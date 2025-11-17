במסגרת השלב הנוכחי במשא־ומתן להנפקת התעשייה האווירית, משרד האוצר דורש כי החברה תחלק בסך מיליארד דולר שימומן באמצעות גיוס אג"ח על ידה בסכום דומה - כך נודע לגלובס. מדובר בסלע המחלוקת מול משרד הביטחון, שלא מקבל זאת ותופס את הדרישה ככזו שמרוקנת את המהלך מתוחלת כלכלית.

המדינה מעריכה כיום את שווי התעשייה האווירית על כ־70-50 מיליארד שקל (21.7-15.5 מיליארד דולר), תוך שמנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם תומך מאוד במהלך להנפיקה. במסגרת זאת, הוא התעקש עם גורמי הביטחון במשרד, ששאפו להנפקה מצומצמת, כי זו תהיה נרחבת ככל הניתן - עד שסיכמו על השיעור הנוכחי: 30% מהון החברה (באמצעות הנפקת מניות חדשות והצעת מכר של המדינה), ששווים מוערך בכ־6.5-4.6 מיליארד דולר.

מתוכם, כל הצדדים מכירים בעובדה שיידרשו, לכל הפחות, להעניק לעובדים בתור מענקים כ־3% מהתמורה בהנפקה. בד־בבד, ברשות החברות הממשלתיות נבחן מודל של אופציות לעובדים שימומשו בכפוף לשווי החברה בתוך חמש שנים ממועד ההנפקה.

עוד מבלי להתייחס לאופציות, ההפרשה למענקים לעובדים צפויה לעמוד על סכום של כ־195-138 מיליון דולר. זאת עוד בטרם דרישות נוספות שיו"ר ועד עובדי תע"א יאיר כץ צפוי להציב, בין השאר בתחום השכר.

הסיכויים להנפקה יורדים

במצב שכזה, על אחת כמה וכמה שגיוס חוב בעת, בסביבה של ריבית גבוהה, יעלה סכום גבוה בהרבה, במשרד הביטחון לא רואים בדרישה של האוצר כסבירה. "אני מתקשה לראות את הנפקת החברה יוצאת לפועל בשנים הקרובות", אומר לגלובס גורם בכיר.

המציאות הפוליטית בישראל היא חלק מהותי מהעמדה הזו. לאחר שהמאבקים הפוליטיים בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם הביאו לעיכוב בפרסום דוחות הרבעון השני של החברה, תע"א עדיין מתנהלת ללא יו"ר - כבר יותר משנה. ההנפקה של החברה, לכאורה, יכולה להתבצע גם בלי יו"ר, אבל הבעיה החמורה יותר היא מערכת הבחירות שמעבר לפינה.

אם יצליחו להעביר תקציב והממשלה תמלא את הקדנציה שלה, הבחירות יתקיימו באוקטובר 2026. גם אם זו תצליח לשרוד עד אז, אין זה בטוח כי השרים ירצו לקדם מהלך כה אסטרטגי שייתכן כי לא הם "יגזרו עליו את הסרט". ועד העובדים עשוי להעמיד תנאים שדורשים שינויי חקיקה, שקשה מאוד לראות אותם מושלמים עד הבחירות.

בועז לוי, מנכ''ל תע''א / צילום: תמר מצפי

הכספים - לפיתוח החברה

המטרה של משרד הביטחון אינה שהסכום ילך לתקציב הביטחון, כי אם לפיתוח החברה. הסכום נועד להגדלת כושר הייצור והנוכחות של מתקניה באזור הדרום, הרחבת המחקר והפיתוח של החברה, וכן לאפשר לרכוש חברות בנות. זו מגמה שצוברת תאוצה בעולם, וגם לאחרונה הניבה לתע"א דריסת רגל נוספת במרוקו, גם אם לא באופן ישיר.

