תמ"א 70 אושרה - והחברות ביג מרכזי קניות ואשטרום נכסים זוכות בנדוניה שמנה: וועדת המשנה ב' להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה לאחרונה תוספת של עשרות אלפי מ"ר לתעסוקה במתחם BIG FASHION בת ים (לשעבר קניון בת ים). התוספת מאפשרת לביג להקים בניין משרדים בגובה 20 קומות, בשטח של כ־20 אלף מ"ר.

המתחם, שגודלו כ־24 דונמים והוא ממוקם בצומת הרחובות הרב לוי ושדרות יוספטל - מוקד מרכזי בעיר - כולל כיום את קניון FASHION בת ים הכולל כ־69,500 מ"ר בנויים. ביג רכשה מחצית מהמתחם ב־2018 ומחזיקה בו לצד אשטרום נכסים.

בשנת 2021 אושרה תוכנית להוספת מגדל מגורים בן 40 קומות עם 160 יחידות דיור, לצד שטחי מסחר ותעסוקה נוספים בשטח של כ־10,265 מ"ר. עבודות ההקמה של שני המבנים בעיצומן כיום.

לקראת סוף שנת 2024 החלו שתי החברות בקידום תוכנית מעודכנת למתחם, שתאפשר תוספת של שמונה קומות ו־10,200 מ"ר נוספים מעל 12 הקומות המתוכננות בבניין המשרדים, כך שהמבנה יכלול בסך הכול כ־20,465 מ"ר של שטחים בנויים, ב־20 קומות.

לאחרונה אישרה ועדת המשנה של הוועדה המחוזית את התוכנית המעודכנת, והיא תיכנס לתוקף באופן רשמי בתחילת ינואר הקרוב, עם תום תקופת ההמתנה של 30 יום מתום המועד להגשת התנגדויות.

בהחלטה נמסר כי השינוי מתקבל "לאור אישור תמ"א 70, המאפשרת להגדיל זכויות ומגדירה את האזורים המוטים לתחבורה ציבורית". תמ"א 70 היא תוכנית המתאר הארצית לפיתוח מרחב תחנות המטרו, שאושרה בסוף 2024.

מתחם קניון בת ים נמצא בסמוך לנקודה שבה מתוכננת לקום תחנת "בת ים יוספטל" של המטרו, שתהווה נקודת מפגש בין שני קווים: M1 ו־M3.

תוספת זכויות ששווה מיליונים

תוספת הזכויות שאושרה למתחם קניון בת ים מוערכת במיליוני שקלים לחברות ביג ואשטרום. שווי מ"ר מבונה - כלומר מ"ר "תאורטי" הנובע מאישור זכויות בנייה - עבור שטחי משרדים בבת ים עומד כיום סביב 2,500 שקל, על פי מספר שומות מכריעות שנסקרו על ידי גלובס. בהתאם לכך, שווי התוספת כולה מוערך בכ־25.5 מיליון שקל.

עם זאת, כפי שמציינת ביג בדו"ח שלה, "הקבוצה הקימה ומקימה גם שטחי משרדים שאותם היא משכירה לצדדים שלישיים", וניתן להניח שגם במקרה זה יהיה הדבר כך. השאלה הבאה היא מה תהיה השכירות הצפויה לשטחי המשרדים במתחם. נכון לעכשיו, אין מספיק פרויקטים חדשים בבת ים לשטחי משרדים, אך ברבעון השלישי של 2025 השכירות הממוצעת למ"ר במשרדי ביג בכל נכסיה עמדה על 77 שקלים לחודש.

לשם השוואה, במתחם ביג יהוד, שבו החברה מחזיקה גם שטחי מסחר וגם משרדים, השכירות הממוצעת למ"ר משרדים עמדה גם היא על 77 שקלים, בעוד ששטחי מסחר הגיעו ל־120 שקלים למ"ר. בבת ים, השכירות הממוצעת למ"ר מסחר גבוהה יותר ועומדת על 144 שקלים לחודש. על סמך נתונים אלה, ניתן להניח ששכירות שטחי המשרדים במתחם קניון בת ים תהיה מעט גבוהה מהממוצע העירוני.

בהנחת מחיר שכירות של 80 שקלים למ"ר, ביג ואשטרום יוכלו להכניס כ־1.6 מיליון שקלים בחודש, לאחר השכרת כלל השטחים בבניין. התוספת שאושרה לשתי החברות לאחרונה שווה, על פי חישוב זה, כ־820 אלף שקלים בחודש, או כ־9.7 מיליון שקלים בשנה, בהנחה שיש תפוסה מלאה בבניין.