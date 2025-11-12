אבן קיסר סוגרת את המפעל בצפון ומפטרת 200 עובדים

חברת אבן קיסר , יצרנית משטחים לעיצוב מטבחים וחדרי אמבטיה, מתקשה בשנים האחרונות להתאושש מהמשבר אליו היא נקלעה. כעת היא מעדכנת על עוד מהלך התייעלות: סגירת האתר שלה באזור התעשייה בר-לב בצפון, מהלך שיכלול פיטורי 200 עובדים. שטח האתר הוא כ-23 אלף מ"ר עם חצר לא מקורה בשטח של כ-50 אלף מ"ר.

● זינוק של יותר מ-2,000% מהשפל: החברות מישראל ששוברות שיאים בוול סטריט

● 46 שיאים מתחילת השנה: הבורסה בתל אביב התנתקה מוול סטריט, וזה השתלם למשקיעים

לפני כשנתיים וחצי החברה סגרה את המפעל הוותיק שלה בקיבוץ שדות ים, בו התחילה את פעילותה לפני למעלה מ-30 שנה, במהלך שכלל פיטורי 150 עובדים.

אבן קיסר העסיקה בסוף השנה שעברה 1,532 עובדים, מהם 371 בישראל, כך שפיטורי 200 עובדים ישאירו מספר קטן של עובדים בארץ.

"צעדים הכרחיים"

בחברה מציינים כי זהו צעד אסטרטגי שנועד לשפר את הרווחיות והתזרים ולייצר אופטימיזציה בתחום הייצור. החברה תרשום ירידת ערך שאינה במזומן בסך 40-45 מיליון דולר ועלויות מזומן של 4-8 מיליון דולר ברבעונים הבאים בגין הסגירה. עם זאת, יש לה גם הוצאות על הסכם השכירות לטווח ארוך, והיא שואפת למצוא מישהו שיחליף אותה שם (סאבלט) עד לשנת 2032.

אבן קיסר מציינת כי הייצור מהאתר יועבר לקבלני המשנה שלה. יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר, מסר כי "אנו מתקדמים במהירות בשינוי המודל העסקי שלנו, המתמקד בחדשנות, בפיתוח מוצרים ובשיווק. אנו משקיעים בחיזוק המותג אבן קיסר, מרחיבים את היצע הפורצלן שלנו ומגבירים את יכולות המחקר והפיתוח.

"כחלק מהשינוי האסטרטגי, אנחנו עושים אופטימיזציה נוספת לטביעת הרגל הגלובלית שלנו בייצור, ומודיעים על סגירת אתר בר-לב והעברת הייצור לשותפים גלובליים שלנו. צעד זה אמור לייצר חיסכון שנתי של כ-22 מיליון דולר ולהביא את החיסכון הכולל מאז 2023 ליותר מ-85 מיליון דולר - צעדים הכרחיים לחיזוק המעמד התחרותי שלנו ולחזרה ל-EBITDA מתואם חיובי ברבעון השלישי בשנה הבאה".

ביקושים חלשים ולחצים תחרותיים

ברבעון השלישי של השנה, אבן קיסר רשמה הכנסות של 102 מיליון דולר, ירידה מכ-108 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, כשהיא מציינת כי היקפי המכירות נפגעו מביקושים חלשים יותר ולחצים תחרותיים. ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-1.8 מיליון דולר, צמצום לעומת 4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בגובה 7.9 מיליון דולר.

בסוף הרבעון היו לחברה מזומנים נטו בסך 66.7 מיליון דולר. שווי השוק של אבן קיסר נמוך מהמזומנים שבקופתה - כ-36 מיליון דולר בלבד, אחרי ירידה של 75.8% במחיר המניה בשנה האחרונה. מניית אבן קיסר נסחרת קרוב לשפל של כל הזמנים, כעשור לאחר שהחברה נסחרה בשיא של מעל 2.5 מיליארד דולר.

בין הגורמים שהכבידו או מכבידים על המניה, ניתן לציין הליכים משפטיים בגין טענות לפגיעה בריאותית של מתקינים שנחשפו לחומרים שנמצאים במשטחים שלה, תחרות בשוק וכן אי-ודאות הנוגעת למכסים ברחבי העולם. בהקשר זה החברה מציינת כי 48% מהכנסותיה הן בשוק האמריקאי, והיא עוסקת בייעול שרשרת האספקה שלה ,ולאחרונה גם הודיעה על העלאת מחירים בארה"ב, כדי למתן את העלייה בעלות הסחורות המיובאות לארה"ב.

בעלי השליטה המשותפים באבן קיסר הם קיבוץ שדות ים וקרן טנא, ושווי ההחזקה שלהם מגיע כעת ל-14.5 מיליון דולר.