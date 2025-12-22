חוסר היציבות בנופר נמשך: סמנכ"ל הכספים עוזב אחרי חודשיים וחצי

חוסר היציבות בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמשך. היום (ב') הודיעה החברה על התפטרותו של סמנכ"ל הכספים ניר פלג, פחות משלושה חודשים לאחר שנכנס לתפקיד. את מקומו יחליף אברהם גולדה, ששימש עד לאחרונה בתפקיד סמנכ"ל הכספים של שיכון ובינוי (תפקיד אותו מילה חצי שנה בלבד).

● הגורמים שעלולים לסבך את מכירת השליטה באלומיי לעופר ינאי

● השיא ה-60: הבורסה בתל אביב לא ראתה שנה כזו מאז 1992. מה קרה אחר-כך?

התפטרותו של פלג מצטרפת לשורה ארוכה של שינויים ועזיבות בצמרת חברת האנרגיה המתחדשת. למעשה, מאז תחילת השנה החליפה החברה שלושה סמנכ"לי כספים וכן שלושה מנכ"לים. כל זאת, בזמן שינאי מנסה לשוב ולבצר את שליטתו בחברה באמצעות שותפות עם לאומי פרטנרס, ואף להרחיב את פעילותה באמצעות רכישת השליטה בחברת אלומיי - מהלכים עליהן הכירז בחודש האחרון.

שרשרת העזיבות אצל ינאי החלה בתחילת השנה האחרונה, כשסמנכ"ל הכספים הוותיק של נופר, נועם פישר, שעל-פי הדיווחים התאכזב מכך שלא קודם, החליט לעזוב את החברה. בדרך הוא ביצע "אקזיט" כשמכר את כל מניותיו בנופר (כ-5%) תמורת 148 מיליון שקל. כמה חודשים לאחר מכן הצטרפו אל פישר שני המנכ"לים המשותפים של החברה, נדב טנא ושחר גרשון, שהחליטו גם הם לעזוב - לא לפני שמכרו מניות בהיקף של כ-224 מיליון שקל.

בעקבות העזיבה של שלושת המנהלים הוותיקים החליט ינאי למנות למנכ"ל החברה את עמי לנדאו, שניהל עד כה את זרוע ההשקעות של קבוצת אלייד בתחום התשתיות. מינוי זה לא צלח בעקבות התנגדות הגופים המוסדיים לשכר אותו ביקש לנדאו (11 מיליון שקל בשנה).

לבסוף ינאי מינה את עצמו למנכ"ל - לא לפני שהוא מאשר לעצמו תנאי תגמול חריגים, שעשויים להגיעה לכ-760 מיליון שקל לשלוש שנים, ככל ששווי השוק של נופר יעמוד על 16 מיליארד שקל (לעומת 3.9 מיליארד שקל כיום).

הטלטלות המתמשכות בחברה באו גם לידי ביטוי במחיר מניית נופר אנרג'י , שאומנם עלתה בכ-17%, אך נותר הרחק מאחורי ביצועי מדד ת"א תשתיות אנרגיה, שבו היא נכללת אשר עלה בכ-73% באותה העת.