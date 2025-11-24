האם האוזניות של Nothing נכנסו לליגה של הגדולים?

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

שוק האוזניות החכמות הוא רחב מאד, הרבה מאוד אפשרויות קיימות בו - ולכן צריך להבין בדיוק מהו היתרון של כל מוצר. יצרניות הסמארטפונים רוצות אתכם בתוך האקוסיסטם שלהן - מהסמארטפון ועד השעון והאוזניות. לשם כך הן מייצרות ומציעות פיצ'רים ייחודיים להן. כך לדוגמה, אפל לא תאפשר את כל הפיצ'רים הנהדרים של האיירפודס החדשים שלה לסמארטפון של סמסונג.

עם זאת, יש מגוון רחב של חברות שמציעות אוזניות שמנסה לאתגר את המתחרות ולהרחיב נתח שוק. ל־Nothing, שגם מייצרת סמארטפונים בעצמה, יש אוזניות חכמות בשם Nothing Ear 3, שאותן בדקנו בשבועיים האחרונים וחזרנו עם בשורות.

החידוש העיקרי: הסאונד משתפר

הפרמטר המרכזי באוזניות הוא איכות הסאונד וכאן Nothing מבקשת לחדש עם דרייבר דינמי בקוטר 12 מ"מ והגדלת שטח הפלט של האוזנייה ב־20% לעומת דור קודם. בחברה אומרים כי הרחיבו את טווחי הבס והצלילים הגבוהים ביחס לדורות קודמים. הם מציינים כי הוטמעה טכנולוגיית Dynamic Bass Enhancement - שמגבירה תדרים נמוכים באופן חכם לצד טכנולוגיות נוספות.

בשורה התחתונה: הסאונד של האוזניות הוא טוב, הבס מורגש ונוכח והצלילים הגבוהים לא חורקים. אלו לא האוזניות עם איכות הסאונד הכי מדהימה שהשתמשנו בהן, אבל מדובר במכשיר בעל ביצועים יפים.

מדור לדור, האוזניות לא משתפרות רק באיכות הסאונד, אלא שמות דגש על ביטול הרעשים. באוזניות החדשות של Nothing הוטמעה מערכת הנקראת Real־time Adaptive Noise Cancellation, שלדברי החברה פועלת בעוצמה של עד 45 דציבל - ומתעדכנת כל הזמן בהתאם לסיסמה. הרעיון מאחוריה: נטרול רעש מהסביבה באופן מדוייק לעוצמת הרעש. באוזניות יש גם מצב שקיפות המאפשר להיות מודעים לסביבה, בעת שמאזינים בהן. אך למרות השיפור מדורות קודמים, עדיין בידוד הרעשים אינו ברמה המוצלחת של איירפודס פרו החדשות. האוזניות של Nothing מתמודדות עם רעשי רקע בצורה טובה, אך רעשים חזקים וסאונד רפטטיבי ועקשן, יכול לאתגר אותן.

נתקלנו גם בבעיה המוכרת של חיבוריות באוזניות שאינן של אותו יצרן. חוויית החיבור מעט מסובכת. אמנם יש אפליקציה ייעודית שמלווה את השימוש באוזניות ומסייעת לשליטה נוחה בהן, אבל חווינו כשלים ביחס לחיבוריות. כך לדוגמה, בעת חיבור האוזניות, ובעודן יושבות בקייס ולא על האוזניים, המוזיקה החלה להישמע ולקח למכשיר זמן להבין זאת. ובכלל, יש לא מעט שיפורים שאפשר להכניס להיבט הזה.

היתרון הבולט: מערך המיקרופונים

אחת הבעיות המרכזיות באוזניות היא איכות המיקרופונים. רבים מלינים שאינם נשמעים היטב בעת שיחות טלפון, וזהו חיסרון משמעותי למי שמשתמש רבות באוזניות. ובכן, באוזניות החדשות של Nothing המצב הפוך - וזהו היתרון המשמעותי. מערכת המיקרופונים מקבלת פה דחיפה גדולה.

ראשית, המיקרופונים באוזניות עצמן עובדות נהדר. השמיעה מעולה במהלך שיחה. ישנה עדיין עמימות מסויימת, בדומה לאוזניות אחרות, אבל הסאונד בהחלט יותר ברור. בכל אוזנייה שלושה מיקרופונים כיווניים וחיישן הולכת עצם, שקולט תנודות בגוף ומתרגם אותן לאות חשמלי מדויק. כך מצליחות האוזניות לספק איכות סאונד טובה.

החידוש הוא מערכת Super Mic - מיקרופונים כפולים ומובנים בקייס הטעינה עצמו. זה פיצ'ר מעניין במיוחד. למעשה, החברה הופכת את הקייס למיקרופון חיצוני שאפשר להשתמש בו במקרים "קשים" יותר. על הקייס ישנו כפתור של Talk, שבעת לחיצה כפולה עליו מעביר את המיקרופונים מהאוזניות לקייס. המיקרופונים האלו כוללים טכנולוגיית סינון רעשים סביבתיים בעוצמה של עד 95 דציבל. לכן, גם אם אתם נמצאים במקום ממש רועש, תוכלו להקליט או לנהל שיחה בצורה הרבה יותר טובה.

