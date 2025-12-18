סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

באסיה מגמה שלילית הבוקר בהובלת בורסת טוקיו שיורדת ב-1.2% בהובלת סופטבנק שיורד ב-7%, שנגחאי עולה ב-0.2%, הנג סנג יורד ב-0.4% ומדד ניפטי בהודו יורד ב-0.1%.

החוזים בוול סטריט במגמה חיובית ונאסד"ק עולה ב-0.2% בעקבות הדוח החיובי של חברת שבבי הזיכרון מיקרון אתמול לאחר הנעילה. מניית החברה עלתה ב-8% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח ופרסמה גם תחזית חזקה.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות, זה היום הרביעי ברציפות בהובלת מניות הטכנולוגיה. הירידות אף החריפו לקראת הנעילה - מדד S&P 500 ננעל בירידה של 1.2%, בעוד נאסד״ק ירד ב־ 1.8%. מדד דאו ג'ונס בירידה של 0.7%. לעומת הירידות, מניות האנרגיה זינקו במעל 2% בעקבות ירידת מחירי הנפט.

כדאי לשים לב לרוטציה של הכסף בוול סטריט - סקטור הטכנולוגיה במדד S&P 500 ירד בכ־ 6.2% במהלך שבוע אחד, לעומתו, במהלך החודש האחרון, סקטור הפיננסים עלה בכ־ 6%, סקטור החומרים עלה בכ־ 5.4% וסקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary) בכ־ 3.4%. "בהחלט רואים רוטציה די ברורה ממניות צמיחה גדולות למניות ערך גדולות, ומה שבאמת קורה, לדעתי, הוא שאנשים ממצבים את עצמם בעמדה דפנסיבית יותר לקראת מה שצפוי בשנה הבאה", אמר בריאן מולברי , מנהל תיקי לקוחות ב־Zacks Investment Management.

שחקנית ה־AI המובילה אורקל ויצרנית השבבים וברודקום , שתי מניות שהובילו את הרוטציה האחרונה מחוץ לטכנולוגיה, ירדו ביותר מ־ 4% ויותר מ־ 5% בהתאמה. גם אנבידיה ירדה בכ־ 3%. שתי מניות השבבים הישראליות הדואליות, נובה וקמטק ירדו בחדות אף הן.

אורקל הכחישה רק בשבוע שעבר דיווח של בלומברג, שלפיו היא דחתה חלק מהפרויקטים עבור OpenAI לשנת 2028. אך אתמול הפיננשיאל טיימס דיווח כי חברת ההשקעות Blue Owl Capital לא תתמוך בעסקה בהיקף של 10 מיליארד דולר עבור מרכז הנתונים החדש של החברה.

OpenAI מנהלת שיחות עם אמזון בנוגע ל השקעה אפשרית ולהסכם לשימוש בשבבי הבינה המלאכותית שלה, כך אישרה רשת CNBC. הפרטים עדיין נתונים לשינויים וטרם סוכמו סופית, אך לפי גורם הבקיא בנושא, שביקש להישאר בעילום שם מאחר שהשיחות חסויות, היקף ההשקעה עשוי לעלות על 10 מיליארד דולר

חברת וורנר ברדרס דיסקברי ממליצה לבעלי המניות לדחות את הצעת המזומן של פרמאונט עבור רכישת כלל החברה, בטענה כי ההצעה של נטפליקס עדיפה עליה. במכתב לבעלי המניות, וורנר כינתה את הצעתה של פרמאונט "אשליה", העלתה שוב חששות לגבי אמינות ההון המוצע על-ידי פרמאונט ואף הטילה ספק במבנה המחויבות של משפחת אליסון למימון העסקה.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט בעולם נמצאים במגמת היחלשות ברורה בשנה האחרונה, מרמת שיא של 78.7 דולרים לחבית נפט במהלך חודש ינואר השנה לרמה של 56 דולרים כיום. ההיחלשות במחיר הנפט נובעת מהירידה בחששות הביטחוניים, וגם מהתקרבות אפשרית בין ארה"ב לרוסיה, כחלק ממאמצי טראמפ לסיים את מלחמת רוסיה-אוקראינה. הצלחה דיפלומטית במישור זה עשויה להקל על הסנקציות הכלכליות שהוטלו על רוסיה.

