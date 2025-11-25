אחרי 12 שנים: חברת התקשורת שחוזרת לחלק דיבידנד

חברת התקשורת סלקום חוזרת לחלק דיבידנדים לבעלי המניות. החברה פרסמה היום (ד') דוחות ולצידם הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל (כ-1.19 שקל למניה) שיחולק בדצמבר. הדיבידנד האחרון שחולק על-ידי סלקום היה בדצמבר 2013. הנהנית המרכזית מהדיבידנד תהיה בעלת השליטה, קרן פורטיסימו בראשות יובל כהן, שתקבל בחלוקה כ-66.5 מיליון שקל. הקרן, שנכנסה להשקעה בשנה שעברה, רושמת נכון להיום רווח "על הנייר" של למעלה ממיליארד שקל. נזכיר שחברות התקשורת הפסיקו לחלק דיבידנדים על רקע התקופה הקשה שעברו, אך בזק ופרטנר חזרו לחלק דיבידנדים וכעת עושה זאת גם סלקום, על רקע השיפור בתוצאות.

ברבעון השלישי של השנה סלקום רשמה אמנם ירידה בהכנסות, אך עלייה ברווחים ובתזרים. ההכנסות הסתכמו בכ-1 מיליארד שקל, ירידה של 7.4% לעומת הרבעון המקביל שמוסברת בירידה בהכנסות דמי קישור גומלין, שקוזזה חלקית בגידול בהכנסות שוטפות של חבילות סלולר ושירותי נדידה, וגידול בהכנסות המגזר הנייח מאינטרנט וטלוויזיה.

3.65 מיליון מנויי סלולר ו-275 אלף מנויי טלוויזיה

הרווח התפעולי הסתכם ב-127 מיליון שקל, גידול של 15.5%, הרווח הנקי גדל מ-56 מיליון שקל ל-76 מיליון שקל, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ב-4.2% והסתכם ב-369 מיליון שקל. לאחר סיום הרבעון, סלקום השלימה את מכירת חלקה במיזם IBC תמורת 520 מיליון שקל, והיא צופה רווח לפני מס בסך כ-400 מיליון שקל בו היא תכיר ברבעון הרביעי של השנה. לפני קבלת התמורה מהמכירה, בסוף הרבעון השלישי עמד החוב נטו של סלקום על כ-1.46 מיליארד שקל, ירידה מ-1.75 מיליארד שקל ברבעון המקביל. התזרים הפנוי הסתכם ברבעון השלישי ב-111 מיליון שקל, עלייה של 19.4% ביחס לרבעון המקביל.

בסוף הרבעון היו לסלקום כ-3.65 מיליון מנויי סלולר וההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי (ARPU) הייתה 40.5 שקל. מספר מנויי הטלוויזיה היה 275 אלף ומספר מנויי תשתית אינטרנט היה 386 אלף. סלקום מציינת ש-90% מלקוחות האינטרנט שלה משתמשים ברשת הסיבים.

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: "סלקום מסכמת את הרבעון השלישי של 2025 עם תוצאות שיא ברווח הנקי ובתזרים המזומנים החופשי המצטבר מתחילת השנה ולראשונה זה 12 שנה מכריזה על חלוקת דיבידנד, לאור השיפור המתמשך בתוצאות העסקיות. מדובר בתוצר ישיר של יישום האסטרטגיה העסקית שאנו מובילים בסלקום, למיקוד וצמיחה בכל תחומי הפעילות לצד חיזוק האיתנות הפיננסית של החברה והגדלת הרווחיות. בנוסף, ברבעון זה הושלמה מכירת החזקותינו ב-IBC, מהלך שיניב לסלקום רווח משמעותי, שעיקרו יבוא לידי ביטוי ברבעון הבא".