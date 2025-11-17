ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
במשרד האוצר בוחנים הנפקת אג"ח של המדינה ביין יפני

לגלובס נודע, כי אגף החשב הכללי במשרד האוצר, בוחן הנפקת איגרות חוב ממשלתיות של ישראל ביפן במטבע הין המקומי • לצורך כך, בשבוע שעבר ביקר החשב הכללי, יהלי רוטנברג, בטוקיו עם אנשיו, שם נפגשו עם עשרות נציגי קרנות ומשקיעים

אורן דורי 05:47
יהלי רוטנברג, החשב הכללי באוצר / צילום: כדיה לוי
אגף החשב הכללי במשרד האוצר בוחן הנפקת איגרות חוב ממשלתיות של ישראל ביפן, במטבע הין המקומי - כך נודע לגלובס. בשבוע שעבר ביקר יהלי רוטנברג בטוקיו עם אנשיו, שם נפגשו עם עשרות נציגי קרנות ומשקיעים גדולים. המשקיעים היפנים הפגינו בקיאות בשיחות מול אורחיהם הישראלים באשר למצב בארץ, בשאלות בנושאים שנעו בין תקציב הביטחון, תחזיות הגירעון ואפילו סוגיית גיוס החרדים.

בישראל מזהים אטרקטיביות בהנפקה היפנית, בבחינת חולשת הין, בעיות סחר של יפן בהסכמים מול ארצות הברית וקשיים מבניים בתעשייה היפנית. במקביל, באוצר מזהים ערנות בהתעניינות המשקיעים הזרים בישראל, בפרט מאז סיום המלחמה.

סל המטבעות של הנפקות האג"ח הישראליות מורכב מכ-80% איגרות שקליות שמיועדות בעיקר לשוק המקומי. יתרת האג"ח, ברובה המוחלט מונפקת בדולרים או באירו. הנפקות במטבעות זרים אחרים הן נדירות יחסית, מבוססות על ניצול הזדמנויות ומיועדות גם לגיוון אפיקי ההשקעה של המדינה, בפרט בצל הסנטימנט המדורדר כלפי ישראל במערב.

מתוך הקושי הבינלאומי, באוצר מסתכלים מזרחה, ולא רק על יפן. לצד המשלחת שהוביל רוטנברג לטוקיו, צוותים מטעם החשב הכללי טסו באחרונה גם להונג קונג ולסינגפור. זאת, כחלק מה"רוד-שואו" העולמי של האגף, שמתקיים כמיטב המסורת לפני הנפקות בינלאומיות של המדינה.

להכפיל את הנתח של מדינות אסיה

החשב הכללי נוהג בדרך כלל לקיים הנפקה ציבורית גלובלית גדולה אחת בשנה, לרוב, בחודשים הראשונים של השנה. הנפקה זו נעשית בסדרות דולריות בעיקר ומיועדת לכלל העולם. בהתאם, מסעות האוצר באסיה נועדו לקדם לא רק את אפשרות ההנפקה הפרטית ביפן, אלא לשווק למשקיעים גם את ההנפקה הכלל-עולמית הבאה בדולרים.

כיום, מדינות אסיה מהוות נתח של 3%-6% בלבד מהרוכשים בהנפקות הבינלאומיות של האוצר. בחשב הכללי מעריכים שקיים פוטנציאל להכפיל את הנתח שלהם בתוך העוגה.

הפעם האחרונה שבה ישראל הנפיקה סדרות אג"ח בין הייתה בתחילת מלחמת חרבות ברזל, בנובמבר 2023. אז גייס האוצר בהנפקה פרטית 16 מיליארד ין, בהמשך ל-20 מיליארד ין נוספים שגייס שבועות לפני טבח 7 באוקטובר. בשער המטבעות הנוכחי, 36 מיליארד ין שווים 756 מיליון שקל. קדמו לכך הנפקות פרטיות של החשכ"ל ביפן ב-2020 (16 מיליארד ין), 2019 (15 מיליארד ין) ואפילו הנפקה ציבורית ב-1997.

מדינות אסיה מעניינות את אגף החשב הכללי גם בהקשרים שמעבר להנפקות אג"ח, ושנוגעים למכרזי התשתיות של המדינה. יפן, הודו וקוריאה הדרומית מהוות פוטנציאל גדול גם בהשתתפות של חברות ביצוע עם ניסיון רב בתחומי התשתיות השונים.