מטבעות הקריפטו גילו אתמול ניצני התאוששות אך בהמשך ירדו שוב ל-86,800 דולר, האתריום חזר לרמה של 2,830 דולר. הביטקוין בדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו, בסיכום שנתי, ביטקוין ירד בכ־8% ומחירו נמוך כיום בכ־30% משיא כל הזמנים של מעט מעל 126 אלף דולר, שנרשם בתחילת אוקטובר.

כעת, אחד האיומים הגדולים על מטבעות הקריפטו הוא הבנק המרכזי של יפן. בנק יפן (BOJ) צפוי לפרסם את החלטת הריבית הבאה שלו מחר והספקולציות הגוברות לגבי העלאת ריבית מעוררות חשש כי ביטקוין ונכסי סיכון נוספים עלולים להיתקל בלחץ מחודש. נגיד הבנק, קאזואו אואדה, רמז כי העלאות ריבית נוספות אפשריות כבר החודש.

להחלטות המדיניות של בנק יפן יש השפעה גלובלית רחבה בשל עסקות ה-Carry Trade, אסטרטגיה שבה משקיעים לווים ין בריביות אפסיות כדי לרכוש נכסים דולריים בעלי תשואה גבוהה יותר. כאשר יפן מעלה ריבית, עסקאות אלו נוטות להתפרק, מה שמוביל ליציאת נזילות ממניות, אג"ח ואף מנכסים דיגיטליים כמו ביטקוין.

באחור רב ובפעם הראשונה מאז ספטמבר בעקבות השבתת הממשל, נתוני האינפלציה בארה"ב חוזרים אל הבמה - אחר הצהריים (15:30 שעון ישראל) מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר צפוי להראות כי האינפלציה עלתה ב־3.1%, עדיין מעל יעד הפדרל ריזרב. בספטמבר, החודש האחרון שלגביו קיימים נתוני אינפלציה, הן המדד הכללי והן המדד הליבתי עלו ב־3% לעומת שנה קודם לכן.

כלכלנים בבנק אוף אמריקה כתבו לקראת הפרסום כי אינפלציית הסחורות צפויה להישאר "דביקה" בשל מכסים, בעוד שאינפלציית השירותים צפויה להיות מתונה יותר, בין היתר בשל סעיף ביטוחי הבריאות. הדינמיקה הזו של כוחות מנוגדים בתוך נתוני האינפלציה צפויה להשאיר את הפד בעמדת המתנה בסיום ישיבת ינואר, כאשר הסוחרים מתמחרים כיום סיכוי של כ־25% להפחתת ריבית כבר בחודש הבא.

ובעולם, בתוך יומיים, המשקיעים נערכים לחמש החלטות ריבית, ארבעה בנקים מרכזיים באירופה צפויים לפרסם היום את החלטותיהם בנוגע למדיניות המוניטרית, מחר יהיה זה הבנק של יפן.

היום הבנק המרכזי האירופי (ECB) , בנק אנגליה (BoE), הריקסבנק (Riksbank) של שבדיה והבנק המרכזי של נורווגיה (Norges Bank) כולם מתכנסים, אך רק אחד מהם צפוי לשנות את הריבית.

הבנק המרכזי של נורווגיה צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, כך גם הריקסבנק, הבנק המרכזי של שוודיה, 1.75%.

בנק אנגליה הוא הבנק המרכזי היחיד שצפוי להפחית ריבית היום, כאשר רוב קטן מבין תשעת חברי הוועדה המוניטרית (MPC) צפוי לתמוך ב הפחתה של 25 נקודות בסיס, שתוריד את הריבית ל־3.75%. ה-ECB צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי.

מחר, הבנק המרכזי של יפן צפוי להעלות את הריבית ל-0.75%.