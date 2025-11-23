בהרצאתו בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס התייחס מנכ"ל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס, לשיתוף הפעולה חסר התקדים עם ענקית השבבים אנבידיה: "לשיבא יש חלום לפצח את הגנום האנושי. יש לנו מספיק אנשים ויש לנו כל משאבי השכל הנדרשים, אבל אין מספיק תקציב. מאוד יקר לייצר מיפוי של כל הגנום. לכן החלטנו לעשות את זה עם אנבידיה יחד".

הוא הוסיף, "זה פרויקט 'קטן וזניח', במיראכות כפולות ומכופלות, שאם יצליח יאפשר לנו לפצח 98% מה־DNA, בעזרת בינה מלאכותית. זה יוכל לסייע לנו למנוע מחלות, לפתור מחלות קיימות, לפתח תרופות ועוד".

לדברי קרייס, "מהפכת ה־AI בעולם הבריאות היא המהפכה הכי גדולה מאז ימי סוקרטס. יש כאלו שאולי אומרים ההפך, אבל לדעתי בתחום שלנו ה־AI יכול לשנות את הצורה שבה אנחנו פועלים. בתחום הבריאות לא השתנינו הרבה מבחינת דרך העבודה מאז ימי סוקרטס, וזו הזדמנות לשינוי. יש לנו מפת דרכים שמובילה לשם, אבל המקצוע הזה מאוד שמרני - ומבחינות רבות בצדק. ובכל זאת, אנחנו חייבים להשתנות. אני כבר חש בשינוי הזה: אנשים מתחילים לחשוב אחרת, ואני מזהה פחות התנגדות, כי רוב אנשי המקצוע מבינים שאי־אפשר להמשיך לעשות את הדברים כפי שהם כיום".

"הפרדוקס של מדינת ישראל"

את רוב הרצאתו הקדיש קרייס, מומחה ברפואה פנימית ומהמומחים הבולטים ברפואת אסונות וברפואת חירום, ליכולת של מדינת ישראל להתאושש ממשברים, ודאי משבר עצום כמו זה שפרץ ב־7 באוקטובר 2023.

"באתי לכאן כדי לנסות להסביר את הפרדוקס של מדינת ישראל", אמר בפתח דבריו. "מדינה שנמצאת באסון הגדול בתולדותיה ועדיין מצליחה לייצר צמיחה. לא בכל מקום משברים התנהלו כך, אבל בישראל יש כמה וקטורים שמאפשרים את זה, שיכולים להפוך משבר למנוע של צמיחה.

"אחד הווקטורים האלה הוא תרבות של יזמות וחדשנות: לכולנו כאן בישראל ברור שכנכנסים למשבר, כשיש רוח יזמית אפשר להתמודד טוב יותר עם המצב, וגם לכיוון השני - מי שחווה משבר, יצא ממנו עם רוח יזמית".

מכאן עבר פרופ' קרייס לנתונים הכלכליים החיוביים של המדינה בזמן המלחמה, ואמר: "איך יכול להיות שבשנתיים אחרי המלחמה ישראל עושה את האקזיטים הכי גדולים בתולדותיה? את הרוח הזאת קשה להסביר במקומות אחרים. זה קורה בין היתר בזכות וקטור אחר שקיים כאן - שבירת קונספציות. בתחום שלי, מדובר על הפיכת המוסדות מנטל תקציבי למנוע צמיחה כלכלי. לאחרונה פורסם שישראל נמצאת בתחתית דירוג מדינות ה־OECD מבחינת ההשקעה הלאומית בבריאות, אז איך המערכת עדיין טובה כל כך? משום שבריאות יכולה להיות גם מנוע צמיחה".

הוא הדגיש כי במערכת הבריאות הישראלית קיימים כל המרכיבים לצמיחה: "יש כאן עשרות אלפי רופאים וחוקרים, יש דאטה, יש תשתיות מהמתקדמות בעולם, חולים, תעוזה, חוצפה, אקו סיסטם ישראלי שעובד סביבנו במנטליות של סטארט־אפ, ויש גם קישור לעולם. אם ניקח את כל זה ונשתמש בו נכון, נצליח לייצר צמיחה כלכלית, להביא מקומות עבודה. דוגמה טובה היא הזרוע לחדשנות של שיבא, ARC NETWORK , עם כ־120 חברות סטארט־אפ, שהיום שוות 5.8 מיליארד דולר. ב־7 באוקטובר הן היו שוות 1.6 מיליארד דולר. אנחנו גדלים וצומחים, זה לא עוצר".

ההישג של חיל הרפואה

פרופ' קרייס הוא קצין צה"ל במילואים בדרגת תת־אלוף, שהיה גם קצין רפואה ראשי בצה"ל, בין היתר בתקופת מבצע צוק איתן ב־2014. גם על עניין זה הוא דיבר בהרחבה: "בבתי החולים בישראל אחוזי הצלת החיים גבוהים מ־99%. אם הגעת חי לבית החולים - חיילים או אזרחים - יש סיכוי של יותר מ־99% שתצא בחיים.

לדבריו, הנתון המרשים הזה מתבסס על "הישג אדיר של חיל הרפואה", הכולל הכנסת טכנולוגיות חדשות, שיפור הפינוי מהשטח ועוד. "כשהייתי קרפ"ר בצוק איתן האחוזים שלנו היו נמוכים יותר, והיום הם עושים את זה טוב יותר. גם זה ביטוי לרוח יזמית: הם יוצאים מהמשבר כשהם צומחים, ויהיו יותר חזקים. זה גם מה שייקח אותנו קדימה כשנצא מהמשבר הזה".

עוד הדגיש את חשיבות רציפות הטיפול. "אם לא היינו מצליחים לשמר רציפות במהלך השנתיים האלה, לא היינו מנצחים. להעביר את כל בתי החולים למקומות ממוגנים תת־קרקעיים ולהמשיך לשמר שירות רפואי מלא, זה ביטוי של רוח יזמית".

פרופ' קרייס אף ציין את הרכיב הבודד, בעיניו, שבלעדיו קשה להמשיך הלאה: "שום מדינה בעולם לא יכולה לצאת לדרך בלי הרכיב האחד והיחיד הזה - תקווה. כשהתקווה נגמרת, קשה לייצר וקטורים של יציאה ממשבר. אנחנו בתוכנו מאמינים שיהיה פה טוב. זו התופעה הישראלית הכי חזקה שיש".

שת"פ רפואי עם סעודיה?

במהלך ההרצאה שיתף פרופ' קרייס בפתיחות על העיכוב שבהקמת בית החולים החדש בבאר שבע - שבימים אלו מתחיל לקרום עור וגידים אחרי שנים של דשדוש: "המרכז הרפאי פרס בנגב הוא בית החולים של העתיד. במשך שש שנים רבנו, אני עשיתי טעות כשחשבתי שאפשר לעשות את הכול לבד, ולאורך כל הדרך רבנו לגבי השאלה אם בית החולים יקום עם הקופות או בלעדיהן. אחרי 7 באוקטובר ישבנו והבנו שמי שחווה אסון כזה לא יכול להמשיך לריב ולחכות, וכך זה יצא לדרך".

לבסוף התייחס פרופ' קרייס לאפשרות לנורמליזציה עם סעודיה, שעדיין נמצאת על השולחן, מזווית הראייה של מי שעומד בראש אחד מבתי החולים הטובים בעולם, ואמר: "אם הדברים יסתדרו במישור הזה כמו שצריך, אין לי ספק שנצליח לייצר שת"פ גם בכיוון הזה".

