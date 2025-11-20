דוחות חברת י.ח דמרי לרבעון השלישי של 2025 מאשרים: היזמים ממשיכים במבצעי המכירות בהיקפים לא מבוטלים - אך בניגוד לשנת 2024, לא מצליחים "להרים" את קצב המכירות לרמה הגבוהה אשתקד. כאן בגלובס הצגנו נתונים ודוגמאות על כך שהקבלנים ממשיכים להציע מבצעים לרוכשי דירות חדשות - ושקצב המכירות ממשיך להיות נמוך.

המספרים המופיעים בדו"ח של דמרי - מחברות הנדל"ן הגדולות ביותר כיום בענף המגורים - ממחישים זאת היטב. ראשית, בדו"ח מציינת החברה כי "כחלק מהמצב הכלכלי והריבית הגבוהה, מתבצעות עסקאות '20-80' (שם כולל למבצעים שמציעים הקבלנים בשנתיים האחרונות, ובהם התשלום הראשון על הדירה לרוב נמוך למדי - י"נ) בהיקפים גדולים במשק, וכן יזמים מסבסדים הלוואות גישור של רוכשים". בדו"ח מציינת דמרי את הסיכון שבעסקאות אלו, בשל החשש לחוסר יכולת של הרוכשים להשלימן - ומזכירה את הגבלות בנק ישראל מאפריל השנה, שעשויות למתן את הסיכון.

באותה נשימה מציינת י.ח דמרי כי "היקף המכירות של החברה בתנאי מימון מיטיבים מיום 01.01.2025 עד ליום 30.09.2025 הינו בסך של כ־51% מסך כל המכירות בפרויקטים בביצוע ובתכנון" - קרי יותר ממחצית מהעסקאות שביצעה השנה החברה למכירת דירות חדשות, נעשו במסגרת אותם מבצעים. "כ־36% מהעסקאות היו בדרך של פריסת תשלומים לא לינארית, וכ־16% מהעסקאות היו בדרך של הלוואות קבלן", מוסיפה החברה.

יש לציין כי גם בשנת 2024, ואף בשנת 2023, מבצעי המימון מצד הקבלנים היו שכיחים מאוד, בקרב חברות רבות. אלא שב־2024 בעיקר, המבצעים הללו "דחפו" את קצב המכירות כלפי מעלה - ונראה שכעת, בשנת 2025, זה כבר לא קורה - ודאי לא באותו קצב.

כך, בתשעת החודשים שמתחילת השנה ועד לסוף ספטמבר (סוף הרבעון השלישי של השנה) מכרה החברה 536 יחידות דיור. באותה תקופה בשנת 2024 מכרה החברה 805 דירות - קרי ב־2025 נרשמה ירידה של כ־33% בקצב המכירות של החברה. ברבעון השלישי לבדו מכרה החברה 200 דירות, לעומת 312 ברבעון השלישי של שנת 2024. נציין כי במחצית הראשונה של 2025 מכירות החברה ב"תנאי מימון מיטיבים" אף הגיעו ל־71% מכלל המכירות. באשר לשנת 2024, החברה לא פרסמה נתונים דומים.

החברה התייחסה לירידה בין דפי הדו"ח, וכתבה: "במהלך התקופה נרשמה ירידה בהיקף המכירות לעומת תקופה מקבילה אשתקד בתחום הנדל"ן למגורים, על רקע המשך סביבת ריבית גבוהה והאטה כללית בשוק המקומי. תנאים אלו השפיעו על קצב העסקאות בענף, והובילו להתמתנות בביקושים ולדחיית החלטות רכישה".

הרבעון השלישי - הטוב ביותר של דמרי השנה

על אף המציאות שממחישים המספרים בדו"ח, הרבעון השלישי של 2025 הוא המוצלח ביותר עד כה השנה של דמרי מבחינת היקפי מכירות, וגם בהיבט הכספי, במישורים רבים. אומנם בהשוואה לשנת 2024 מדובר על ירידה, אך נדמה כי החברה מציגה התאוששות בראייה רוחבית לאורך השנה.

כך, כפי שציינו לעיל, ברבעון השלישי של השנה מכרה החברה 200 דירות, בהיקף כספי של כ־577 מיליון שקל (בשנת 2024 ההיקף הכספי עמד על כ־705 מיליון שקל). ברבעון השני של 2025 - שבמהלכו, יש לזכור, התנהל מבצע "עם כלביא" מול איראן, שהביא לקיפאון זמני במשק - מכרה החברה 176 דירות, בהיקף כספי של כ־422 מיליון שקל; ברבעון הראשון של השנה מכרה החברה 160 יחידות דיור, בהיקף כספי של כ־369 מיליון שקל.

גם בשורת הרווח הנקי מציגה דמרי עלייה ברבעון השלישי של השנה, עם כ־115.5 מיליון שקלים, לעומת כ־109 מיליון שקלים ברבעון השלישי של שנת 2024, על אף שזו שנחשבה חזקה יותר. מתחילת השנה מסתכם הרווח הנקי של החברה בכ־410 מיליון שקלים, לעומת כ־376 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.