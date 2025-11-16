ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את הצעתם של שרי האוצר והבינוי והשיכון לשיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית.

החוק, שעיקריו נחשפו בגלובס כבר בראשית חודש אוגוסט ואושר רק עתה, קובע כי שיקום האזורים שנפגעו מטילים במלחמת "עם כלביא" ייעשה במתכונת ייחודית של התחדשות עירונית. החידוש המרכזי היה שגם מבנים שלא ניזוקו יוכלו להיכלל במתחם ההתחדשות, כדי לאפשר תכנון מהיר ויעיל יותר. הפשרה הושגה לאחר עימות ממושך עם משרד המשפטים סביב זכויות הקניין של הדיירים.

לצורך כך הוגדרו שלושה סוגי מבנים, לפי רמת הפגיעה בהם: מבנה "אדום" - נהרס או נפגע בצורה חמורה עד שאינו ראוי למגורים; מבנה "כתום" או "צהוב" - נפגע משמעותית, וניתן לשקמו, אך יידרש לכך הליך ארוך וממושך; מבנה "ירוק" - מבנה שלא נפגע כלל. על-פי החלטת הצוות, בקו התוכנית יוכלו להיכלל 25% מבנים ירוקים, כדי להגיע לתכנון מיטבי.

המתכונת, שגובשה על-ידי צוות בין-משרדי שכלל נציגים ממשרדי האוצר, הפנים, השיכון והמשפטים, נגעה גם לשיעור ההסכמה, ולאחר מחלוקת רצינית עם משרד המשפטים, סוכם כי אחוז ההסכמה של התושבים יירד ל-51%, אך הוא יידרש בכל בניין בנפרד ולא בכל המתחם. דיירים שלא יהיו מעוניינים לחתום על הסכם להתחדשות עירונית בבניין שלהם, וגם לא יסכימו שהמדינה תרכוש מהם את דירתם (מהלך שהציע משרד הבינוי והשיכון ונקרא "Buy Out") - הזכויות שלהם יופקעו, והם יקבלו פיצוי כספי.

עיקרי מתווה השיקום ● חלוקה לצבעים לפי מצב הבניינים במתחם המיועד להתחדשות

● אפשרות שייכללו במתחם עד 20% מבנים "ירוקים" (שלא נפגעו כלל)

● הרוב הדרוש להסכמה מבין דיירי כל בניין - 51%

● הפקעה ופיצויים למי שיסרב למיזם ולרכישת דירתו בידי המדינה

"הגנה מקיפה על זכויות הדיירים"

שרי הממשלה המעורבים בעניין חגגו היום את האישור. לפי הודעת משרד הבינוי והשיכון, "החוק מבטיח הגנה מקיפה על זכויות הדיירים במנגנון חסר תקדים - עם אפשרויות לשיפוי ופיצוי כדוגמת מסלול 'Buy Out', ובו בעלי דירות יוכלו לבחור בין השתתפות בפרויקט ההתחדשות העירונית לבין קבלת אפשרות לרכישת דירה חדשה חלופית באופן מיידי".

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, מסר: "החוק מאזן בין זכויות קניין לבין הצורך לשקם במהירות את נזקי המלחמה. לצד השיקום, נביא לשיפור המרקם העירוני במהירות. ההליך יתבצע ביעילות המירבית על-ידי הסרת בירוקרטיה עודפת לטובת השבת המצב לקדמותו ושובן של המשפחות שביתם נהרס לחיי שגרה בהקדם האפשרי".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "נמשיך לפעול בנחישות כדי להשיב את המשפחות לבתיהן במהירות האפשרית, ולהפוך את המשבר להזדמנות להוביל תהליכי התחדשות עירונית שישפרו את איכות החיים של האזרחים לשנים רבות קדימה".

"המסלול המוצע יחריף את הבעיות"

עם זאת, בשוק יש הטוענים כי המדינה פועלת בכוחנות כשהיא מאיימת להפקיע מאזרחים רכוש פרטי, וכי הפקרת האזרחים שרכושם נפגע לידי יזמים פרטיים בעייתית אף היא.

בעמותת "במקום" והאגודה לזכויות האזרח, שהגישו חוות-דעת על הצעת החוק לפני שאושרה, טענו כי המדינה צריכה לקחת על עצמה את הבנייה מחדש, ולא לבנות את השכונות מחדש באמצעות פינוי-בינוי.

"המסלול המוצע לשיקום אזורי אסון יחריף את הבעיות המאפיינות פרויקטים של פינוי-בינוי, כגון התלות ברווחיות גבוהה ליזמים, דחיקה של דיירים קיימים שלא יעמדו בעלויות תחזוקה גבוהות של הבניינים החדשים, עומס על תשתיות ומבני ציבור ופגיעה בחוסנן של הרשויות המקומיות, שקורסות תחת ריבוי אזורי המגורים ללא תשתית כלכלית מספקת", נכתב בחוות-הדעת.