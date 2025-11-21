אלכסנדר גרהאם בל אמר פעם "כשדלת נסגרת, חלון נפתח". הגרסה הסינית של אותו פתגם היא "כשדלת נסגרת, מגיע בולדוזר ומפיל את הקיר". זה פחות או יותר מה שקרה כשהאיחוד האירופי ניסה לסגור את הדלת בפני כלי רכב חשמליים מתוצרת סין באמצעות הטלת מכסים כבדים.

בתגובה, הסינים הבהירו לאירופים בנימוס דיפלומטי ש"אם תמשיכו בדרך הזו תשלמו מחיר כבד בזירת הסחר הגלובלית". האירופים הבינו את הרמז ונמנעו מהטלת מכסים גם על רכבי פלאג-אין סינים. התוצאה הייתה צונאמי של יצוא רכבי פלאג-אין סיניים לאירופה, שהביא לזינוק של 74% במכירות כלי רכב סינים באיחוד בשנה החולפת ולהכפלה של נתח השוק הכולל שלהם ביבשת.

דוגמה לקצב המסחרר שבו מסתגלים הסינים לשינויים, היא דגם הפלאג-אין של הקרוס-אובר C10 מבית היצרנית הסינית LeapMotor. הגרסה החשמלית המלאה של הרכב נחתה באירופה ובישראל בשנה שעברה אבל לא הותירה הרבה רושם על השוק הצפוף, למרות תמחור די אטרקטיבי. לא חלפה אפילו שנה והגרסה החשמלית "זזה הצידה" ופינתה את מרכז הבמה לגרסת פלאג-אין עם מערכת הנעה מתוחכמת, שמוצבת ומתומחרת מול להיטי שוק של המותגים ג'אקו וטיגו מבית קבוצת צ'רי ושל BYD וג'ילי.

עיצוב חיצוני

חיצונית גם חדי עין יתקשו להבחין בין הגרסה החשמלית לגרסת הפלאג-אין, למעט תוספת של פתח תדלוק בנוסף לפתח הטעינה. המצטרפת החדשה שומרת על הממדים המכובדים של משפחת ה-C10 עם ממדים גדולים מהממוצע בפלח (אורך 4.74 מ', גובה 1.68 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.82 מ').

העיצוב העגלגל פונה למכנה משותף רחב עם חרטום נקי ושקט שכולל פנסים צרים ופגוש גדול ורבוע. פרופיל הצד מחצין קשתות גלגלים גדולות שמחפות על חישוקים גדולים ונאים, ויש משטחי זכוכית גדולים על כל הדלתות. עיצוב הזנב עם מערך התאורה הרוחבי שעליו לא נחרט בזיכרון, אם כי ניתן לזהות קצת דמיון לפורשה קאיין (במיוחד בחלק האחורי). כדי לחלץ מהרכב נוכחות כביש גבוהה יותר צריך לבחור בצבעים מוחצנים, למשל שחור מטאלי.

סף הכניסה/יציאה בגובה נוח, כשהדלתות הרחבות מאפשרות להחליק בקלות למושבים הקדמיים. המרחב בתא נדיב, וגם נוסעים גבוהים לא יתקלו במגבלות לתנועת הראש, הכתפיים והברכיים מלפנים ומאחור. המושבים הקדמיים רחבים ונוחים והמושב אחורי יאכלס שלושה מבוגרים לא קטנים, אם כי האמצעי יצטרך להסתגל למשענת גב נוקשה.

ליצירת תחושת המרחב מסייעים גם חלונות גדולים וגג זכוכית פנורמי ענק, שאינו נפתח אך כולל וילון חשמלי מקורי. תא המטען רחב וגבוה ומכיל 546 ליטר, כמעט 15% יותר משל הגרסה החשמלית.

פנים הרכב

הנדסת האנוש שייכת לאסכולה המינימליסטית עם מעט מאוד מתגים פיזיים בסביבת הנהג. מול הנהג ממוקם מסך מחוונים די גדול ולצידו מסך דקיק בגודל מכובד של 14.6 אינץ' עם רזולוציה גבוהה ובהירות טובה, אם כי נתקלנו במהירים ממנו.

ממשק האנוש עבר שיפור מהגרסה הראשונה, אך עדיין יש יותר מדי פונקציות חיוניות שקבורות בתוך דפי תפריט עם פונטים קטנים. בהן גם למשל הפקודות לנטרול מערכות ה"סיוע" הבטיחותיות, שחיוני לנטרל אותן בכל התנעה לאור אופיין הטורדני, במיוחד של מערכת הסיוע להיגוי. גם כיוונון פתחי האוורור באמצעות גרפיקה על המסך הוא מטרד, והיינו שמחים למערכת מיזוג יותר חזקה ומהירה.

