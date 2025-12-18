קבוצת צ'רי הסינית בוחנת אפשרות למנות בישראל יבואן שלישי לשני מותגי רכב חדשים שלה, שישווקו ב-2026. זאת, נוסף על שני הזכיינים הקיימים, קרסו מוטורס וכלמוביל. בענף מדווחים כי בשבועות האחרונים כבר התקיימו מגעים בנושא מול מספר יבואני רכב בישראל.

המועמדים "הטבעיים" לקבלת הזיכיונות החדשים היו שני הזכיינים הקיימים, אולם בענף מעריכים כי ההחלטה של הסינים לבחון מינוי יבואן שלישי נובעת מהמהלכים האחרונים של הרגולטורים בישראל להגבלת הריכוזיות בשוק הרכב, בעיקר בקרב יבואנים עם נתח שוק של מעל 10%.

במסגרת המהלכים הללו גם הוארך לפרק זמן קצוב בלבד רישיון היבוא של המותג צ'רי, שנמצא בידי קרסו מוטורס, ולא אושר לכלמוביל זיכיון היבוא של המותג "אקסלנטיקס" של קבוצת צ'רי. זאת עד לקבלת חוות דעת של רשות התחרות, או המלצות של ועדה בין-משרדית, שדנה בנושא. לפיכך מעריכים בענף כי הסיכויים של שני היבואנים לקבלת אישור רישיון יבוא למותגים החדשים הם נמוכים.

"קידום תחרותיות ענפית"

בהחלטת הממשלה 3600, שפורסמה בתחילת החדש, הוחלט "להורות לצוות שהוקם על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובהשתתפות משרד האוצר ורשות התחרות, לטובת בחינת התחרותיות בענף הרכב, להשלים את עבודתו ולהציג את מסקנותיו לשר האוצר, לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר הכלכלה והתעשייה, בתוך 120 ימים ממועד החלטה זו".

במקביל הורתה הממשלה למשרד התחבורה כי "חידוש רישיונות יבוא ייעשה לאחר שקילת שיקולים של קידום התחרותיות הענפית, בהתייעצות עם הממונה על התחרות, זאת בשים לב גם לעבודת הצוות האמור, ובפרט בהתייחס ליבואנים שהיקף המכירות שלהם בקטגוריה M1 מהווה 10% ויותר מהמכירות בה".

שני המותגים החדשים של קבוצת צ'רי, שעשויים להגיע ליבואן שלישי, הם מותגי יצוא "גלובליים" חדשים, שהוכרזו לאחרונה על ידי הקבוצה, ואמורים להיכנס לשוק האירופי במהלך 2026.

הראשון הוא מותג "סגנון חיים", שנקרא בסין iCAR, ובחלק משוקי היצוא iCAUR. המותג כולל רכבי פנאי בגדלים שונים, החל מעירוני קומפקטי ועד גדול ומפואר, עם הנעה חשמלית מלאה או פלאג-אין.

כלי הרכב מתאפיינים בעיצוב "שטח" עם זוויות חדות, וחלק מהדגמים גם מצוידים ביכולות שטח ממשיות. המותג מיועד בעיקר לקהל צעיר, והחברה בנתה סביבו "אקוסיסטם" שכולל אפשרויות לעיצוב אישי של כלי הרכב באמצעות רכישת פריטי AFTERMARKET תואמים, מגוון של שירותי קישוריות ייעודיים ועוד.

שני הדגמים של iCAR

בשלב הראשון הושקו בשוקי יצוא שונים שני דגמים של המותג. הראשון הוא קרוס-אובר חשמלי "משפחתי" עם הנעה חשמלית, שאורכו 4.22 מ', רוחבו 1.91 מ', גובהו 1.84 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.73 מ'. לרכב יש הנעה חשמלית מלאה שכוללת מנוע בודד או שני מנועים, וסוללות בקיבולת של עד 82 קילוואט-שעה וטווח של מעל 400 ק"מ, בהתאם לגרסה.

הדגם השני, הוא קרוס-אובר בגודל בינוני באורך 4.5 מ' ובגובה 1.81 מ' עם בסיס גלגלים באורך 2.78 מ'. הוא מוצע בחלק מהשווקים עם הנעה חשמלית מלאה או עם הנעת פלאג-אין, שמקבילה לזו של חלק מדגמי צ'רי שמשווקים בישראל, וכוללת מנוע 1.5 ליטר, שני מנועים חשמליים וסוללה של 34 קילוואט-שעה, עם טווח חשמלי של מעל 100 ק"מ.

iCAR. רכב ''סגנון חיים'' / צילום: יח''צ

בשווקים של איחוד האמירויות, שאליהם נכנס המותג לאחרונה, ישווק ב־2026 גם קרוס-אובר גדול ומפואר, שעיצובו מזכיר את לנדרובר דיפנדר. אורכו 5.04 מ', גובהו 1.9 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.9 מ'. ההנעה היא פלאג-אין עם שלושה מנועים חשמליים, לצד מנוע בנזין וסוללה מסיבית. המחירים של דגם הפתיחה הקומפקטי בשווקים ללא מס קנייה, דוגמת ה-UAE, נעים בין 28 ל-35 אלף דולר, בהתאם לגרסה.

