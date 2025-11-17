דיווח: גרמניה תסיר בשבוע הבא את אמברגו הנשק על ישראל

ממשלת גרמניה מתכוונת להסיר את האמברגו שהטילה בקיץ האחרון על משלוחי נשק לישראל, בעקבות הפסקת האש במלחמה בעזה; כך מדווחת הבוקר סוכנות הידיעות הגרמנית. לפי הדיווח, דובר הממשלה שטפן קורנליוס אמר לסוכנות כי ההחלטה להסיר את כל המגבלות על מכירת נשק וציוד ביטחוני לישראל תיכנס לתוקף ב-24 בנובמבר. לפי הדובר, ההחלטה נובעת מ"ההסכם להפסקת האש בין ישראל לחמאס שתקף מאז ה-10 באוקטובר".

גרמניה היא ספקית הנשק השנייה בגודלה לישראל, אחרי ארה"ב. בערך כ-30% מהיבוא הביטחוני הישראלי בעשור האחרון הגיע מגרמניה. באוגוסט האחרון החליט במפתיע קנצלר גרמניה פרידריך מרץ להקפיא את משלוחי נשק וחוזים ביטחונים חדשים לישראל, אם הם עלולים להיות בשימוש ברצועת עזה. מרץ נימק את המהלך בהחלטה של ממשלת ישראל דאז להתקדם עם המלחמה לשלב נוסף, ובמצב ההומניטרי ששרר ברצועת עזה. ההחלטה עוררה אז ביקורת מצד האגף הימני יותר במפלגה, וגם בקרב מפלגת האחות הבווארית של מפלגת השלטון.

בשל העובדה כי גרמניה מספקת גם מנועים לטנקים ולנגמ"שים, פגזים לטנקים - ולא רק צוללות וכלי שיט - ההחלטה אז נחשבה לבעלת פוטנציאל לפגיעה במוכנות של צה"ל. אך ההחלטה החריפה גם סייעה לגרמניה להימנע מצעדים אחרים נגד ישראל, כולל הגנה על הסכם הסחר של ישראל ברמת האיחוד האירופי, בנימוק שיש לשמור את אמצעי הלחץ לתחומים רלוונטיים בלבד, כמו נשק. בסוף השבוע האחרון דחה בית משפט בברלין שוב עתירות שהוגשו נגד יצוא נשק לישראל ואמר כי הדבר תלוי בשיקוליה של הממשלה.

כאמור, הסכם הפסקת האש שינה את התמונה. פרידריך מרץ, שבימים האחרונים שב והכריז כי גרמניה "תתייצב תמיד לצד ישראל", צפוי להוביל את ביטול ההחלטה בישיבה קרובה של הממשלה. שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, קרא לקנצלר לבצע את המהלך בשורת ראיונות שהעניק בתקשורת הגרמנית בימים האחרונים.