ברשימת הפלוסים אפשר למצוא "מצב קמפינג", שמאפשר לשטח את כל המושבים למעין מיטה זוגית ולנעול את הדלתות תור הותרת מערכת המיזוג פעילה. ברשימת המינוסים נמצא "מפתח כרטיס" שצריך להצמיד לנקודה ספציפית על מראת הצד השמאלית (בלבד) כדי לנעול ולפתוח את הרכב או להתחבר לאפליקציה שלו. גם ממשק התפעול הקולי כמעט חסר תוחלת. בנוסף, אין ממשק מובנה לאייפון ואנדרואיד ונדרש מתאם אלחוטי.

אבזור הנוחות התקני מכובד, במיוחד בגרסה הבכירה - שמחירה לא גבוה בהרבה מגרסת הבסיס. הוא כולל בין השאר דלת אחורית חשמלית, מושבים חשמליים, ריפוד עור מלאכותי ועוד.

איכות הייצור והגימור מותירה רושם סולידי עם בידוד רעשים טוב ושימוש נדיב בחומרי דיפון רכים ואיכותיים.

מנוע וצריכת דלק

מערכת הפלאג-אין, שפותחה במקור על ידי ניסאן ומיוצרת ברישיון בסין, כוללת מנוע בנזין 1.5 ליטר, מנוע חשמלי בודד וסוללה בקיבולת די גדולה של 28.4 קילוואט-שעה, שמספקת טווח חשמלי "נטו" של עד 145 ק"מ ב-WLTP. היצרנית טוענת שמנוע הבנזין לא מחובר לגלגלים אלא משמש רק לטעינת הסוללה אם היא יורדת מתחת לרף מסוים.

הביצועים די מתונים ומי שיקפיד על טעינה סדירה מרשת החשמל ויבחר במצב התכנות "ברגוע" מבין שלל המצבים, יקבל חוויה של רכב חשמלי מלא ברוב התנאים, עם גלישה חרישית ואספקת כוח לינארית בהאצות מתונות ובשיוט בין עירוני.

אבל כשהסוללה נמצאת מתחת לרף טעינה של 25% או תחת לחץ לא מתון כמו בעת האצה בעלייה, פעולת המנוע מורגשת אם כי רמת הרעש נותרת סבירה. החברה נוקבת בטווח כולל משולב של עד 970 ק"מ (WLTP) לפני עצירה לטעינה/תדלוק. נראה שעם רגל מתונה אפשר להתקרב לכך.

צריכת הדלק המשוקללת ב־WLTP היא 250 ק"מ לליטר אבל זה נתון די תיאורטי. הצריכה כאשר מנוע הבנזין פועל היא כ־18.5 ק"מ לליטר כך שהצריכה בפועל תלויה בסגנון הנהיגה. קצב טעינת הסוללה הביתי די צנוע ביחס לחלק מהמתחרים.

על הכביש

השותפות האסטרטגית וההנדסית של ליפ עם קבוצת סטלנטיס בהחלט מניבה ערך מוסף על הכביש, והמתלים סופגים היטב מהמורות למעט בעת מעבר סדרה של בורות רצופים. גם נטיית הגוף בפניות הדוקות די מרוסנת והרכב לא "מתפזר" בנהיגה נמרצת על כבישים מפותלים למרות משקל עצמי של כ-1.95 טונות לפני נוסעים ומטען.

חבל רק שההיגוי מנותק ומלאכותי גם במצב הכיול הספורטיבי שלו. במצב ברירת המחדל גם תחושת הבלמים לא נעימה אבל כיול לתגובה "רכה" באמצעות תפריט במערכת משפר את המצב. מרווח הגחון סביר לצורך דילוג על מדרכות אבל לא הרבה מעבר לכך.

מחיר

מחיר הבסיס של ה-C10 פלאג-אין עומד על כ-185 אלף שקל ותמורת כ-5000 שקל בלבד מקבלים את הגרסה הבכירה המאובזרת יותר. אלה מחירים די ממוצעים לקטגוריה, אם כי צריך לקחת בחשבון את תחרות המחירים הקשוחה שמתנהלת כיום בפלח. לרכב יש עוד מה לשפר באגף הנדסת האנוש והתוכנה אבל הוא מרווח, מאובזר ובנוי היטב ויש לו טווח חשמלי מרשים, שמן הסתם יתבטא בעלויות שוטפות נמוכות. אבל הקרב על המכירות המקומיות יוכרע בזירת ההנחות. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

ג'אקו 7 PHEV

מ־180 אלף שקל לפלאג־אין הנמכר ביותר בפלח. הוא מעט קטן מה־C10 אבל יש לו תא נוסעים מאובזר ומרווח. הטווח על חשמל בלבד הוא עד 91 ק"מ, והטווח הכולל הוא עד 1,200 ק"מ.

ג'אקו 7 PHEV / צילום: יח''צ

BYD SEAL U פלאג־אין

200 אלף שקל לקרוס־אובר פלאג־אין של BYD. תא נוסעים איכותי ומאובזר. מערכת הנעה של מנוע 1.5 ליטר, מנוע חשמלי וסוללה של 26.9 קילוואט־שעה, עם טווח חשמלי של עד 125 ק"מ.