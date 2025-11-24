בשנת 2021 נמכרו בישראל 9,133 כלי רכב מתוצרת סין, נתח של כ־3.1% מכלל המסירות באותה שנה. בעשרת החודשים הראשונים של 2025 כבר עלו על הכביש 89,570 כלי רכב מתוצרת סין, נתח של 34%. עד סוף השנה מספר זה צפוי לחצות את הרף הסמלי של 100 אלף יחידות.

נתונים אלה ממחישים את התלות שפיתח שוק הרכב הישראלי בתעשיית הרכב הסינית. אבל דרמטיים ככל שיהיו, הם עשויים להיות רק יריית הפתיחה. תעשיית הרכב הסינית לא מרימה את הרגל מדוושת התאוצה וממשיכה להשיק דגמים "ירוקים" אסטרטגיים בקצב מסחרר ובמחירים שנראים חסרי היגיון לחלוטין. במקביל גם יותר ויותר יצרנים מערביים "מהגרים" לסין עם דגמי מפתח. לפיכך תערוכת הרכב של גואנגג’ואו, שנפתחת השבוע, בהחלט מספקת הצצה לעתיד השוק הישראלי בשנה הבאה.

ג'ילי Starry EM-i התרחבות לפלח הפלאג־אין

למותג GEELY לא הייתה עד כה נוכחות ישירה בישראל בפלח הפלאג־אין. אולם מצב זה ישתנה בתחילת 2026 כשינחת כאן הקרוס־אובר הגלובלי החדש של המותג, המכונה בסין סטארשיפ 7 ובשווקי הייצוא Starry.

ג'ילי Starry EM-i / צילום: יח''צ

הדור החדש של הרכב, שמוצג בימים אלה בתערוכה בסין ויגיע בקרוב, מיועד להתחרות בפלח המרכזי (והצפוף) של הקרוס־אובר פלאג־אין בגודל בינוני מול דגמים כמו טיגו 7, ג'אקו 7 ועוד. אורכו 4.74 מ', גובהו 1.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.75 מ'.

עיצוב הפנים מינימליסטי ודיגיטלי כמקובל בפלח. להנעה אחראי מנוע 1.5 ליטר, אשר בשילוב מנוע חשמלי מייצר 235 כ"ס. בסין ניתן לבחור בין מספר גדלי סוללות שלהן טווחים חשמליים בין 130 ק"מ ל־200 ק"מ. המחירים בסין מגוחכים במונחים מערביים ונעים בין כ־13,400 ל־17,300 דולר. לפיכך אפשר לצפות למחיר פתיחה של כ־170 אלף שקל בישראל.

קורולה סדאן החדשה דמיון חשוד לטסלה

סין ויפן נמצאות כיום בעיצומו של עימות גיאו-פוליטי; אך טויוטה, ספינת הדגל של התעשייה היפנית, מעבירה כיום יותר ויותר משאבי מו"פ וייצור לסין. לפיכך אין זה מפתיע שתערוכת גואנגג’ואו נבחרה להשקת הבכורה של הדור החדש של קורולה סדאן, אחת המכוניות החשובות ביותר של טויוטה.

מי שציפה לשינוי דרמטי - יתאכזב. טויוטה מאמינה באבולוציה זהירה, במיוחד בדגם אסטרטגי ואייקוני כמו קורולה סדאן, שמיועד לקהל אולטרה-שמרני. ואכן הקורולה סדאן, שנחשפת בימים אלה בתערוכת גואנגג’ואו היא "עוד מאותו הדבר".

קורולה סדאן החדשה / צילום: יח''צ

קווי המתאר הכלליים של הרכב נותרו ללא שינויים רבים. ההבדל החזותי העיקרי הוא עיצוב מחדש של החרטום, שדומה באופן חשוד לעיצוב הדור החדש של טסלה. מערך הפיקוד מתוחכם יותר וכולל מסכים מדור חדש ומערכת הפעלה משודרגת. אבל החידוש האמיתי הוא בממדים; עם אורך של 4.71 מ' היא ארוכה בכ-7 ס"מ מהקורולה היוצאת ובסיס הגלגלים שלה, 2.75 מ', ארוך יותר ב-5 ס"מ - דבר המעיד על פלטפורמה משודרגת.

בסין מוצגת מערכת ההנעה ההיברידית המוכרת על בסיס מנוע 1.8 ליטר. עדיין לא ברור אם החברה גם תייצא את המכונית מסין, ובישראל אין כרגע צפי קונקרטי להגעת הרכב. בינתיים חזרה לכאן לאחרונה קורולה סדאן הקיימת היישר מהמפעל ביפן.

