סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:55

אירופה

הבורסות באירופה נפתחו הבוקר במגמה חיובית קלה: הדאקס הגרמני עולה בכ-0.5%, הקאק עולה בכ-0.2, והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.1%.

החברה הגרמנית לייצור תרופות וכימיקלים, באייר , מזנקת הבוקר בכ-13%. החברה, שעומדת בפני אלפי תביעות בארה"ב, בטענה כי קוטל העשבים שלה ראונדאפ גורם לבעיות בריאותיות, זכתה לבשורות מעודדות: היועץ המשפטי לממשלה בארה"ב קרא לבית המשפט להגביל את התביעות כנגדה. "התמיכה של ממשלת ארה"ב היא צעד חשוב וחדשות טובות לחקלאים בארה"ב", אמר מנכ"ל באייר, ביל אנדרסון.

אסיה

באסיה התנהל היום המסחר במגמה חיובית. הקוספי הקוריאני זינק בכ-1.9%, בעיקר בזכות מניות חברות הרכב שהגיבו לאחר ששר המסחר האמריקאי אישר כי מכסי רכב נמוכים של 15% ייכנסו לתוקף ויחלו רטרואקטיבית מ-1 בנובמבר. כך למשל, מניית יונדאי מוטור זינקה בכ-4.52%, ומניית קיה קפצה בכ-4.19%. במקביל, נתוני האינפלציה שפורסמו הצביעו על עלייה של 2.4% בנובמבר, ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

ביפן, הניקיי נסגר ללא שינוי. בתוך כך, יצרנית הרובוטים התעשייתיים Fanuc, זינקה ב-6.5%, לאחר שהודיעה של שותפות עם אנבידיה לשיפור מוצריה.

בהונג קונג, מדד ההנג סנג הוסיף לערכו 0.18% - מניית קבוצת עליבאבא גרופ הוסיפה לערכה 1.36%, לאחר שלפני מספר ימים השקיעה החברה משקפיים חכמים. בסין, מדד שנגחאי התנהל אחרת מכלל היבשת ורשם ירידות שלכ-0.48%.

וול סטריט

וול סטריט פתחה את חודש דצמבר באדום, לאחר חמישה ימים רצופים של עליות בשבוע חג ההודיה החולף. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.4%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.9%. החוזים העתידיים מתנהלים הבוקר בירידות קלות.

ג'ונתן קרינסקי, אנליסט טכני ראשי ב-BTIG, אמר למרקטוואץ' כי ה-S&P 500 היה מוּעד ל"הנגאובר" לאחר הזינוק בחג ההודיה. "בעוד שייתכן מאוד שדצמבר ייסגר בירוק, כמו בנובמבר, הדרך להגיע לשם ככל הנראה תהיה שוב תנודתית למדי".

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, אלפאבית (גוגל) איבדה מעט גובה וירדה בכ-1.7%, בעוד ששמות מרכזיים בתחום ה-AI כמו פלנטיר טכנולוג'יס ברודקום סיימו גם הם בירידות.

מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר ל-CNBC כי "השוורים עדיין נהנים מרוח גבית איתנה הנובעת מגורמים טכניים ופונדמנטאליים, בעוד אנו מתקרבים לסוף השנה. בחזית הטכנית, דצמבר נותר חודש עונתי חזק, זרימת הכספים לקרנות נותרה יציבה, מדדי הסיכון השתפרו, ה-S&P 500 חזר להיסחר מעל לממוצע הנע של 50 יום שלו ורוחב השוק השתפר; ובכל זאת, הסנטימנט נותר חלש באופן היסטורי". "הקייס של הדובים מבוסס על חששות מפני הערכות שווי מוגבהות ומפני אריכות־החיים של צמיחת ה-AI", אמר האקט.

שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התאושש קלות מול השקל ביום שני ושערו היציג נקבע על 3.26 שקלים. הוא גבוה ב-2.4% מהשפל האחרון שלו השנה (3.19 שקל לדולר). נראה כי ההתאוששות הגיעה בחלקה לאחר שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית וצמצם את הפער בין הריבית השקלית (4.25%) לזו של הדולר (4%). בעולם הדולר נחלש קלות ב-0.2%, לפי מדד DXY, הבודק את כוחו מול המטבעות העיקריים שמולם נסחר.

בגזרת הנפט, מחירה של חבית זינק ביום שני ב-1% ל-59 דולרים, עדיין נמוך מקו 60 הדולרים הסימבולי. ועדיין, רמתו ביוני האחרון הייתה מעל ל-70 דולרים, לאחר שפרץ מבצע "עם כלביא" והוביל למתיחות גדולה במפרץ הפרסי.

המגעים המתמשכים להסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה עשויים, יחד עם גורמים נוספים, להוביל לירידת מחיר הנפט מעבר ל-60 דולרים לחבית, כך מעריכים בבנק השוויצרי יוליוס בר. ראש תחום כלכלה ומחקר דור העתיד, נורברט ריקר, מציין כי "בטווח הארוך, מעבר לשיקולים גיאופוליטיים, העובדה שרוסיה השקיעה השקעה חסרה לאורך שנים רבות מצביעה על כך שייצור הנפט והגז שלה צפוי להיחלש באופן מבני. עם זאת, אובדן זה כנראה לא ישפיע משמעותית, בהתחשב בכך ששוקי האנרגיה נמצאים כיום בשוק של היצע שופע".

לדבריו, "שיחות השלום משפיעות על מצב הרוח בשוק ולכן גם על המחירים. קבלת ההחלטות בארה"ב ממשיכה להיות בלתי יציבה, בגלל העמימות סביב הנכונות להגביר לחץ על רוסיה, לתמוך באוקראינה, או לנטוש את המסלול הדיפלומטי".

הביטקוין סובל בשבועות האחרונים מנחת זרועם של המשקיעים. הבוקר, המטבע נסחר סביב 87 אלף דולר, נמוך בכ-30% מרמות השיא של השנה החולפת, בסמוך לתחילת אוקטובר האחרון - אז מחירו עמד על כ-126 אלף דולר.