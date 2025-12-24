מנכ"ל סנו פורש אחרי 15 שנה. זו הסיבה, וזה המחליף שלו

יובל לנדסברג, מנכ"ל סנו, חברת הטואלטיקה ומוצרי הניקיון לבית ובנו של בעל השליטה בחברה אלכס לנדסברג, פורש מתפקיד מנכ"ל החברה אחרי 15 שנים ויעבור לתפקיד המשנה למנכ"ל החברה, החל מאפריל 2026, כלומר אחרי אישור הדוחות הכספיים השנתיים הקרובים.

מי שיחליף את לנדסברג בתפקיד המנכ"ל הוא המשנה שלו, לירן נסימי, שעובד בחברה מאז שנת 1999. נסימי הוא בן 48 בעל תואר ראשון במינהל עסקים ממכללת רופין ותואר שני מהקריה האקדמית אונו.

לדברי סנו, חילופי התפקידים מתבצעים עקב בקשתו של לנדסברג, שמעוניין "להתמקד בפיתוח העסקי של החברה וכניסה לתחומי פעילות חדשים".

שכר בעלות של 120 אלף שקל בחודש

בזימון לאסיפת בעלי מניות לאישור השכר שלו בחברה מבקשים לתת לנסימי שכר בעלות של 120 אלף שקל בחודש וכן מענק שנתי של עד 1.4 מיליון שקל בשנה, תחת ההנחה שהרווח השתני של החברה אחרי מס יהיה גבוה מ-100 מיליון שקל. בנוסף מבקשים בחברה לתת לו "בונוס מיוחד" בגין הרווח השנתי שיהיה עד לגובה של 6 משכורות, מעבר למענק ה"בסיסי", כלומר שכר המענק שלו עשוי יהיה להגיע ל-1.52 מיליון שקל בשנה. בכך תגיע עלות שכרו של נסימי ל-3.6-3.7 מיליון שקל בשנה.

בחברה ציינו עוד בזימון לאסיפה כי "פועלו ותרומתו לחברה משמעותיים, והוא מחזיק בכישורים הנדרשים למילוי תפקיד מנכ"ל החברה על הצד הטוב ביותר. היכרותו של לירן עם החברה, פעילותה, הסביבה העסקית והאתגרים הניצבים בפניה, כמו גם יחסי העבודה הטובים שלו עם החברי הדירקטוריון וההנהלה והיכרותו עם הנהלת ועובדי החברה, מקנים לו יתרון משמעותי אשר צפוי לתרום ליכולתו לבצע את תפקיד המנכ"ל בהצלחה והם חיוניים לחברה לצורך עמידתה בהצלחה ביעדיה האסטרטגיים".

עלייה של 36% מתחילת השנה

מניית סנו נסחרת כעת לפי שווי של 5.5 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עלייה של 36% מתחילת השנה. במהלך שלוש השנים האחרונות הכפילה המניה את ערכה.

לאחרונה רשות התחרות הודיעה לסנו על סגירת תיק החקירה בפרשת תיאום המחירים. סנו הצטרפה בכך ליפאורה ו-ויליפוד, שטראוס, יוניליוור ודיפלומט, רמי לוי ואושר עד שהחקירה נגדן נסגרה. מנגד, הוגשו כתבי אישום נגד בכירים ברשתות ויקטורי, יוחננוף וסופר ברקת. טרם התקבלה החלטה בנוגע לשופרסל.