ליפמוטור A10 חשמלית עירונית במחיר רצפה

מערך הדגמים של חברת LeapMotor הצעירה התרחב בקצב מסחרר מאז חתמה על הסכם לשת"פ אסטרטגי עם סטלנטיס והתחברה למשאבי המו"פ (והמימון) שלה. בתערוכת גואנגג’ואו מגיע תורו של קרוס-אובר חשמלי "עירוני" חדש, שנושא את השם A10 ועשוי למלא את הנישה של ה-T03 המתיישנת.

לרכב עיצוב קלאסי, ולמרות שהמפרטים הרשמיים שלו עוד לא פורסמו, הוא צפוי להיות באורך 4.2 עד 4.3 מ' עם בסיס גלגלים מכובד לקטגוריה.

ליפמוטור A10 / צילום: יח''צ

באגף ההנעה תהיה גרסה אחת בעלת סוללה של 56.2 קילוואט וטווח מוצהר של מעל ל־400 ק"מ ב-WLTP. הרכב צפוי להתחרות ב-ATTO2 של BYD, גם הוא ג'יפון בממדים עירוניים. המחיר המשוער בסין צפוי להתחיל בסביבות 11 אלף דולר, כך שאפשר לצפות למחיר "מקומי" התחלתי בטריטוריה של 1430-130 אלף שקל, עם פוטנציאל להפתעות לטובה. לאירופה הוא צפוי להגיע במחצית השנייה של 2026.

XPENG G6 בהופעת בכורה בגואנגג’ואו

חברת XPENG משיקה בימים אלה בישראל את הדור המשודרג של הקרוס-אובר החשמלי הפופולרי G6. עם זאת, קפיצת הדרך הגדולה של הרכב ושל המותג כולו מתרחשת בסין עם התרחבות להנעת הפלאג-אין עם טווח חשמלי ארוך.

ה-G6 פלאג-אין החדש, שעורך את הופעת הבכורה שלו בגואנגג’ואו, לא מסתפק ביישור קו אלא מציג מפרט עילי שכולל מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי אחורי וסוללה ענקית בקיבולת 55.8 קילוואט לשעה. הטווח החשמלי המוצהר בסין הוא עד 325 ק"מ, בערך 250-220 ק"מ ב-WLTP. טווח הנסיעה המשולב הוא מעל 1,400 ק"מ בתקן הסיני. ההספק המשולב הוא 320 כ"ס לערך.

XPENG G6 / צילום: יח''צ

מערכת ההנעה הזו צפויה להגיע בהדרגה לכל דגמי XPENG. המחיר טרם פורסם, אולם הוא לא צפוי להיות גבוה משמעותית מזה של ה-G6 החשמלי, שמחירו מתחיל בישראל בכ־204 אלף שקל. אפשר להניח, שלאור חשיבות השוק הישראלי ליצרנית נראה את הגרסה הזו אצלנו כבר במחצית השנייה של 2026.

פורד ברונקו הנעה חשמלית ופלאג־אין ולא רק לשטח

פורד מתכננת "קאמבק" בשוק הסיני עם גרסה "מחושמלות" של הברונקו. אבל למרות השם והמיתוג מדובר בפלטפורמה שונה מזו של הברונקו האמריקאי, שמכוון לביצועי שטח חסרי פשרות. הגרסה החדשה, שפותחה בסין, מציגה עיצוב קשוח, אך מכוונת לפלח הרבה יותר משפחתי ושוחר נוחות.

פורד ברונקו / צילום: יח''צ

הרכב נמתח לאורך של 5.02 מ', גובהו 1.82 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.95 מ'. לרכב תא נוסעים מפואר, והחברה טוענת שעדיין יש לו יכולות שטח - אולם עם מרווח גחון של 22 ס"מ הן לא כמו של האח האמריקאי.

הוא מוצג בתערוכה עם שתי מערכות הנעה. הראשונה היא חשמלית לגמרי ובה שני מנועים בהספק משולב של כ-440 כ"ס וסוללה גדולה של 105 קילוואט בעלת טווח של 650 ק"מ בתקן הסיני. השנייה היא גרסת פלאג-אין המשלבת מנוע בנזין ושני מנועים חשמליים וסוללה בקיבולת רצינית של 43.7 ק"מ, שאמורה לספק טווח חשמלי של עד 220 ק"מ וטווח כולל של מעל ל־1,200 ק"מ. תא הנוסעים דיגיטלי עם עיצוב מינימליסטי מקובל והמחיר מתחיל בכ-32 אלף דולר, תחרותי מאוד. החברה עשויה לייצא את הרכב החל מהמחצית השנייה של 2026.