פלח "הפרימיום הנגיש"

המותג השני, שמעורר עניין רב יותר בישראל, הוא מותג חדש של צ'רי בשם LEPAS, שהוכרז על ידי צ'רי לפני מספר חודשים, ונמצא כיום בשלב ההכנות להשקתו באירופה. על פי הודעת החברה הוא פונה לפלח "פרימיום נגיש עם דגש רב על עיצוב יוקרתי ומערכות חכמות".

כלי הרכב של המותג ניצבים על המכלולים של דגמי הקרוס אובר פלאג-אין הקיימים של צ'רי בישראל, ובהם ג'אקו 7, שהוא הדגם הנמכר ביותר בישראל בשנה החולפת, וטיגו 7. אורכו 4.69 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.8 מ' והוא מצויד במערכת הפלאג-אין המוכרת של צ'רי, שכוללת מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי וסוללה בקיבולת 18.4 קילוואט עם טווח חשמלי של כ-95 ק"מ. מחירו המשוער בחו"ל צפוי להתחיל בכ-33 אלף דולר, כמה אחוזים מעל מחיר הטיגו-7 של צ'רי, עם הנעה מקבילה.

צ'רי הייתה בשנה החולפת המותג הסיני הנמכר ביותר בישראל, ושלושת המותגים שלה כבשו ב-11 החודשים הראשונים של 2025 נתח של כ-16.4% מכלל המסירות, קרוב למחצית מכלל המכירות של כלי הרכב הסיניים בישראל.

סמארט משיקה בישראל את הקרוס-אובר החשמלי הגדול ביותר שלה עד כה

המותג "סמארט" של קבוצת GEELY הסינית ומרצדס, שמשווק על ידי כלמוביל, השיק השבוע בישראל את הדגם הגדול ביותר שלו עד כה, הקרוס-אובר "סמארט 5". אורכו של הרכב 4.7 מ', רוחבו 1.92 מ', גובהו 1.7 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.9 מ'. נפח תא המטען הוא 630 ליטר. הרכב משווק בישראל בשלוש תצורות הנעה. הראשונה כוללת מנוע בודד עם 340 כ"ס וסוללה של 76 קילוואט-שעה עם טווח של עד 465 ק"מ. מחיר הדגם כ-230 אלף שקל.

גרסת הטווח הארוך מצוידת במנוע בודד בהספק 363 כ"ס ובסוללה של 100 קילוואט-שעה עם טווח נסיעה של עד 590 ק"מ. מחיר הדגם 260 עד 280 אלף שקל, בהתאם לרמת הגימור.

סמארט 5 / צילום: יח''צ

ואילו גרסת הביצועים "בראבוס" מצוידת בשני מנועים בהספק 646 כ"ס ובסוללה של 100 קילוואט, עם טווח של עד 540 ק"מ. כל הגרסאות מצוידות בתא נוסעים מפואר עם שלושה מסכים, חלון גג פנורמי, מושבים קדמיים חשמליים, דלת אחורית חשמלית ועוד. הרמות הבכירות כוללות גם ריפוד עור טבעי, חישוקים גדולים במיוחד ועוד. מחירה 300 אלף שקל.

בדרך אלינו: מכונית סופר-מיני ראשונה עם הנעת פלאג-אין מבית BYD

חברת BYD הכריזה בסין על כוונתה לשווק באירופה בשנה הבאה את מכונית הסופר-מיני החשמלית "דולפין", גם בגרסת פלאג-אין הייבריד. זה יהיה הדגם הקטן ביותר בשוק עם הנעת פלאג-אין, והוא תוכנן ספציפית עבור אירופה, ואף יושק בה לפני סין.

הרכב צפוי לקבל את מערכת ההנעה של הקרוס-אובר הקומפקטי ATTO2, שיגיע לישראל בקרוב. היא כוללת מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי וסוללה עם טווח חשמלי משוער של 60-80 ק"מ. המחיר צפוי להיות נמוך מזה של הקרוס-אובר ATTO2 פלאג-אין, שמשווק בישראל ב-150-160 אלף שקל.