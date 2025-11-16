האם המחשב החדש של לנובו שווה 13 אלף שקל? השורה התחתונה





אין דרך להתעלם מזה: המחשב החדש של לנובו, Yoga Pro 9i Aura Edition, מנסה לקרוא תיגר על אחד המחשבים הטובים ביותר בשוק, ה-MacBook Pro.

לאפל יש סדרת מחשבים מאוד חזקה, שפונה לחתך אוכלוסייה ברור, ורבים מעדיפים את המפרט, הגימור והגישה שלה כשזה מגיע למחשבי פרו. אבל לנובו החליטה לאתגר אותה, ועד הסוף. המחשב הגיע לאחרונה לישראל, ולקחנו אותו לבדיקה כדי לראות האם יש פה בשורה אמיתית, או שמדובר בסתם מחשב עם תג מחיר מוגזם.

החידוש העיקרי: המסך המרהיב

הבשורה המרכזית, החידוש העיקרי והיתרון הבולט הם המסך הנהדר של המחשב. מדובר במסך OLED צבעוני וחד במיוחד בגודל 16 אינץ'. הוא מגיע עם קצב ריענון דינמי של 120 הרץ, ועם בהירות שיא של עד 1,600 ניטים וברזולוציה של 3.2K. המסך מקבל חיזוק משמעותי בזכות מאיץ גרפי של אנבידיה, GeForce RTX™ 5070, שיחד עם שאר המפרט - מביא לתוצאות מרהיבות.

הבהירות של המסך מצליחה לספק תצוגה מרשימה לחלוטין. הפרטים חדים, האובייקטים מוצגים לראווה, ואין ספק שלנובו הצליחה כאן ובענק. לזה נוספים רמקולים מעולים וחזקים, שמספקים חוויית צפייה מעולה בסרטים או עריכת וידיאו אינטנסיבית.

עם זאת, יש מגרעות מסוימות. המרכזית שבהן היא ההשתקפויות של המסך. בגלל שמדובר במסך מגע, הוא כולל הרבה מאוד נגיעות וטביעות אצבע מציקות. אמנם למחשב יש יכולת "להעלים" טביעות אצבע אבל לא את ההשתקפויות הנובעות מהאור והשמש - מה שיכול להפריע לחלקכם. היה מצופה מלנובו להשתמש בציפוי אנטי רפלקטיבי, כדי למנוע את הבעיה הזו.

החיסרון הבולט: המחיר

כפי שתקראו מיד, מדובר במחשב מעולה. המסך מרהיב, העיצוב יוקרתי, ביצועי המחשב נהדרים וכך גם פריסת המקלדת והעכבר. כל אלו מספקים מחשב שיכול באמת להתחרות באפל. עם זאת, כשמסתכלים על המחיר, מגיעה המורכבות.

כיום, המחשב הזה מתומחר ברשתות השונות סביב 13 אלף שקל. לעתים תראו מחירים נמוכים יותר במבצעים, ולעתים מחירים מקוריים של עד 15 אלף שקל. המפרט המוצג, כמו המאיץ הגרפי והמעבד, יכולים לרמוז שזה המחיר שאליו המחשב יגיע, ואולי בצדק. אבל זה ללא ספק מנפה הרבה מהלקוחות האפשריים שהיו רוצים מחשב נהדר כזה, אבל במחיר נמוך יותר.

העיצוב: יוקרתי, אבל כבד

מבחינת העיצוב, אין כאן משהו חדש שלא ראינו בדורות הקודמים. הסיבה לדמיון היא שלנובו מצאה נוסחה די פשוטה שעובדת. קצוות מעוגלים, פריסה טובה של המקלדת, הסדר של החיבורים ובכלל - מחשב שהכול זו יושב בדיוק במקום הנכון.

נראה כי בלנובו שמו לב לכל פרט קטן במחשב הזה, ולכן הצליחו איתו. לעומת זאת, בחברה החליטו שלא לכלול חיישן טביעת אצבע לפתיחה מאובטחת של המחשב, וחבל - כיוון שזה כבר הפך לסטנדרט אבטחה של ממש.

