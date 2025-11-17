ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ היעד של נתניהו: ועדת חקירה שנוחה לו והכשרת דעת הקהל
הפסקת אש | סיקור שוטף

היעד של נתניהו: ועדת חקירה שנוחה לו והכשרת דעת הקהל

גורמים פוליטיים אומרים כי בעקבות ההחלטה על ועדת חקירה לא ממלכתית, כי "היעד האמיתי של נתניהו היה ונותר ועדת בדיקה ממשלתית שהוא שולט במינוי שלה" • דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי: בתקיפה בכפר אל-מנצורי במחוז צור חוסלו שני מפקדים בחיזבאללה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: דוברות האוצר
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: דוברות האוצר

עדכונים שוטפים

00:08 - הממשלה הודיעה אתמול (א') על החלטתה להקים ועדת חקירה לא ממלכתית לחקירת מחדל טבח 7 באוקטובר. הערכה כי היעד האמיתי היה ונותר ועדת בדיקה שראש הממשלה בנימין נתניהו שולט במינוי שלה, כך פרסמנו הערב ב"מהדורה המרכזית".

גורמים פוליטיים אמרו כי "היעד האמיתי של נתניהו היה ונותר ועדת בדיקה ממשלתית שהוא שולט במינוי שלה". הם הוסיפו כי "נתניהו מורח את הזמן כדי להכשיר את דעת הקהל ולטעון שניסה להקים 'ועדה בהסכמה רחבה אך לא היה פרטנר בצד השני".

בסביבת נתניהו מעוניינים להאיץ את הקמת הוועדה ומחפשים להגדיר את המנדט שלה. מטרתו של ראש הממשלה היא להקים הוועדה בכהונת הממשלה הזו כדי לשלוט בחבריה ובסמכויותיה. בשיחות סגורות הוא התגאה: "לא הקמתי בכהונתי אפילו ועדת חקירה ממלכתית אחת אלא רק ועדה ממשלתית או פרלמנטרית". (לקריאת הכתבה).

23:46 - דובר חמאס חאזם קאסם בריאיון לאל-ג'זירה על ההצעה האמריקנית שתעלה להצבעה באו"ם

"התיקונים, התוספות והסעיפים שכלולים בהחלטה הזו אינם משרתים את המטרה של המשכיות ויציבות ברצועת עזה, מפני שהם מעניקים אפוטרופסות לגורמים שאינם פלסטינים על המציאות הפלסטינית, בין אם ברמת הממשל או ברמה הביטחונית או באמצעות התערבות במצב הפנים-פלסטיני מבלי להמתין לשום הסדר פלסטיני-פנימי"

22:54 - דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי: בתקיפה בכפר אל-מנצורי במחוז צור חוסלו שני מפקדים בחיזבאללה - מוחמד שויח' ורדואן ח'שאב

פורסם לראשונה ב-N12.