מגמה מעורבת באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:30

מחירי הנפט רושמים כעת ירידות של מעל 1%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על 57.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.4 דולר. הירידות מגיעות לאחר שאתמול בערב דווח כי ארה"ב השתלטה על מכלית נפט בסמוך לחופי ונצואלה.

11:00

המסחר באירופה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. מדדי הדאקס והפוטסי נסחרים ביציבות, בעוד מדד הקאק מטפס בכ-0.5%.

הבנק המרכזי בשווייץ הודיע כי הוא מותיר את הריבית במדינה על רמה של 0%, לנוכח העובדה שהאינפלציה עלתה פחות מן הצפוי. הבנק ציין בהצהרתו כי "מכסי ארה"ב ואי־ודאות באשר למדיניות הסחר שלה הכבידו על הכלכלה העולמית", אם כי הפיתוח הכלכלי בהרבה מדינות נותר עד כה "איתן יותר ממה שהניחו מראש".

10:15

בורסות אירופה פתחו את היום בירידות קלות. מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, בעוד הפוטסי והקאק נסחרים בשעה זו ביציבות.

9:35

אסיה

באסיה, הבורסות איבדו גובה, לאחר שפתחו את יום המסחר שלהן במגמה חיובית. מדד הניקיי ירד בכ-0.9%, ההנג סנג יורד בכ-0.1%, בורסת שנגחאי מאבדת כ-0.7% והקוספי יורד בכ-0.6%.

וול סטריט

אמש, וול סטריט סיימה את היום בירוק, לאחר שהפדרל ריזרב החליט על הורדת ריבית ארה"ב, בפעם השלישית ברציפות (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1%, ה-S&P 500 עלה בכ-0.7% והנאסד"ק טיפס בכ-0.3%. מדד המניות הקטנות ראסל 2000 קפץ בכ-1.3% לשיא כל הזמנים.

עם זאת, הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים, אחרי שדוחות מאכזבים של אורקל, שחקנית מרכזית בתחום ה-AI, אכזבו את המשקיעים. המניה צנחה ביותר מ-11%, ומניות AI נוספות כמו אנבידיה וקורוויב ירדו במסחר המאוחר. הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5%, ה-S&P 500 מאבד כ-0.9% והנאסד"ק נופל בכ-1.2%.

ב-CNBC ציינו שלושה דברים מרכזיים שעלו במהלך הערב ונתפסו על־ידי וול סטריט כשוריים עבור שווקי המניות:

הראשון, הוא הודעת הפדרל ריזרב שהוא יתחיל ביום שישי לקנות אג"ח ממשלתיות לטווח־קצר ולהרחיב את המאזן שלו, כאשר הסבב הראשון יעמוד על כ-40 מיליארד דולר.

השני, הוא הדגש שפאוול שם במסיבת העיתונאים על החולשה בשוק העבודה. ספציפית, חלק מהמשקיעים ייחסו חשיבות לכך שבהתייחסות של הפד לשוק העבודה בהצהרה שפורסמה הערב, הושמטו המילים "נותר נמוך" - ופירשו את זה כהכרה במגמת של התקררות בשוק העבודה. לפי פרשנות זו, משמעות הדבר היא שהפד מעביר את המיקוד שלו מהטיפול באינפלציה הגבוהה לתמיכה בכלכלה. נזכיר כי הגורם המרכזי שעמד מאחורי הורדות הריבית האחרונות היה החולשה בשוק העבודה.

השלישי, הוא העובדה שבמענה לשאלה של אחד העיתונאים, פאוול שלל אפשרות לכך שיהיו העלאות ריבית בשנה הבאה וציין כי הוא לא חושב שיש מישהו בקרב חברי הפד שרואה תרחיש כזה כסביר.

לאחר ההחלטה על הורדת הריבית, הנשיא טראמפ - שקורא כבר מזה זמן מה להורדות ריבית אגרסיביות, תוך התנגחות ביו"ר הפד ג'רום פאוול - אמר כי ההורדה בדצמבר הייתה יכולה להיות "לפחות כפולה". בעוד שההערכות הן שהמועמד המוביל לתפקיד יו"ר הפד הבא הוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה קווין האסט, טראמפ ציין כי הוא מתכנן לפגוש גם את מושל הפד לשעבר קווין ווארש, שנחשב גם לבין המתמודדים המובילים. "אני מחפש מישהו שיהיה כנה עם רמות הריבית", אמר טראמפ. "הריבית שלנו צריכה להיות הרבה יותר נמוכה".

