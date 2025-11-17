שוק העבודה ממשיך להיות חזק גם באוקטובר, וההייטק מתאושש

שיעור האבטלה נשאר נמוך גם בחודש אוקטובר ועומד על 3%, כך על-פי הנתונים מנוכי העונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בשיעור זהה לזה של חודש ספטמבר השנה. כך, גם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נשאר זהה ברמה של 60.9%.

מספר המשרות הפנויות מגיע ל-149 אלף - עלייה מהחודש הקודם ונתונים לא רחוקים משיא המשרות הפנויות שנרשם באמצע 2022. כלומר, שוק העבודה נחשב הדוק וחזק, מה שמתחבר לנתוני הצמיחה החזקים שנרשמו באומדן לנתוני התוצר לרבעון השלישי, שיקשו על הורדת הריבית.

בדיווח החודש נוספה גם השוואה למצב ערב המלחמה, בספטמבר 2023, כמו גם למצב שנתיים קודם לכן, בספטמבר 2021. ב-2021 כמות המשרות הפנויות עמדה על 139 אלף, וירדה עם ההאטה הכלכלית ב-2023 ל-115 אלף בלבד ב-2023. אך נכון לאוקטובר 2025, שיעור זה זינק חזרה ל-150 אלף משרות פנויות.

ניתן לראות תופעה זו גם בענף "מידע ותקשורת" (בעיקר הייטק), שכמות המשרות הפנויות בו ירדה מ-18.4 אלף ב-2021 ל-10.4 אלף בלבד ב-2023, אך מאז ניכרה התאוששות מסוימת חזרה ל-13.8 אלף משרות פנויות. לא כמו בתקופת הבועה בהייטק דאז, אך יותר חזק מאשר ערב המלחמה. כמות העובדים האבסולוטית בענף זה אף עלתה כעת ל-260 אלף בהשוואה ל-213 ב-2021 ו-249 ב-2023. כל זאת למרות שדווקא בחודש האחרון נרשמה ירידה קלה של 2% במספר המשרות הפנויות של מפתחי תוכנה.

בענף הבינוי, שסובל ממחסור חריף בעובדים, נרשמת עלייה ניכרת ועקבית במספר המשרות הפנויות: מ-11.4 אלף ב-2021, דרך 13.9 אלף ב-2023, וכעת מדובר על לא פחות מ-18.6 אלף משרות פנויות. זאת למרות שמספר המשרות האבסולוטי ממשיך לעלות ומגיע ל-216 אלף עובדים כעת.