), וזאת בכפוף לשימוע שייערך להם.

● אין שר בריאות, ועדת סל התרופות משותקת: איך ניתן לתקן את המצב?

● מנכ"ל מזרחי טפחות משה לארי מסר עדות פתוחה בפרשת השחיתות בהסתדרות

ב־2021 פרסמה היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 כי החלה בחקירה גלויה בפרשה, ועצרה את בבצ'יק, גשייד ודנציגר. ב־2022 פורסם כי הם זומנו לחקירה נוספת.

היום מסרה הפרקליטות כי מחקירת המשטרה עולה לכאורה התמונה הבאה: בין השנים 2015 ל־2018 פעלו משרדי האוצר והבריאות לקדם מודל תמחור חדש לתרופות הנמכרות בישראל, וזאת במטרה להוריד את מחיריהן. שינוי מודל התמחור עלול היה להוביל לפגיעה ברווחי חברות התרופות בישראל, ובהן ברווחי רוש.

על פי החשדות, גשייד שימש כלוביסט של חברת רוש, ובמשך שנה וחצי שילם דנציגר לגשייד שכר של עשרות אלפי שקלים בחודש, בין היתר, על מנת שיפעיל את קשריו במשרד הבריאות, ויניע את בבצ'יק (אותו הכיר היטב מעבודתם בלשכת ליצמן) להפלות לטובה את רוש ולקדם את ענייניה בעניין מודל התמחור.

בין גשייד לבבצ'יק התקיים ערוץ ישיר ונסתר, במקביל לערוצים הגלויים שהתקיימו בין חברות רוש ופארמה ישראל (ארגון המאגד את חברות התקופות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, שדנציגר משמש כיו"ר שלו) לבין בבצ'יק ועובדים אחרים של משרדי הבריאות והאוצר.

מהחקירה עולה, לכאורה, כי בבצ'יק פעל בניגוד עניינים, בכך שבמסגרת הערוץ הישיר בין השניים, פעל לטובתו של גשייד וקידם את ענייניה של חברת רוש מול עובדי משרדי הבריאות והאוצר, מבלי לחשוף את הקשר שקיים עם גשייד. בין היתר, הוא חשוד שהעביר לגשיייד מידע ומסמכים פנימיים של משרד הבריאות.

לאחר שבמאי 2018 עבר מודל התמחור החדש, שלא תאם את האינטרסים של חברת רוש ופארמה ישראל, פוטר גשייד מחברת רוש בשל כשלונו.

חברת רוש ואבי דנציגר ביקשו לא להגיב לידיעה. את תגובתם של מנחם גשייד ומוטי בבצ'יק לא ניתן היה להשיג על למועד פרסום הידיעה.

עו"ד עמית חדד ונועה מילשטיין, המייצגים את מר בבצ’יק, מסרו: "מדובר בחקירה שהחלה לפני כעשר שנים. בשנת 2023 הודיעו רשמית למר בבצ’יק כי התיק נגדו נסגר. שוב אנו נאלצים ללמוד מהתקשורת שפרקליט המדינה החליט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, וזאת למרות עמדתה המנוגדת של המחלקה הכלכלית והעומדת בראשה.

"אין זה מתקבל על הדעת שמר בבצ’יק ישמע על החלטה משמעותית זו לראשונה מדיווח תקשורתי, ורק יום לאחר מכן תישלח אליו הודעה רשמית. לגופו של עניין, אין לנו כל ספק שלאחר השימוע יוחלט על סגירת התיק, כפי שסבורים כל הפרקליטים המטפלים בתיק".

***חזקת חפות: כל החשודים בפרשה מכחישים את המיוחס להם ועומדת להם חזקת החפות.