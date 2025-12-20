בכמה נמכר בית פרטי שזקוק לשיפוץ יסודי ביישוב הר אדר ליד ירושלים?

ברחוב מבוא התומר ביישוב הר אדר הסמוך לירושלים נמכר בית פרטי עם 7.5 חדרים בשטח בנוי של 263 מ"ר, על מגרש בשטח של 645 מ"ר תמורת 4.9 מיליון שקל. לבית שלושה מפלסים, יחידת הורים, שלושה חדרי רחצה ושירותים, שתי מרפסות סוכה, גינה רחבת היקף, מחסן וחניה.

מחיר השיווק של הנכס עמד על 5.8 מיליון שקל והבית עמד למכירה כ־4.5 חודשים. המוכרים הם מצמצמי דיור שהחליטו לעבור לדיור מוגן והרוכשים הם זוג צעיר.

בית פרטי ביישוב הר אדר / צילום: נועם יונה

"בית עם פוטנציאל"

לדברי נועם יונה, סוכן רי/מקס שירז נדל"ן ירושלים, "זאת הייתה עסקה לא פשוטה כי המוכרים היו צריכים את הכסף לצורך המעבר שלהם לדיור מוגן. הם התחילו גבוה אבל הבינו את מצב השוק. התהליך כלל ליווי פיננסי שסיפק להם ביטחון - הבנה של כמה כסף הם צריכים למעבר ולהמשך.

"בגלל האתגרים האלו, הקונים התחילו משא ומתן על הבית כמה פעמים, כשרק בפעם החמישית הדברים הבשילו לעסקה. מדובר בבית ישן שנבנה לפני כ־40 שנה והוא זקוק לשיפוץ יסודי. יש בו המון פוטנציאל, אבל כדי להוציא אותו לפועל צריך להשקיע בנכס.

בית פרטי ביישוב הר אדר / צילום: נועם יונה

"במהלך המכירה גילינו שבבית יש חדר שנבנה מעבר למה שמותר, דבר שגם הקשה על קבלת המשכנתא. בסוף הכל הסתדר לשביעות רצונם של שני הצדדים.

"הר אדר נמצאת מחוץ לקו הירוק וחוותה האטה משמעותית מאז ה־7 באוקטובר. אם עד אז היו כ־8־10 עסקאות בשנה - המספר נחתך בחצי. עכשיו כשהמלחמה נגמרה מתחילים להרגיש שינוי ואנשים חוזרים לשוק".

בית פרטי בהר אדר / צילום: נועם יונה

דירות יד שנייה שנמכרו

אשדוד

ברחוב דוד וולפסון ברובע ט"ו, דירת 5 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, נמכרה ב־2.58 מיליון שקל.

ברחוב שפירא אברהם ברובע ו', דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, נמכרה ב־1.83 מיליון שקל.

בשדרות הרצל במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 139 מ"ר, בקומה 21 מתוך 29, נמכרה ב־3.42 מיליון שקל.

ברחוב חנה סנש ברובע ג', דירת 2 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, נמכרה ב־1.43 מיליון שקל.

רעננה

ברחוב בני אמדורסקי בנווה זמר, דירת 5 חדרים, 220 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־4.4 מיליון שקל.

ברחוב יהודה בורלא במרכז דרום העיר, דירת 3 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־2.74 מיליון שקל.

ברחוב יהודה עמיחי בנווה זמר, דירת 4 חדרים, 174 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חניה כפולה, נמכרה ב־4.17 מיליון שקל.

ברחוב רבקה גובר בלב הפארק, דירת 3.5 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־2.62 מיליון שקל.

שדרות

ברחוב משה דיין, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב־1.02 מיליון שקל.

במשעול האתרוג, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־1.28 מיליון שקל.

ברחוב נחל דולב, דירת 3 חדרים, 126 מ"ר, בקומה 3 מתוך 9, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־1.25 מיליון שקל.

ברחוב משה רבנו, קוטג' בן 7 חדרים, 111 מ"ר, נמכרה ב־2.3 מיליון שקל.

עכו

בדרך הארבעה, דירת 2 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־520 אלף שקל.

ברחוב החרמון, דירת 3 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־725 אלף שקל.

ברחוב יהושפט, דירת 4 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־1.48 מיליון שקל.

נס ציונה

ברחוב האמהות, דירת 4 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם שתי חניות, נמכרה ב־3.42 מיליון שקל.

ברחוב קשת, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.22 מיליון שקל.

