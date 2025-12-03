בלי מקור תקציבי: מחירי התחבורה הציבורית לא יעלו בינואר הקרוב

בדיון ועדת הכלכלה שהתקיים הבוקר (ד') הוחלט לדחות שוב את העלאת מחירי התחבורה הציבורית, שהייתה מתוכננת לינואר 2026. ביוני האחרון המחיר היה צפוי להתעדכן לכ-9 שקלים, עלייה של כ-12%, והוא נדחה לתחילת שנת 2026.

חברי הוועדה ביקשו לדעת מהו המקור התקציבי שנועד לכסות את ההתייקרות ואת הרחבת השירותים, ונציג האוצר ציין כי ישיבו על כך לוועדה בימים הקרובים.

מדי שנה מתעדכן באופן אוטומטי מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית בהתאם לעלייה במדד תשומות התחבורה הציבורית שמורכב משכר, ביטוח, דלק וכדומה.

בשנתיים האחרונות נרשמו שתי עליות בתעריפי התחבורה הציבורית. הראשונה בוצעה ביולי 2024, אז עודכן המחיר מ־5.5 שקלים ל־6 שקלים בעקבות הצמדה למדד תשומות התחבורה הציבורית. העלייה השנייה התקיימה באפריל 2025, כאשר המחיר עלה מ־6 שקלים ל־8 שקלים, במסגרת הסכמות תקציב המדינה וקיצוץ בפרויקטים שנעשה בעקבות הוצאות המלחמה.

בחודש יולי האחרון אמור היה המדד להתעדכן באופן שהיה מעלה את המחיר בשקל נוסף לאחר שכאמור קפץ כבר באופן משמעותי במהלך השנה. אולם ועדת המחירים החליטה לדחות את העלייה לפחות עד חודש ינואר.