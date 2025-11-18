נתניהו יתחיל להעיד הבוקר בתיק 4000 בו הוא נאשם בשוחד

בבית המשפט המחוזי בתל אביב צפויה להיפתח הבוקר (ד') עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000. התובע, עו"ד יהונתן תדמור מפרקליטות מיסוי וכלכלה, צפוי לחקור את נתניהו בחקירה נגדית לגבי האישום נגדו בשוחד ובמרמה והפרת אמונים סביב מתן הטבות רגולטורית לכאורה לקבוצת בזק שהייתה אז בשליטת שאול אלוביץ', תמורת הטיית הסיקור לטובתו ולטובת משפחתו באתר וואלה שהיה בבעלות הקבוצה.

● טראמפ פנה רשמית להרצוג: הענק חנינה לנתניהו

● לוין: אקדם הצעת חוק לביטול דיונים במשפט נתניהו

לפי האישום, מעורבות נתניהו בעבירות התבצעה לאורך העשור הקודם, ושווי ההטבות שקיבלה קבוצת אלוביץ' בזכות ההחלטות שקיבל נאמד ב-1.8 מיליארד שקל.

האישומים מתמקדים באישור שהעניק נתניהו כשר התקשורת למיזוג בין בזק לחברת yes, ואשר איפשר לכאורה לבזק לקזז מחבות המס שלה את הפסדיה של yes בהיקף של 5 מיליארד שקל; במתן היתר לשיעבוד מניות השליטה של אלוביץ' לצורך הנפקת אגרות חוב בחברת בי-קום, שדרכה שלט אלוביץ' בבזק; ובאישור מכירתו של אתר יד2 שבשליטת וואלה לחברה גרמנית. סוגיות נוספות נוגעות לעיכוב פתיחתו של שוק התקשורת לתחרות במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי ולקידום ביטול ההפרדה המבנית בין השירותים השונים שסיפקה בזק.

במסגרת תיק 4000 העיד מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר. בעדותו בבית המשפט ביקש פילבר להאיר באור שונה את הגרסה שמסר במשטרה לגבי ההנחיה שקיבל לכאורה מנתניהו להיטיב עם בזק. הפרקליטות ביקשה להכריז על פילבר עד עוין, אך השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, עודד שחם ומשה בר-עם דחו את הבקשה, תוך שהם מתירים לתביעה לחקור את פילבר בחקירה נגדית.

עוד העידו בתיק ניר חפץ, שהיה יועץ התקשורת של נתניהו; אבי ברגר, שכיהן כמנכ"ל משרד התקשורת; ואילן ישועה, ששימש כמנכ"ל וואלה.

ביוני 2023 קיימו השופטים פגישה עם נציגי הפרקליטות וההגנה, בה המליצו לתביעה לחזור בה מאישום השוחד בתיק. היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, דחתה את ההמלצה וקבעה כי המדינה תבקש להוכיח את האישום בבית המשפט.

אתמול: הסתיימה החקירה הנגדית בתיק 1000

אתמול (ב') סיים נתניהו להעיד במסגרת החקירה הנגדית שמובילה הפרקליטות בתיק 1000. בתיק זה נאשם ראש הממשלה במרמה והפרת אמונים, בכך שקיבל לכאורה טובות הנאה מאילי ההון ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. בעדותו אתמול עמד נתניהו על כך שקיבל חוות-דעת משפטיות שאישרו לו לקבל מתנות מהשניים, והכחיש טענות שהעלה בנושא פרקליטו המנוח, עו"ד יעקב וינרוט. נתניהו ייחס זאת למחלת הסרטן של וינרוט ז"ל, אשר פגעה לדבריו בזיכרון שלו.

משפט נתניהו נפתח בבית המשפט המחוזי בירושלים במאי 2020. עדותו עברה להישמע בבית המשפט המחוזי מטעמי אבטחה. הרכב השופטים קבע כי נתניהו יחל להעיד מנובמבר שלוש פעמים בשבוע במקום פעמיים בלבד, ובסך-הכול יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע במשפט.

נתניהו התנגד לכך וטען בפני השופטים כי הדבר אינו אפשרי לנוכח כהונתו כראש הממשלה. סנגורו, עו"ד עמית חדד, התנגד אף הוא להוספת יום העדות, וטען בבית המשפט כי במצב דברים זה ייאלץ להתפטר מהייצוג של נתניהו. השופטים דחו את הטענות.

*** ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.