במהלך הלילה, מניית ענקית מחשוב הענן אורקל צנחה ביותר מ-11%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הרבעוניות. החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורת הרווח, אך הכנסותיה, שעמדו על 16.06 מיליארד דולר, נפלו מתחת לציפיות האנליסטים להכנסות בגובה 16.21 מיליארד דולר. לצד זאת, אורקל דיווחה כי הוצאות ההון שלה ברבעון עמדו על 12 מיליארד דולר - עלייה לעומת 8.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם ומעל צפי האנליסטים לנתון של 8.4 מיליארד דולר.

החברה דיווחה גם על התחייבויות ביצוע עתידיות (RPO) בהיקף של 523 מיליארד דולר - עלייה שנתית של 438%. החברה ציינה כי הקפיצה הונעה על־ידי התחייבויות חדשות ממטא , אנבידיה ולקוחות נוספים.

אורקל נבחנת על־ידי המשקיעים מאוד בקפידה לאחרונה, על רקע החששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט ומפני התפתחותה של בועה בתחום ה-AI. המניה צנחה בכ-23% בנובמבר, ורשמה את הביצועים החודשיים החלשים ביותר שלה מאז 2001. נכון לשער הנעילה שלה אמש, המניה רחוקה בכ-32% משיא שרשמה בספטמבר - אם כי היא עדיין בעלייה של 34% מתחילת השנה.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הקריפטו, לאחר שהביטקוין עלה אתמול לזמן קצר לרמה של 94 אלף דולר, על רקע הורדת הריבית בארה"ב, הבוקר הוא נופל בכ-3% ונסחר סביב 90 אלף דולר - במתאם עם החוזים העתידיים על וול סטריט, שרושמים גם הם ירידות.

אסטרטגים הפכו זהירים לגבי סיכויי עליית הקריפטו בסוף השנה. לפי ניק פאקרין, אנליסט השקעות ומייסד שותף של Coin Bureau, "המומנטום לא היה בצד של ביטקוין לאחרונה, ולכן ייתכן שנסיים את 2025 מתחת ל־100 אלף דולר". עם זאת, הוא צופה שהקריפטו יתאושש כשיתפרסם מינוי טראמפ להחלפת פאוול. הביטקוין התקשה להתאושש בשבועות האחרונים. הוא ירד ב־2% עד כה השנה, מה שמעמיד אותו על הביצוע השנתי הגרוע ביותר מאז חורף הקריפטו של 2022, שגרם לאובדן של מעל 64% מערכו. המטבע גם מתרחק באופן חד ממניות לראשונה מ־2014, בעוד S&P 500 רושם עלייה של 16%.

תחזית

בבנק ההשקעות פייפר סנדלר צופים שמדד ה-S&P 500 יעמוד על 7,150 נקודות בסוף השנה הבאה - מה שמשקף לו אפסייד של קצת יותר מ-4% לעומת מחירו הנוכחי. עם זאת, בבנק מאמינים כי הדרך לשם לא צפויה להיות חלקה, בלשון המעטה.

מחקר שערכו בבנק העלה כי לרוב, שנים של בחירות־אמצע בארה"ב הן תנודתיות ויש להן פוטנציאל לירידה של 20%, בדרך כלל בין הרבעון השני והשלישי. עם זאת, בבנק עדיין מאמינים בשוק השורי, שימשיך להיות מונע על־ידי המומנטום לשל ה-AI וכלכלה שמציגה איתנות - אך גם על־ידי רוטציה בקרב הסקטורים השונים במדד והתרחבות מעבר למניות הטכנולוגיה הגדולות.

הרוטציה מאזורים ספקולטיביים ויקרים יותר של השוק, כמו טכנולוגיה וביטקוין, לאזורים דפנסיביים יותר כמו תעשייה וביטוח בריאות, היא מגמה בולטת בוול סטריט לאחרונה - בין היתר, על רקע החששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט. כך, הסקטורים החזקים ביותר ב-S&P 500 בנובמבר היו סקטור ביטוח הבריאות, עם עלייה של כ-9%, ואחריו סקטורי התעשייה ומוצרי הצריכה הבסיסיים, עם עליות של כ-4.5% וכ-4%, בהתאמה.

מספר בנקי השקעות הודיעו לאחרונה שהם מעלים את המלצתם לסקטור ביטוח הבריאות למשקל־יתר, ביניהם בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי. בתחילת השבוע, גם האסטרטג הוותיק אד ירדני פרסם המלצה דומה, ואף הציע להפחית במשקלן של מניות הטכנולוגיה הגדולות בתיקי ההחזקות.

התחזית של פייפר סנדלר לשנה הבאה נחשבת לשמרנית לעומת תחזיות של בנקים גדולים אחרים בארה"ב, כאשר האופטימיות ביותר מציעות שהוא יגיע לאזור ה-8,000 נקודות עד סוף 2026 - אפסייד של כ-17%.