החברה הבת בלובירד חנכה לאחרונה, כך לפי דיווח באתר "דיפנס פוסט", מפעל לייצור מל"טים מתאבדים (חימושים משוטטים) מדגם SpyX במדינה. המתקן, שנמצא בבנסלימאנה שבפרברי קזבלנקה, הוא הראשון מסוגו של החברה במזרח התיכון ובצפון אפריקה שמחוץ לישראל. צבא מרוקו בחן את SpyX במרץ 2024, והקמת המפעל כעת מתחברת לשאיפת רבאט להגביר את העצמאות הביטחונית שלה. במסגרת הפרויקט, מהנדסים מרוקאים יוכשרו להרכבה ולתחזוקה מקומית.

מצליחה למרות המאבקים

בלובירד היא רק נדבך אחד מתוך כמה בחברה הביטחונית הממשלתית הגדולה ביותר בישראל, שעל אף מאבקים פוליטיים על גבה - נמצאת במצבה הפיננסי הטוב ביותר בתולדותיה. מדוחות הרבעון השני של החברה עולה כי צבר ההזמנות עמד על כ־25.7 מיליארד דולר, ירידה קלה משיא של 26.1 מיליארד דולר בתום הראשון של 2025.

מדוחות החברה עוד עולה, כי במחצית הראשונה של השנה חל גידול של כ־13% במכירות לכ־3.23 מיליארד דולר, ושל כ־9% ברווח הנקי לכ־320 מיליון דולר. בד־בבד, תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת עומד על כ־665 מיליון דולר, תוך שיתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה הגיעו לכ־4.1 מיליארד דולר. ברווח התפעולי חל גידול של כ־2% לכ־315 מיליון דולר וברווח הגולמי של כ־8% לכ־598 מיליון דולר.

בסיכומו של דבר, המגמה העולמית היא של צמיחה ברווחי החברות הביטחוניות ובשאיפות לאומיות לרכוש בהן החזקות - ולאו דווקא ביצוע הנפקות. זה משתקף במדיניות ממשל טראמפ שבוחן רכישת שיעורים מסוימים בחברות ביטחוניות: מקטנות יותר ועד ללוקהיד מרטין, החברה הביטחונית הגדולה ביותר בעולם, עם הכנסות מתחום הביטחון שהסתכמו בכ־68.39 מיליארד דולר ב־2024. לצורך ההשוואה, התעשייה האווירית מדורגת במקום ה־28 בדירוג מגזין "דיפנס ניוז", עם הכנסות שנתיות מתחום הביטחון של כ־5.2 מיליארד דולר.

האוצר: "המהלך בתחילתו"

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "משרד האוצר, יחד עם משרד הביטחון ורשות החברות הממשלתיות, מקדמים את מהלך הנפקת המיעוט של התעשייה האווירית. המתווה טרם סוכם, וייתכן שיכלול שילוב של הנפקת מניות, אופציות או גיוס חוב - בהתאם לעבודה המקצועית המתבצעת בימים אלו.

"הממשלה רואה חשיבות בקידום הנפקה שתיטיב הן עם החברה והן עם המדינה, תוך בחינת המאפיינים הייחודיים של תע"א - לרבות שיקולי ביטחון, רגולציה ושוק ההון. המהלך מקודם בשיתוף־פעולה עם הנהלת החברה ובהידברות עם נציגות העובדים".

בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית: "המהלך עדיין בתחילת משא־ומתן. תע"א נמצאת במקום הטוב ביותר מאז ומעולם להנפקה, וההנפקה מתלכדת עם צרכים אחרים של מדינת ישראל. לכן, זה אך טבעי לממש את החלטת הממשלה מ־2020 ולצאת להנפקת מיעוט. בתהליך שותפים רשות החברות הממשלתיות, משרד הביטחון, משרד האוצר והתעשייה האווירית וכולם מנסים להגיע לנקודה משותפת שבה יתחברו סך האינטרסים של כולם".