במסגרת הבנייה של המכשיר, לנובו השכילה לשים מקלדת ומשטח עכבר נוחים וטובים. משטח העכבר גדול מספיק, וההחלקה עליו נוחה למדי. המקלדת מגיעה עם פידבק לחיצה משמעותי, כשכל כפתור מורגש במיוחד. במקלדות אחרות אפשר כמעט להחליק על הכפתורים, ולא להרגיש שמקליקים עליהם. במובן הזה, החוויה נהדרת, אם כי משתנה מאדם לאדם.

המחשב בנוי בעיקרו מאלומיניום, אך יכול להרגיש כפלסטיק במידה מסוימת. המשמעות הרחבה היא שהמחשב מתחיל מ-2.07 ק"ג, כלומר לא קל, מה גם שהוא מגיע עם מטען של 170 וואט - כך שהוא יכול להוסיף לכם כמה קילוגרמים לתיק, מה שיהיה מורגש למדי אם אתם מתניידים איתו הרבה.

ביצועים: כוח עיבוד משמעותי

מבחינת יכולות המחשוב, מדובר במכשיר מסיבי של ממש. המעבד הוא של אינטל מסוג Ultra 9 285H, ובשילוב המאיץ הגרפי נוצרת סביבת עבודה מעולה. כדי להצליח להתמודד עם עומסי העבודה וחימום המחשב, יש לו מערכת Lenovo X Power השומרת על קירור אפקטיבי.

אמנם לא מדובר במחשב עסקי, אבל יש לו לא מעט חיבורים וכניסות: שקע טעינה, כניסת HDMI, חיבור לשתי כניסות של USB-C, חיבור לאוזניות של 3.5mm, ובצד השני שתי כניסות של USB-A, ואף קורא כרטיסי SD. זוהי פריסה מאוד רחבה ומרשימה של חיבורים, אך עם זאת, מאחר שהמחשב מכוון גם לגיימרים ולמהנדסים, נכון היה לשקול להכניס חיבור לאינטרנט קווי, למי שצריך פתרון חזק יותר מאשר wifi.

סוללה: לא מספיק טובה

מחשבים מהסוג הזה צריכים להתמודד עם עומסים משמעותיים ויכולות מחשוב שזוללות סוללה. מהבחינה הזו, המחשב יכול להחזיק קצת יותר מיום עבודה אינטנסיבי ממש.

בשימוש כזה, סוללת המחשב תחזיק 12-14 שעות - לעומת המתחרות השונות, שמצליחות לספק מספר שעות גדול יותר. זה מובן, שכן המחשב בעל מפרט מאוד אגרסיבי, אז הסוללה לא תצליח בהכרח להתמודד עם מה ש"זורקים" עליה. עם זאת, בשל המחיר היקר במיוחד, אפשר היה לצפות לסוללה חזקה משמעותית, שתצליח להתמודד עם זמן ארוך יותר.

המתחרה העיקרי: Mac של אפל

המחשב הזה הוא ללא ספק מפלצת של ממש, ואינו מיועד למשתמשים רגילים שכל רצונם הוא לכתוב מסמכים או לגלוש באינטרנט. הוא מתאים יותר לעורכי וידיאו, ואף גיימרים שמגיעים לרף הגבוה.

המתחרה המשמעותית היא אפל, עם מוצרי הפרו שלה, MacBook Pro. המכשירים האלה שולטים בשוק הווידיאו, והפכו למוצר כמעט טבעי לכל עורך וידיאו או מי שמתעסקים עם עומסים משמעותיים על המחשב. לנובו מנסה לבצע קפיצה משמעותית, ומציגה מחשב שמנסה להתחרות "על מלא", עם מסך ססגוני וצבעוני ויכולות ביצוע מרשימות, אבל בתג מחיר לא נמוך.

בשורה התחתונה, על לנובו להוכיח את עצמה קצת יותר, כדי להצליח לנגוס בנתח השוק של אפל. בתיקון פספוסים קטנים כמו הסוללה, המחשב יכול לתת לה פייט אמיתי.

***גילוי מלא: חברת לנובו סיפקה לגלובס את המחשב לצורך הבדיקה