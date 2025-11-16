ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיקרוסופט

קרן ביל ומלינדה גייטס קיצצה ב-65% את החזקותיה במיקרוסופט

רשות ניירות הערך האמריקאית דיווחה כי ברבעון האחרון קיצצה הקרן הפילנתרופית של ביל ומלינדה גייטס בעשרות אחוזים את ההחזקות שלה במיקרוסופט • המהלך מעורר שאלות משום שמיקרוסופט שימשה זמן רב כנתח המרכזי של תיק ההשקעות של הקרן

שירות גלובס 16:52
ביל ומלינדה גייטס / צילום: ap, Seth Wenig
ביל ומלינדה גייטס / צילום: ap, Seth Wenig

קרן ביל ומלינדה גייטס קיצצה ב-65% את החזקותיה במיקרוסופט ברבעון השלישי של 2025 - כך לפי דיווח רשמי (F13) שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). המהלך מעורר שאלות משום שמיקרוסופט שימשה זמן רב כנתח המרכזי של תיק ההשקעות של הקרן.

קרן ביל ומלינדה גייטס (Bill & Melinda Gates Foundation) נחשבת לאחת הקרנות הפילנתרופיות המשפיעות בעולם. הקרן הוקמה במטרה לצמצם אי־שוויון, לקדם בריאות, חינוך והזדמנויות כלכליות לאוכלוסיות מוחלשות. בשנת 2023 בלבד היא העניקה תמיכה פילנתרופית של 8 מיליארד דולר באמצעות 2,573 מענקים שניתנו ל־1,507 ארגונים ברחבי העולם.

הקיצוץ של הקרן מגיע בזמן שגייטס ממשיך בתוכנית שלו למסור כמעט את כל הונו האישי ולסגור את קרן גייטס בתוך 20 שנה. גייטס הכריז על התוכנית השנה ואמר כי "אנשים יגידו עליי הרבה דברים כשאמות, אבל אני נחוש ש'הוא מת עשיר' לא יהיה אחד מהם", כתב גייטס, בן 69, והוסיף: "יש יותר מדי בעיות דחופות לפתרון מכדי שאחזיק במשאבים שיוכלו לשמש כדי לעזור לאנשים".

לפי ה"אקונומיק טיימס", מיקרוסופט מהווה כיום כ-27% מכלל התיק, לעומת תחילת השנה. מדובר עדיין בהחזקה גדולה בחברה, אבל הקיצוץ בולט משום שמיקרוסופט הייתה העוגן של הקרן. גם לאחר המכירה, עדיין 67% מתיק ההשקעות, כ־49 מיליארד דולר מרוכזים בשלוש חברות בלבד.

לפי ה"אקונומיק טיימס", "נראה שהמהלך נועד לצמצם ריכוזיות, לא להתרחק מהשקעת הליבה".