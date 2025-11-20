על רקע היותו במקום האחרון השנה בתשואות בקרנות ההשתלמות, גם אם הפער הוא רק כאחוז מתחת לממוצע, בית ההשקעות ילין לפידות רושם לעצמו שיא שלילי חדש בכספים שיוצאים ממנו ועוברים למתחרים.

בחודש אוקטובר איבד בית ההשקעות סכום של 703 מיליון שקל, וזה החודש שבו היא איבד הכי הרבה אי פעם למתחריו, כשהוא "עוקף" את השיאים החלשים הקודמים שהיו לו בשנת 2018, כך על פי נתוני אתר גמל נט של רשות שוק ההון. מתחילת השנה יצאו מילין לפידות 1.7 מיליארד שקל, אך יציאת הכספים החלה רק לפני חצי שנה, ומאז הגוף איבד כבר יותר מ-2.7 מיליארד שקל, מה שהופך אותו לגוף השלישי שאיבד הכי הרבה כספים השנה.

הגוף שבינתיים ממשיך להוביל את טבלת יציאת הכספים ללא עוררין הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שעדיין לא מצליח להיחלץ מהמשבר, גם הוא על רקע תשואות חלשות ביחס למתחרים, ואיבד גם הוא בחודש אוקטובר סכום של 1.8 מיליארד שקל - מעט נמוך ביחס לחודשים הקודמים. מתחילת השנה איבד בית ההשקעות סכום עצום של 17.8 מיליארד שקל. כזכור, בשנים האחרונות איבד הגוף יותר מ-110 מיליארד שקל למתחריו.

החברה השלישית שהמשיכה לאבד כספים גם בחודש שעבר היא חברת הביטוח כלל, שיצאו ממנה כספים בהיקף של 138 מיליון שקל ולא פחות מ-3.1 מיליארד שקל מתחילת השנה. אלא שבמקרה של כלל, נדמה כי בינתיים היא נמצאת במגמת שיפור. בחודשים האחרונים מגמת יציאת הכספים מאטה.

הנהנים הגדולים

בצד השני, הנהנים הגדולים הם שוב אנליסט ומור. אחרי 4 חודשים, אנליסט חזר בחודש אוקטובר להיות המגייס הגדול וגייס ממתחריו סכום של 1.1 מיליארד שקל, ומשלים גיוס של כמעט 13 מיליארד שקל מתחילת השנה. בכך הוא גם עוקף את חברת הביטוח הראל בהיקף נכסי הגמל שהוא מנהל (כמעט 79 מיליארד שקל, לעומת 76.6 מיליארד שקל).

במקום השני נמצא בית ההשקעות מיטב עם גיוס של 967 מיליון שקל כשהוא ממשיך במומנטום החיובי שלו וגייס ממתחריו מתחילת השנה יותר מ-7.8 מיליארד שקל מה שמציב אותו במקום השלישי מבין המגייסים. בנוסף, מיטב כבר מנהל 124 מיליארד שקל ובכך הוא נושף בעורפו של אלטשולר שחם שמנהל בגמל 129 מיליארד שקל.

במקום השלישי בחודש אוקטובר נמצא בית ההשקעות מור, שיאן הגיוסים של החודשים האחרונים. הוא נחלש להעברות חיוביות של 892 מיליון שקל בחודש אוקטובר, אולי גם כאן על רקע החולשה בתשואות בחודשים האחרונים, הגם שהוא פתח את השנה חזק.

במקרה של מור, ההערכה היא שבית ההשקעות החליט לקחת צעד אחורה בחשיפה המנייתית, על רקע התמחור הגבוה בשווקים, ומכאן גם התשואות החלשות יותר בחודשים האחרונים. עם זאת, בית ההשקעות מור רושם לעצמו ציון דרך כשהוא חצה לראשונה את ה-100 מיליארד שקל בהיקף נכסי הגמל שהוא מנהל והוא כזכור גוף הגמל השלישי בגודלו בישראל אחרי שחצה לאחרונה את הפניקס.

בין לבין, מעניין לציין גם את חברת הביטוח הראל שלמרות תשואות חלשות עברה לגיוס חיובי של 13 מיליון שקל, זה החודש השני ברציפות שבו הראל מצליחה לגייס ולא לאבד כסף. עם זאת, מתחילת השנה היא עדיין איבדה למתחריה סכום של 1.3 מיליארד שקל.