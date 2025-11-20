כמעט 6 שנים לאחר שהפכו לבעלי השליטה בקבוצת התקשורת בזק, חיסלו השבוע קרן סרצ'לייט ודוד פורר את השקעתם בחברה ברווח גדול. ביקום, החברה הציבורית שבאמצעותה הוחזקו מניות בזק , מכרה את יתרת החזקותיה תמורת למעלה מ־2.7 מיליארד שקל. ביקום החזיקה טרם המכירה 15.9% ממניות בזק, והללו נמכרו לפי מחיר של 6.2 שקלים למניה, שהיווה הנחה של 6.5% על מחיר הנעילה של בזק ביום ב' השבוע.

הקרן האמריקאית סרצ'לייט, יחד עם איש העסקים דוד פורר, מבעלי חברת יבוא התרופות ניאופארם וקבוצת הנדל"ן מבנה, הפכו לבעלי השליטה בביקום (ודרכה בבזק) בהשקעה של 630 מיליון שקל בדצמבר 2019. בשנה האחרונה כבר ביצעו שני מימושים גדולים, כשביקום מכרה מניות בזק בהיקף מצטבר של מעל 1.8 מיליארד שקל, במרץ ובאוגוסט. המימושים הקודמים בוצעו במחירים של 5.7 שקל ו־6.03 שקל למניית בזק, והתמורה שימשה את ביקום לפירעון מוקדם של סדרות אג"ח שלה.

המכירה הנוכחית התאפשרה לאחר שבשבוע שעבר התקבל אישור ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לכך שבזק תוכל להפוך לחברה ללא גרעין שליטה. את הפצת המניות השבוע הובילו בנקי ההשקעות הזרים ג'פריס וסיטי בנק, לצד לידר שוקי הון, ועורכי הדין שייצגו את בזק בעסקה היו עדי זלצמן ורון סלומה. משבלת ככל הידוע, היו ביקושים גדולים למניות גם מצד גופים מוסדיים מקומיים וגם מצד הזרים, כשהחלוקה הייתה בערך חצי־חצי.

1 מה תעשה ביקום עם הכסף?

סרצ'לייט ופורר רכשו כאמור את מניות השליטה בבזק בשנת 2019, במסגרת הסדר חוב של חברת אינטרנט זהב, שהייתה בעבר בעלת השליטה בביקום (ונקלעה תחת הבעלים דאז, שאול אלוביץ', לחדלות פירעון). הקרן האמריקאית ואיש העסקים רכשו באותה עת 52% מביקום מידי אינטרנט זהב, והזרימו הון כנגד הקצאת מניות נוספות.

דוד פורר, מבעלי ביקום / צילום: איל יצהר

בעקבות המכירה הנוכחית של מניות בזק, הופכת ביקום למעשה למעין שלד בורסאי עתיר מזומנים: החברה נסחרת כעת בשווי כ־2.6 מיליארד שקל, ובקופתה יהיו מזומנים בהיקף גבוה יותר. במקביל, אין לה חוב.

כפועל יוצא, בעלי השליטה בביקום (סרצ'לייט עם 67% ופורר עם 12.7%) מחזיקים כעת מניות החברה בשווי של כ־2 מיליארד שקל, המשקף תשואה של יותר מפי 3 על השקעתם בביקום. השאלה היא כיצד יממשו את הרווח העצום למזומנים.

אפשרות אחת העומדת בפניהם היא חלוקת הכספים שנצברו בקופת ביקום כדיבידנד - ובהחלט ייתכן שזה נבחן על ידם. אפשרות נוספת היא שימכרו את השליטה בביקום עצמה, לגוף החושק בפלטפורמה ציבורית בעלת קופת מזומנים דשנה. אפשרות שלישית, סבירה פחות כנראה, היא כי בעלי השליטה בביקום יחפשו לבצע השקעה חדשה באמצעות החברה. ביקום עדיין לא מפרטת מה בכוונתה לעשות, והיא בוחנת את האפשרויות שבפניה.

2 ראב"ד ימשיך להוביל כיו"ר

בעקבות מכירת המניות, שני דירקטורים מטעם בעלי השליטה לשעבר פרשו מדירקטוריון בזק: דארן גלאט מקרן סרצ'לייט (שמכהן גם כיו"ר ביקום) ורן פורר, בנו של דוד פורר. יו"ר קבוצת בזק, תומר ראב"ד, נותר בתפקידו אף שמונה על ידי סרצ'לייט ופורר (במקביל הוא משמש כמנכ"ל ביקום).

