מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
הטעות הגדולה ביותר שישראלים עושים בפנסיה – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

בכל שנה 120 אלף ישראלים עושים את הטעות הזאת בפנסיה שלהם • בוול סטריט מאמינים כי "ימי 'שבע המופלאות' הם בעיקר מאחורינו" • מנהל ההשקעות שמסמן את ההזדמנות הבאה • וגם: פחות מחודש מאז שהושק בקול תרועה, המדד הביטחוני של ת"א לא מצליח להתרומם

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן, לע''מ
חיסכון פנסיוני | בלעדי

120 אלף ישראלים עושים בכל שנה את הטעות הגדולה ביותר בפנסיה
נתנאל אריאל 27.11.2025
שבע המופלאות / צילומים: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

בוול סטריט מתחילים להספיד את עידן "7 המופלאות" ולסמן מנצחות
רם מורי 25.11.2025
קובי שגב, שותף בבית ההשקעות אקורד / צילום: דודי פרץ
המלצות אנליסטים

אחרי הורדת הריבית: המנהל שממליץ על הזדמנות ההשקעה הבאה
נתנאל אריאל 25.11.2025
רחפן הנושא מצלמה של נקסט ויז'ן / צילום: נקסט ויז'ן
הבורסה בת"א

המדד הביטחוני החדש בת"א לא מתרומם, ואיפה יש הזדמנות?
איתן גרסטנפלד 27.11.2025
וול סטריט / צילום: Unsplash, Ahmer Kalam
תחזיות האנליסטים

הבנקים הגדולים בארה"ב מעריכים: מה יקרה ל-S&P 500 בשנה הבאה?
רם מורי 27.11.2025