צריך לומר, החזקת קייס הטעינה ודיבור אליו אינה אינטואיטיבית. זה יכול להיראות מוזר וחריג, אך השיחה או ההקלטה יישמעו באיכות טובה, והאמת היא שזהו פיצוח ראוי להערכה. הוא אמנם לא יתפקד באיכות שתתאים ליוצרי תוכן או לשימוש אולפן, אבל זהו כיוון מעניין.

העיצוב שקוף: עם חידוש

זהו מוטיב חוזר אצל חברת Nothing - הם מייצרים מכשירים שהרעיון המרכזי בו בהם הוא "שקוף"; כלומר ניתן לראות את תוך המכשיר. הכוונה היא לעיצוב שמאפשר לראות את רכיבי הטכנולוגיה הפנימיים. במובן הזה, החברה ממשיכה עם אותו רעיון עיצובי מנחה של מבט פנימה. מה שכן, לראשונה האוזניות חושפות גם אלמנטים מתכתיים. העיצוב חושף את המערך האקוסטי הפנימי, לצד נגיעות מתכת. כמעט כמו כל עניין עיצובי, יש מי שיתחבר לזה, ויש מי שפחות.

ומה לגבי הקייס? הוא אינו קליל, ריבועי, מאסיבי ויורגש נוכח בכיס. יש מי שעשוי לשים לב לכך במיוחד.

בשורה התחתונה, חשיפת האלמנטים מתכתיים מעניקים תחושה יותר יוקרתית לאוזניות לעומת העיצוב הקודם, היותר "צעצועי". לצד הכנסת טכנולוגיות חדשות שהזכרנו, מדובר באריזה נחמדה בעיצוב טוב לאוזניות.

הסוללה: מציעה חיים סבירים

בחברה מספרים כי כל אוזניה מצוידת בסוללה עם קיבולת של 55 מילי־אמפר לשעה, ומציינים כי יתאפשרו עד 10 שעות שימוש, ועוד 38 שעות יחד עם קייס הטעינה. עם זאת, צריך לומר כי בעת הפעלת סינון הרעשים האקטיבי, הזמנים מתקצרים משמעותית. האוזניות יחזיקו 6 שעות, ו־22 שעות עם הקייס. וכך גם עלה בבדיקה.

חיי הסוללה סבירים, אך לא הכי טובים שראינו בשוק. עם זאת, הדרך להתמודד עם הדבר היא טעינה מהירה של 10 דקות - שיספקו לכם עוד 10 שעות שימוש. בנוסף, האוזניות והקייס עומדים בתקן IP54 לעמידות בפני אבק והתזות מים.

המחיר: עולה מדור לדור

האוזניות החדשות של Nothing זמינות בחנויות שונות, ביבוא באג. המחיר הוא 770 שקל. לצורך ההשוואה, אוזניות הפרו החדשות של אפל עולות מעל לאלף שקל, ואפשר לומר שהאוזניות החדשות של Nothing מנסות להתחרות בהן; ניתן גם לומר כי הן מהוות אלטרנטיבה ליצרניות הגדולות יותר.

חשוב לציין כי הדור הראשון שהושק בישראל נמכר ב־379 שקל; הדור השני ב־589 שקל. כעת, האוזניות התייקרו בכ־200 שקל. נראה כי Nothing מנסה לשדרג את המוצר, אך השאלה היא: האם יש בו מספיק חידושים משמעותיים השווים את המחיר הגבוה יותר.

המתחרה העיקרי: איירפודס של אפל

לכל אוזניות בשוק יתרון משמעותי ביחס לאחרות ומדובר בסדר עדיפויות. יש מי שיעדיף שהחיבוריות שלו תהיה מיטבית ושהאוזניות יתקשרו הכי טוב מול המחשב או הסמארטפון שלו - ולכן יעדיף להישאר אצל יצרנית האם. כך משתמש אייפון יעדיף איירפודס, ומשתמש גלקסי, יעדיף את ה־Buds.

עוד מתחרות: חברות כמו סוני והרמס, המספקות אוזניות נהדרות וחזקות במיוחד עם איכות סאונד משובחת. המשתמשים בהן יעדיפו סאונד עשיר יותר ומגוון עם פרטים מדויקים יותר, ובתמורה יוותרו על כמה פיצ'רים. מה שבטוח, נוחות וביצועי האוזניות הם חשובים במיוחד, ולכן כדאי לבדוק שהמוצר שאתם רוצים לקנות הוא המתאים לכם.

***גילוי מלא: חברת באג סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה