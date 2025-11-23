פרופ' רוני גמזו: "תמיד ארגיש החמצה שלא הייתי מנכ"ל הכללית"

"תמיד ארגיש החמצה שלא הייתי מנכ"ל קוופת חולים כללית במהלך הקריירה שלי. זה תפקיד שווה בחשיבותו לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות. אני מאחל הצלחה למנכ"ל שנבחר, ויודע שלקופה הזו יש הרבה אתגרים, והיא צריכה לעוט עליהם. הרגשתי שלא היה נכון מצידי לחזור בחזרה. כבר לקחתי כיוון כיו"ר מגדל אחזקות, וחשבתי שלחזור ייראה כזגזוג. גם זכרתי את מה שאמרתי כשעזבתי את איכילוב: שצריך דור חדש ואחר שינהל את מערכת הבריאות. התלבטתי המון בעניין, וקיבלתי את ההחלטה. יש לפעמים החמצות שהן מידיעה, וזו החמצה מידיעה".

את הדברים אמר היום (א') בפתיחות פרופ' רוני גמזו, יו"ר מגדל אחזקות, ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל בית החולים איכילוב, בשיחה עם גלי וינרב במסגרת ועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס.

השיחה עם פרופ' גמזו הייתה חשופה מאוד, ובמהלכה הוא התייחס גם לנושא חלוקת התפקידים בין מנכ"ל לבין יו"ר קופת חולים כללית - אחד האתגרים שאליהם התכוון בדבריו לעיל - וציין כי הוא, בתפקידו כמנכ"ל משרד הבריאות, לא הספיק לטפל בכך: "לא באמת הגדרנו כמשרד בריאות מה תפקיד היו"ר ומה תפקיד המנכ"ל, לא עשינו בצורה מסודרת וברורה. לכן רואים בקופת חולים כללית שאלות על הדבר הזה. ייעצתי להסדיר את זה בכל קופות החולים, בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מה שקיים אצל המפקח על הבנקים, אצל המפקח על הביטוח, ברשות ניירות ערך. הייתי מציע למערכת הבריאות להוציא חוזר, לא חייב להיות כחקיקה ראשית, חוזר מנכ"ל לאחר שימוע - וזה לא צריך להיות תפור לכל קופה, אלא אחיד לארבע הקופות. לדעתי זה יפתור גם את הבעיה בכללית".

גמזו דיבר גם על התנגדות הממונה על שוק ההון למינויו כדירקטור במגדל ביטוח, ואמר: "לא רציתי להיות יו"ר מגדל בלי יכולת לגיטימית, אמיתית, פורמלית, להיות בעל השפעה כדירקטור של חברת-הבת - זה לא בסדר. למי שאומר שאולי יש כאן השפעת יתר, אני אומר שבכל החברות יו"ר הקבוצה הוא לפחות דירקטור בחברת הביטוח. אין מקרה אחד, וככה זה צריך להיות. במגדל זה לא היה המצב, וחשבתי שכן צריך להיות ככה. כל מה שאני רוצה זה להיות דירקטור, ואני חושב שזה נכון לקבוצה. לא נכון שיו"ר הקבוצה לא יהיה דירקטור בחברה-בת".

"הפער בין שיבא לאיכילוב - בעיקר בכותרות"

אחת השאלות שנשאל פרופ' גמזו היא לגבי הפער שנוצר בין בית החולים שיבא לבין בית החולים איכילוב, לפי פרסומים שונים. גם כאן פרופ' גמזו היה ישיר ואף תקיף משהו: "תמיד אמרתי שהדבר הכי טוב שקרה לאיכילוב זה שיבא, ולהפך. פער בכותרות בהחלט יכול להיות בין בתי הולים, אבל פער באיכות הרפואית, ברמת השירותים, במצוינות, בשביעות-הרצון, ברמת הרופאים והרפואה - לא רק שאין, איכילוב הוא זה שמוביל. אבל איכילוב צריך בהחלט להשקיע בפרסום, בכותרות. באותה נשימה צריך לומר שאפו למנהיגות של פרופ' יצחק קרייס (מנכ"ל שיבא), גם בבריאות וגם בבינלאומיות. הוא אחד המנהיגים הבולטים בתוך מערכת הבריאות".

פרופ' גמזו התייחס גם למשברים בעולם ביטוחי הבריאות, ואמר: "פגשתי לעומק את תחום ביטוחי הבריאות הפרטיים בתחילת שנותיי כמנהל, כסמנכ"ל כלכלה באיכילוב. עוד לפני שהייתי מנכ"ל משרד הבריאות, כתבתי מאמר על כך שמשהו רע קורה בביטוחי הבריאות. הם יוצרים עומס רב, אינפלציית מחירים ועלייה מוגזמת בשכר הרופאים ושוק שלא ממש מנוהל. שמתי לנגד עיניי להתחיל לסדר את זה, ליצור רגולציה מסודרת של תחום הביטוחים הפרטיים, כדי שהגולם לא יקום על יוצרו, שלא נקבל אמריקניזציה רעה. זה לקח עשור, בכמה שלבים, אבל הרפורמות האחרונות בארבע השנים האחרונות יצרו סדר. אנחנו נמצאים בעולם ביטוחי בריאות יותר מסודר".

לגבי המשבר בתחום ביטוחי הסיעוד אמר פרופ' גמזו: "הדעה שלי היא שהבעיה העיקרית בסיעוד היא הבלגן במדינה לגבי איך מנהלים את התחום הזה. אנחנו בשוק כושל, שעולה לנו יותר ויותר. הפתרון: להתאים את הזכויות. התחילו קצת לגעת בזה, ויש עוד הרבה דברים לעשות. זה ייפתר אם שר הבריאות, שר האוצר ושר הרווחה יקבעו ועדה שתקבע מחדש את צורת ההתנהלות בשוק. זה תפוח אדמה לוהט שכל אחד מגלגל לשני. מוצאים בינתיים פתרונות פלסטר, ואין דבר כזה. זה לא יכול להתקיים".