ראב"ד מונה לתפקיד יו"ר בזק בתחילת 2024 לאחר שהיה נציג סרצ'לייט בדירקטוריון. בעבר סיפר לגלובס שסרצ'לייט החלה להתעניין בבזק כבר בשנת 2013, אך אז אלוביץ' לא רצה למכור את ההחזקה. ראב"ד מוביל את הקבוצה בשנתיים האחרונות, כך שלא נראה שצפויים שינויים משמעותיים באסטרטגיה של בזק או בהנהלתה. נזכיר שאת בזק מנהל המנכ"ל ניר דוד, את החברות הבנות פלאפון ו־yes מנהל אילן סיגל, ואת בזק בינלאומי מנהל רון גלב.

בהודעת ביקום על מכירת המניות נכתב כי ראב"ד "ימשיך בתפקידו, יוביל את הקבוצה וימשיך ביישום התוכנית האסטרטגית שלה". עוד ציינו שם כי "מאז כניסתה של סרצ'לייט כבעלת השליטה בבזק, ובהובלת ראב"ד, עברה הקבוצה מהלך השבחה משמעותי שהוביל לכך ששווי קבוצת בזק זינק ב־250% מאז 2019, ובמקביל עלתה מניית ביקום בכ־300% בתקופה זו".

הם הזכירו את השיפור בתוצאות הפיננסיות ואת השלמת פרויקט פריסת הסיבים, שכלל חיבור 2.9 מיליון משקי בית לסיבים האופטיים והשקת הדור החמישי בסלולר. במהלך תקופה זו, בזק גם הייתה חברת התקשורת הראשונה שחזרה לחלק דיבידנדים, לאחר שנים ארוכות שהדיבידנדים נעצרו בשל הקשיים בשוק. מהלך אסטרטגי נוסף שמתבשל כיום הוא רכישת הוט מובייל בידי פלאפון ב־2.1 מיליארד שקל - הצדדים חתמו השבוע על הסכם עקרונות וכעת מתבצע שלב בדיקת הנאותות לקראת עסקה.

האנליסט אלכס רייט מג'פריס מסקר את בזק בהמלצת "קנייה" ומחיר יעד של 6.6 שקל שגבוה בכ־2% ממחיר המניה הנוכחי. לדבריו, "אנחנו צופים המשכיות ניהולית משום שהיו"ר תומר ראב"ד עשוי להישאר בתפקיד לאחר שינוי השליטה". הוא מעריך שהמהלך מסיר כל עננה שהעיבה על המניה ויגדיל את היקף המניות הסחירות. לדבריו, בעקבות המכירה, עובדי בזק והחברות הבנות יקבלו חלק שני ואחרון בסך 40 מיליון שקל ממענק מיוחד שנקבע בהסכם הקיבוצי עמם.

3 מצטרפת לבנקים ולטבע

כעת כאמור הופכת בזק, הנסחרת בשווי של 17.5 מיליארד שקל, לחברה ללא גרעין שליטה, אך לא מן הנמנע שגוף או קבוצת משקיעים ינסו בעתיד להפוך לבעלי השליטה בקבוצה. לפי נתונים שפורסמו לפני מספר חודשים, כ־16% מהחברות בבורסה המקומית הן ללא גרעין שליטה, כולל הבנקים הגדולים, טבע, טאואר, כלל ביטוח ופז. בין החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט הרוב המוחלט הן ללא גרעין שליטה.

המשמעות הבסיסית של חברה מסוג זה היא שבפועל, השליטה היא של המנהלים, גם אם אינם מחזיקים במניות או מחזיקים בחלק קטן. במילים אחרות להנהלה יש כוח רב, ויש צורך בדירקטוריון חזק שישמר את האינטרסים של שאר בעלי המניות.

לכאורה במצב כזה ההנהלה עלולה להעדיף את התוצאות בטווח הקצר, בניגוד לבעל שליטה שמחזיק במניות לטווח ארוך. בחברה ללא גרעין שליטה יכולים להיות גם ניסיונות של גופים או משקיעים לצבור מניות ולהשיג בה שליטה - דבר שיכול להיות חיובי לבעלי המניות כשעשוי להביא לעליית מחיר המניה, או שלילי משום שהוא מסיט את תשומת לב ההנהלה. הצעת חוק שפורסמה לפני כמה חודשים מציעה כללים חדשים לחברות ללא גרעין שליטה, ביניהם מינוי רוב של דירקטורים בלתי תלויים.