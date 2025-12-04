מחירי קרקע נמוכים יחסית: אלה מכרזי רמ"י שנסגרו אתמול

השתתפות ערה יחסית של יזמי נדל"ן, שהתאפיינה במחירי קרקע נמוכים יחסית, נרשמה בשורה של מכרזי רמ"י מעניינים שנסגרו אתמול (ד'), שחלקם מיועדים למחיר מטרה. בסך-הכול המחירים שהושגו במכרזים אלה היו נמוכים ושיקפו ירידות בערכי קרקע, כמו גם בדחייה אפשרית של מימוש הפרויקטים.

יש להניח כי ההשתתפות הערה של היזמים נבעה מהורדת הריבית שהכניסה את הענף לאופטימיות מסוימת, התחושה שהמלחמה הסתיימה, והערכה מצידם שהשוק צפוי להתעוררות. המחירים הנמוכים נובעים ככל הנראה מכך שהריבית עודנה גבוהה, ומועדי מימוש של חלק מהפרויקטים נראים מרוחקים, מספר שנים לא מבוטל, מה שמפחית משווי הקרקעות.

בגבעת אולגה בחדרה נערכו מכרזים ל-670 יחידות דיור, שכשני שלישים מהם יוקצו להגרלות מוזלות במסגרת "מחיר מטרה". החברות הזוכות: יורודרייב נכסים ואחזקות בע"מ, שי-חי יזמות והשקעות בע"מ, מזמור (אזולאי) לדוד קריית השרון בע"מ, א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ומגדלים ב.ר. ייזום ובנייה בע"מ, שישלמו כ-800 אלף שקל בממוצע על קרקע ליחידת דיור (עלות הקרקע ללא מע"מ והוצאות פיתוח עם מע"מ). במכרזים השתתפו 30-40 מציעים.

בבאר יעקב נערכו מכרזים ל-357 יחידות דיור שיימכרו במסגרת שוק חופשי, בהם זכו חברות מעוז דניאל חברה קבלנית לבנייה בע"מ, וי.ח. דמרי. החברות ישלמו כ-840 אלף שקל בממוצע ליחידת דיור (כולל פיתוח), עשרות אחוזים מתחת להערכות השמאי. מספר המשתתפים במכרזים הגיע לעד 15.

במע"ר אשדוד, לעומת זאת, תשלם עמרם אברהם סכום שגבוה פי 3 בערך משומת הקרקע ל-320 יחידות דיור, שלושה רבעים מהן יוקצו לדיור מוזל במסגרת מחיר מטרה. החברה תשלם כ-440 אלף שקל עבור קרקע ליחידת דיור (כולל פיתוח). במכרז השתתפו 5 מציעים.

אשטרום מגורים זכתה במכרז ל-244 יחידות דיור במתחם שחקים ביהוד מונוסון, כשגברה על עוד 13 מציעים. המחיר שתשלם ליחידת דיור יגיע לכ-940 אלף שקל, מעט פחות משומת רמ"י.

6 מכרזים קטנים אך מעניינים ל-394 יחידות דיור נערכו בקדימה צורן בשרון, שמהן יוקצו שלושה רבעים למחיר מטרה, בהם זכו מזמור (אזולאי) לדוד קריית השרון בע"מ, שניר לוי יזמות בנייה והשקעות בע"מ, בוני ישראל יזמות ואחזקה בע"מ, מרכז תבורי פרדס חנה בע"מ, שחק גרופ י.מ. יזמות בע"מ ומי.אור, פסגת השקעות בע"מ ור.ד. יסודות ציון ניהול ואחזקות בע"מ, שמואל ברוך יזמות ובנייה בע"מ. החברות ישלמו כ-800 אלף שקל עבור קרקע ליחידת דיור (כולל הוצאות פיתוח).

5 מכרזים ל-809 יחידות דיור, מהן כמחצית יוגרלו במסגרת מחיר מטרה, נערכו ביישוב החרדי רכסים שליד חיפה, שבו זכו שובל מתחמי מגורים, וייס בוטהאופ התחדשות עירונית בע"מ והרסוף יזמות ובנייה בע"מ, עמרם אברהם, שי-חי יזמות והשקעות, סלם יעקב א.י השקעות ונכסים בע"מ. החברות ישלמו כרבע מיליון שקל עבור קרקע ליחדת דיור בממוצע.